В Узбекистане предприняты шаги по стимулированию иностранных инвестиций и внешней торговли

Эльвира Кадырова

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал на текущей неделе постановление об организации деятельности министерства инвестиций и внешней торговли, которое было создано несколько дней назад через слияние Министерства внешней торговли и Госкомитета по инвестициям.

Заявленные меры призваны повысить эффективность работы по привлечению прямых иностранных инвестиций в Республику.

При министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана созданы новые структуры

Согласно документы, при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан образованы три новый структуры:

Совет по тарифному и нетарифному регулированию; Агентство по привлечению иностранных инвестиций, которое займется оказанием информационной и правовой поддержки иностранным инвесторам; Агентство технологического развития. Его задаче станет поиск, привлечение и содействие внедрению передовых зарубежных технологий для создания производств конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью на базе местного сырья, формирование механизмов государственной поддержки предприятий, разрабатывающих и внедряющих передовые технологии.

Типовые инвестиционные договора и антимонополия

В двухмесячный срок в Узбекистане будут разработаны типовые инвестиционные договора, а также правила их составления и заключения. К этой работе подключатся Министерства финансов, юстиции, экономики и промышленности, антимонопольный комитет.

Кроме того, будут закреплены механизмов по недопущению включения в инвестиционные договоры исключительных положений и прав, ставящих хозяйствующих субъектов в доминирующее положение на рынке.

Одно окно для инвесторов

С 1 июля 2019 года взаимодействие с инвесторами в Узбекистане будет осуществляться по принципу «одно окно».

Под этим подразумевается консультирование потенциальных инвесторов, их сопровождение при получении государственных услуг, в том числе подключении к инженерно-коммуникационной инфраструктуре, а также оказание содействия в заключении инвестиционных контрактов.

Расширение участия главы администраций регионов во внешнеторговой деятельности

Хокимыобластей (руководители областных администраций) и Ташкента на ежеквартальной основе будут предоставлять в Министерство инвестиций и внешней торговли аналитические материалы и отчеты о проделанной работе по привлечению прямых иностранных инвестиций и передовых технологий в базовые отрасли экономики и развитие инфраструктуры.

Бесплатные бизнес курсы по основам внешней торговли и экспорта

При Республиканском центре обучения основам предпринимательской деятельности будут организованы бесплатные курсы для предпринимателей по основам внешней торговли и экспорта.

Такие курсы будут впоследствии проводится в центрах содействия предпринимательству, которые работают во всех регионах страны.

Займется организацией обучающих программ Торгово-Промышленная палата при содействии Министерства инвестиций и внешней торговли, Таможенного госкомитета, Госинспекции по карантину растений и других ответственных министерств.

Параллельно, соответствующая работа развернется и в СМИ. Телевидение и госинформагентства подготовят цикл передач, посвященных вопросам организации производства, сертификации, транспортировки и реализации экспортной продукции.

За рубежом появятся оптовые центры узбекской продукции

Правительству поручено в трехмесячный срок принять меры по созданию за рубежом оптово-распределительных центров на основе государственно-частного партнерства для организации системных поставок экспортной продукции с целью ее последующей реализации на региональных рынках.

Инвестиционная карта Узбекистана

Министерство инвестиций и внешней торговли обязано до 1 июня 2019 года разработать интерактивную инвестиционную карту Узбекистана.

При помощи этой карты потенциальные инвесторы смогут ознакомится с производительным потенциал каждого региона; их потребностями в объеме инвестиций; с конкретными проектами по регионам.

Узбекские дипмиссии будут заниматься рыночным мониторингом за рубежом

К рыночному мониторингу подключатся и зарубежные диппредставительства Узбекистана, которые будут изучать рыночные потребности в странах аккредитации, пребывания, запрашивать такую информацию у уполномоченных органов.

Министерство инвестиций и внешней торговли, по итогам анализа внешних рынков, ежегодно в начале года будет предоставлять перечень стран и востребованной в этих странах продукции в целях проработки вопроса получения необходимых документов и разрешений для экспорта продукции.

Прямые иностранные инвестиции в экономику Узбекистана

В 2018 году, по данным упраздненного Госкомитета по инвестициям Узбекистана, общий объем освоенных ПИИ в экономику страны составил 2,4 млрд.долл.США.

В 2019 году прогнозируется рост этой цифры примерно до 4,1 млрд.долл.США.

Помимо нефтегазовой отрасли, ожидается реализация крупных проектов в легкой промышлености, металлургии, АПК, пищей промышленности.

В прошлом году во время межгосударственных визитов руководства Узбекистана было заключено 1080 сделок на общую сумму 52 млрд.долл.США.

Excluding FDI absorbed by oil and gas sector

/// nCa, 4 February 2019