La Chandeleur – День Блинов

Равиля Кадырова

Казалось бы, в этом празднике намешано немного религии и множество суеверий, но, на самом деле, это был шикарный предлог, чтобы наесться, и не чувствовать себя виноватым.

Посол Франции Франсуа Делаусорганизовал вечером 2 февраля 2019 года небольшой прием в честь праздника LaChandeleur (Ла-шандельер), что буквально переводится как праздник свечей. Тем не менее, в наше время это просто повод съесть много-много блинов.

Религиозный подтекст этого праздника заключается в том, что 2 февраля – это 40-й день после рождения Иисуса Христа (мир Ему), и считается, что в этот деньон был представлен в храме в Иерусалиме.

Но с La Chandeleur связаны различные суеверия.

Например, рекомендуется бросить блинчик на сковороду правой рукой, держа в левой руке что-нибудь золотое – на удачу, конечно.

Еще одна старая традиция гласит, что нужно положить первый блинчик в выдвижной ящик стола или на шкаф, чтобы привлечь удачу на предстоящий год.

Истоки празднования восходят к римской эпохе, но на протяжении веков многие французские регионы добавляли к празднику свои собственные традиции, нацеленные на обеспечение семейного благополучия.

Празднование начинается после захода солнца. По традиции, свечи зажигают в полночь как символ очищения.

Свежеиспеченный блин напоминает Солнце – символ жизни и плодородия.

Посол Делаусрассказал много интересного о la Chandeleur, но наши сердца и умы пребывали в предвкушении изумительных блинов, ожидавших нас в другой комнате. Как говорится, по закону физики ничто несравнимо с силой соленых и сладких блинчиков.

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Язычники или христиане, люди всегда подчинялись общим законам психологии, хотя мы не знали об этом, пока Фрейд не поведал.

Фестиваль La Chandeleur – это также повод, что отдать дань уважения нашим далеким предкам, которые потерялись в тумане времени. Методом проб и ошибок они научились жить полной жизнью. И они создали способы передачи нам своих знаний и мудрости.

Они каким-то образом знали, что употребление чего-то вкусного в изобилии за один присест на некоторое время удовлетворяет всевозможные желания. Начало февраля – самое подходящее время, чтобы предаться кулинарным злодеяниям, потому что метаболизм все еще происходит с зимней скоростью. Употребление большого количества блинчиков является хорошим способом удовлетворить желания и отправиться в теплый сезон, не рискуя диетическим дисбалансом.

Они также понимали, что мы, по большому счету, суеверны по своей природе – и мы реагируем на символизм.

Солнце как символ жизни и плодородия, уверенность в следующем урожае, дружба, построенная на общих традициях, и возможность удовлетворить все пять чувств одновременно – восхитительное сочетание.

В духе La Chandeleur, желаем нам всем очень продуктивного и эффективного года. /// nCa, 4 февраля 2019 года (некоторые отрывки взяты из газеты The Local)

Вот несколько фотографий с вечеринки La Chandeleur: