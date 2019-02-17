Казахстан подчеркивает необходимость реформ в Совете безопасности ООН

Казахстан – крупнейшая страна Центральной Азии завершила непостоянное членство в Совете безопасности ООН. За два года страна приложила максимум усилий для упрочения положения Организации, как мирового политического регулятора безопасности.

С момента распада СССР Казахстан оказался в непростой ситуации. «Наследство» Союза автоматически превратило республику в одну из крупнейших ядерных держав мира. На 1991 год Казахстан владел четвёртым в мире по мощности ядерным потенциалом. Однако уже в 1992 году республика приняла решение о сворачивании ядерной программы и полном отказе от владения ядерным оружием. Став первой (и пока единственной) в мире страной, добровольно отказавшейся от оружия влияния.

С тех пор Казахстан на мировой арене придерживается политики мирного урегулирования любых конфликтов и максимального расширения Договора о нераспространении.

Будучи в Совбезе ООН в рамках председательства (январь 2018 года) Казахстан провел специальное заседание на тему нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), меры доверия. Было принято уникальное заявление председателя Совбеза ООН. В нем отмечалось, что всеобъемлющая стратегия предотвращения конфликтов должна включать в себя раннее предупреждение, превентивное развертывание, посредничество, поддержание мира, нераспространение, меры подотчетности, а также постконфликтное миростроительство. В документ, наряду с этими вопросами, впервые включены проблемы нераспространения оружия массового уничтожения. В этом заключается уникальность принятого документа.

При этом Казахстан выступил одним из инициаторов трансформации Организации Объединенных Наций в более последовательную, интегрированную и эффективную структуру, которая должна более эффективно использовать инструменты предотвращения конфликтов и превентивной дипломатии. В том числе, путем сотрудничества с региональными и субрегиональными организациями.

Включение последнего пункта в заявление председателя Совбеза продемонстрировало признание ООН степени влияния на политические процессы различных региональных объединений, в том числе, развивающихся стран, не входящих в Большую двадцатку.

По мнению Казахстана, Совбез в текущем состоянии больше не отражает реалии мира. В том числе и потому, что ключевые игроки СБ ООН отказываются признавать появление новых центров силы, возникших в последние пару десятилетий. В первую очередь, речь идет о возрастающем влиянии на мировую экономику и политику развивающегося сектора.

Астана придерживается мнения о необходимости расширения численности и состава постоянного состава СБ с включением в него представителей всех регионов мира (в т.ч. Африка, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия). При этом страна выступает за необходимость пакетного реформирования, в рамках которого рассматриваются вопросы о праве вето, взаимосвязи между Генеральной ассамблеей и Советом Безопасности.

Собственно, такая позиция Казахстана весьма ярко проявилась вокруг вынесения решений Совбеза по вопросам ситуации на Ближнем Востоке, Сирии и КНДР. Она продемонстрировала, что развивающийся мир может стать противовесом политическому продавливанию интересов крупных держав, включая США и Россию.

Так, например, вопреки лоббированию Соединенными Штатами идеи усиления санкций против Северной Кореи и даже одобрения (в перспективе) военной операции против этой страны, Астана выступила с предложением разработки дорожной карты по освобождению Северной Кореи от ядерного арсенала. Указывая на то, что ядерные державы должны дать КНДР твердые гарантии.

Президент Казахстана, выступая на заседании Совбеза, предложил отказаться от деления стран на военные блоки, поскольку «их существование становится провоцирующим и бессмысленным». И только возвращение в международную жизнь политического доверия и системного диалога может способствовать конструктивному урегулированию ядерной проблемы Северной Кореи.

При этом Казахстан, отказавшись поддержать позицию США по усилению санкций против КНДР, не поддержал и позицию Москвы по снижению санкционного давления на Пхеньян. Считая, что к вопросам санкций можно будет вернуться лишь после реальных шагов по урегулированию ситуации на Корейском полуострове в целом.

Такая позиция Казахстана, выступавшего в Совбезе с позиции денуклеаризации региона в целом, стала стимулом для возврата к диалогу двух Корей.

Еще одно достижение Казахстана – уравновешивание развивающегося конфликта между США и Россией по сирийскому вопросу. Здесь Казахстан также выступил на нейтральной стороне, не позволяя одному или другому противоборствующему военному блоку продавить свою позицию. В частности, Казахстан от имени развивающегося мира не поддержал резолюцию США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Но и воздержался по российской резолюции, требовавшей «немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии».

Позиция Казахстана, которая была поддержана многими участниками Совбеза, основывалась на разрешении внутрисирийского конфликта политико-дипломатическими средствами. Причем, свое согласие в политическом диалоге, предложенном Астаной, высказали все стороны внутрисирийского конфликта.

Астанинский процесс (переговорная площадка, предложенная Казахстаном) стал первым в истории гражданской войны в Сирии, когда в ходе мирного урегулирования за столом переговоров оказались как власти САР, так и противоборствующие им оппозиционеры. В процессе также принимали участие представители ООН и стран-гарантов (Россия, Турция, Иран). США выступают в роли страны-наблюдателя.

Важным итогом работы Казахстана в СБ ООН стало лоббирование придания Совбезу политического влияния. От рекомендаций Совбез перешел к политическим заявлениям. И первым из них стало заявление председателя Совбеза – документ, направленный на усиление мер доверия в рамках нераспространения ОМУ.

Казахстан пролоббировал и принятие Генассамблеей ООН Кодекса поведения о достижении мира, свободного от терроризма. Предложенный этой страной документ был признан важным событием в укреплении системы ООН против терроризма и был подписан министрами иностранных дел и высокими представителями более 70 государств мира.

Казахстан в период председательства в ряде структур СБ ООН особо акцентировал внимание на Центральной Азии и Афганистане. (В том числе и потому, что стал первой страной региона, избранной в Совет Безопасности ООН).

По инициативе Казахстана была организована первая с 2010 года полевая миссия делегации СБ ООН в Кабул в январе прошлого года. Это позволило Совбезу понять ситуацию изнутри и дать объективное понимание реальных интересов и приоритетов страны и ее мирного населения.

Заявление Председателя СБ ООН, принятое вскоре после окончания миссии в Кабуле, подчеркивает важность развития регионального, межрегионального и международного сотрудничества для обеспечения долгосрочного мира, стабильности и устойчивого развития в Афганистане и Центральной Азии. В документе также содержится важный пункт о своей поддержке Совбезом совместных усилий стран региона по расширению зоны мира, сотрудничества и процветания.

Присутствие Казахстана в Совбезе показало, что привлечение влиятельных стран из развивающегося мира к политике управления миропостроения дает неплохие результаты. И способствует не только росту эффективности процессов урегулирования конфликтов, но в целом меняет подходы к пониманию новой картины мира.

В целом же, это ведет к усилению влияния Совета Безопасности ООН на происходящие процессы. Что крайне важно на фоне существенно подпорченной репутации последних десятилетий.

nCa, 18 February 2019