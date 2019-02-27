«Водная дипломатия» – в фокусе телефонного разговора между президентами Туркменистана и Узбекистана

Комментарий nCa

Во вторник (26 февраля) состоялся телефонный разговор между президентами Туркменистана и Узбекистана.

Они обсудили подготовку к встрече глав государств Центральной Азии на высшем уровне, которая состоится в Ташкенте 12 апреля 2019 года.

В ходе беседы президент Бердымухамедов и президент Мирзиеев акцентировали внимание на водной дипломатии, которая приобретает все большее значение во внутрирегиональных и межрегиональных отношениях.

Президенты сошлись во мнении о том, что необходимо активизировать многостороннее сотрудничество по водохозяйственным вопросам, руководствуясь нормами и принципами международного права, на основе взаимного учета интересов всех стран региона, взаимодействия с международными организациями.

Они также выразили общую точку зрения о том, что для государств бассейна Аральского моря должна быть подготовлена специальная программа ООН, а также должна быть продолжена инициатива по созданию Многопартнёрского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Туркменистан является председателем МФСА (Международного фонда спасения Арала) на период 2017-2019 годов.

Водная дипломатия Туркменистана

Туркменистан предпринимает систематические и системные шаги по вовлечению в водную дипломатию стран региона и мира в целом.

Учитывая, что растущий дефицит воды является предметом озабоченности для всех, важно понимать суть концепции водной дипломатии, которую продвигает Туркменистан.

В ходе видео селекторного совещания в понедельник (25 февраля 2019 года) президент Бердымухамедов объяснил основные моменты водной дипломатии.

В своем комментарии на доклад вице-премьера, министра иностранных дел Рашида Мередова президент Туркменистана сказал:

«Туркменистан неизменно занимает активную и инициативную позицию в деле консолидации усилий стран-членов МФСА в целях выработки взаимосогласованного решения задач по преодолению аральского кризиса. Наша страна, ныне председательствующая в Международном фонде спасения Арала, активно способствует наращиванию плодотворного сотрудничества по таким актуальным вопросам, как улучшение социально-экономической и экологической обстановки в Приаралье, рациональное водопользование, охрана и оздоровление окружающей среды, адаптация к изменению климата.

Претворяя в жизнь масштабные национальные программы и проекты в экономической, социальной, гуманитарной и экологической сферах, Туркменистан также стремится реализовать имеющийся солидный опыт и созидательный потенциал на всеобщее благо. При этом решение всех поставленных задач самым тесным образом связано с достижением Целей устойчивого развития, отметил глава государства.

очевидно, что спасение Арала не может рассматриваться только как внутренняя, региональная проблема. Для её успешного решения требуется комплексный международный подход, деятельное и системное участие в данной работе Организации Объединённых Наций.

В этой связи на Конференции по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (РИО+20) в июне 2012 года туркменская сторона выдвинула предложение о разработке Специальной программы ООН для Арала, включающей конкретные планы по стабилизации и улучшению ситуации в бассейне Аральского моря. В будущем данная Программа могла бы также стать платформой для подготовки многосторонних документов ООН по проблемам внутренних водоёмов.

В свете современных реалий особую актуальность приобретает также инициатива нашей страны о продвижении «водной дипломатии» в качестве новой формы многостороннего дипломатического общения по водным вопросам, озвученная на VII Всемирном форуме в городе Тэгу (Республика Корея). Именно в этом Туркменистан видит возможность системного диалога, нацеленного на рассмотрение всех проблем, связанных с сохранением водных ресурсов, их бережным и рациональным использованием, на выработку соответствующих механизмов международного сотрудничества.

Необходимо учитывать значение подготовленной и принятой по инициативе туркменской стороны Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала», нацеленной на создание условий для более тесного партнёрства стран-учредителей МФСА с ООН.

Что касается водных и экологических вопросов в Центральной Азии в целом, то наша страна всегда выступала за их рассмотрение и решение на основе общепризнанных норм международного права, с учётом интересов всех государств региона и при участии международных организаций, признавая, что здесь только региональный консенсус – единственно приемлемая форма для эффективного межгосударственного взаимодействия.

Налаживание сотрудничества в данной сфере должно прочно опираться на соответствующие критерии работы на национальном уровне, что является взаимодополняемыми, неотделимыми друг от друга процессами.

Со своей стороны, Туркменистан, реализуя программы и планы в различных отраслях, неукоснительно соотносит их с экологической составляющей ЦУР, в том числе с рациональным водопользованием как важнейшим аспектом государственной политики. В нашей стране накоплен солидный опыт внедрения передовых водосберегающих технологий, претворяется в жизнь Генеральная программа по обеспечению населения чистой питьевой водой.

Большое значение имеет масштабный проект по созданию в пустыне Каракумы Туркменского озера «Алтын асыр». Его реализация даёт возможность успешно справляться с насущными экологическими, экономическими и социальными вопросами.

В контексте решения проблем Арала важное значение также имеют предпринимаемые шаги по борьбе с опустыниванием, по улучшению мелиоративного состояния земель. В этих целях в нашей стране разработан и реализуется комплекс мер, включающий, в том числе масштабную деятельность по озеленению.

Состоявшийся в августе прошлого года в НТЗ «Аваза» Саммит глав государств-учредителей МФСА носил предельно конкретный характер, продемонстрировав готовность сторон к дальнейшему долгосрочному взаимодействию, выводу традиционного сотрудничества на качественно новый, отвечающий современным реалиям, уровень.

Президент подтвердил неизменную приверженность Туркменистана эффективному сложению усилий в целях спасения Арала и устранения последствий аральского кризиса, готовность к конструктивному региональному и международному партнёрству в данном направлении. /// nCa, 27 февраля 2019