Интеграция в Центральной Азии и экономическая конкуренция великих держав

Кадырова Эльвира

Нынешнее политическое и экономическое развитие региона Центральной Азии, место региона в мировой геополитике все чаще становится предметом дискуссий аналитиков и политологов, как в регионе, так и за его пределами. В СМИ и на сайтах аналитических структур все чаще появляются релизы, посвященные какой-либо дискуссии в отношении Центральноазиатской пятерки.

Так, недавно, как сообщил сайт города Бишкека BorBor.kg, на площадке французского института исследований Центральной Азии прошла дискуссионная встреча “Интеграционные процессы в Центральной Азии: совместное экономическое пространство и совместное пространство безопасности”.

В мероприятии приняли участие местные эксперты и сотрудники самого института.

Объединившись «по интересам» страны Центральной Азии могут успешно выступать лоббистами общерегиональных интересов на мировой арене. Регион является самым обеспеченным на земле энергоресурсами и мог бы занять лидирующие позиции в мире. Центральная Азия обладает значительными земельными ресурсами, что подтверждает ее сельскохозяйственный потенциал и объемы выпуска продукции, – такую точку зрения представил эксперт по вопросам бизнеса Джума Абдуллаев.

«Нам надо только объединиться, чтобы стать сильным регионом», – добавил он.

По мнению востоковеда НурланаАльниязова, урегулирование афганского конфликта ускорит реализацию транспортно-коммуникационных проектов через Центральную Азию, в числе которых ЕАЭС, ТАПИ, ТРАСЕКА, CASA и др.

Поддержав высказанные коллегами мнения, Альниязов также считает, что «период трансформации экономик уже практически завершен и необходимо делать практические шаги к выстраиванию взаимовыгодной региональной экономической интеграции.

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Контрастирует с тоном дискуссий в Бишкеке характер других обсуждений, состоявшихся в ходе телеконференции Тихоокеанского совета по международной политике (PacificCouncilonForeignPolicy). Это базирующаяся в Лос-Анджелесе некоммерческая организация проводит дискуссионные мероприятия по различным аспектам глобальной политики.

В телеконференции о роли США, России и Китая в Центральной Азии«SittingontheSidelines? U.S. DeclineinCentralAsia» участвовали д-р Эльмира Сатыбалдиева, научный сотрудник центра по исследованию конфликтов Кентского Университета, и д-р Пол Стронски, старший научный сотрудник Программы по России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир.

Мнения и утверждения, озвученные аналитиками, можно кратко резюмировать следующим образом:

– Центральная Азия – это некое геоэкономическое и геополитическое пространство, представляющие собой поле соперничества между Китаем и Россией, в то время как США остаются самым долгосрочным экономическим партнером региона без стремления к политическому доминированию.

– В конкуренции Китай-Россия, преимущества на стороне КНР, поскольку российские действия в Украине вызвали волну национализма и подозрительности в Центральной Азии по отношению к России.

– Китай и Россия продолжают оставаться основными игроками на углеводородных рынках Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Как отметила Сатыбалдиева, «присутствие всех трех держав и их конкуренция за экономическое доминировании главным образом сосредоточены в трех богатых природными ресурсами странах [Туркменистан, Узбекистан и Казахстан]. Две другие страны с ограниченными ресурсами, Таджикистан и Кыргызстан, в основном игнорируются».

– Инициированный Россией Евразийский Экономический Союз является ответом на пекинскую инициативу Пояса и Пути, причем обе инициативы лежат за плоскостью углеводородных интересов обеих держав в Центральной Азии и создают серьезные социальные и экологические издержки.

– В одном стремлении Китай и Россия едины – это стабильность и безопасность в Центральной Азии. Стронски пояснил, что высшие советские республики Центральной Азии представляет собой для России некий буфер от полосы нестабильности, которая протягивается на южных окраинах от Ближнего Востока до Пакистана. Поднебесная также предпочитает безопасность в ЦА по причинам географической близости региона.

– Оба участника дискуссии прогнозируют для России и Китая проблемы с безопасностью после того, как сила США покинут Афганистан.

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Руки России в Украине, конкуренция Россия-Китай-США в Центральной Азии, пессимистичные прогнозы по поводу безопасности в региона после выхода США из Афганистана вдобавок к обязательному упоминанию стратегии Пояса и Пути как инструмента доминирования во всем мире – это стандартная риторика заокеанских экспертов, ставшая уже привычной.

Важно другое. Экспертное сообщество из Центральной Азии, которое хорошо ознакомлено с «домашними» событиями, трансформациями, констатируют: в регионе Центральной Азии в настоящее время параллельно продолжаются два интеграционных процесса – это внутренний (когда пятерка старается наладить взаимоотношения между собой, сблизится, может быть пока и в двухсторонних форматах), и внешняя интеграция – в мировую политическую систему, экономическую.

Да, Россия и Китай активны в регионе. Но ведь, как говорится близкий сосед лучше дальней родни.

При этом каждая из стран, обретя некоторый опыт на мировой арене, научилась понимать, что конкуренция должна иметь здоровый бизнес характер, а ресурсы и экономические отношения никак не могут быть политизированы и становится предметом политических сделок.

Афганская тема всегда вполне естественно выступает на первый план, когда речь заходит о безопасности в Центральной Азии. Но и здесь центральноазиатские страны выбрали схожий образ действий. Центральная Азия не абстрагируется и не изолирует Афганского соседа, а вовлекает его в орбиту инфраструктурного и гуманитарного развития. Примеров масса.

Туркменистан, не обращая внимания на скептические рассуждения о безопасности, улучшает железнодорожные сообщения с теперь уже стратегическим партнером Афганистаном, ведет энергетический проект века ТАПИ.

Казахстан, Туркменистан и Узбекистан принимают участие в наращивание человеческого капитала через обучение в своих вузах афганской молодежи. Туркменская и узбекская электроэнергия освещает афганские селения.

Казахстан выступает одним из крупнейших доноров Афганистана. Как пишет агентство Sputnik, по данным казахстанского МИДа, Казахстан оказал Афганистану помощь ориентировочно на 75 миллионов долларов.В сумму входит обучение афганских граждан, доставка продуктов питания, одежды, товаров первой необходимости и осуществление строительства инфраструктурных сооружений.

Одним словом, центральноазиатские соседи Афганистана не только рассуждают о том, как достичь мира на афганской земле, но и конкретными делами двигают страну к мирной жизни и восстановлению своими собственными силами.

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Каждая из стран Центральной Азии за 28-летюю историю независимости уже определилась с партнерами и друзьями, имеет свое видение по поводу завтрашнего дня,обрела определённый экономический потенциал, научилась заявлять о своих интересах и подчас тонко вести внешнеполитическую линию, манипулировать которой (желающим этого) будет непросто. /// nCa, 25 февраля 2019