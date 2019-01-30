Иран – санкции, санкциями, а жизнь продолжается…

nCa Анализ – Эльвира Кадырова

Пока в Белом Доме оценивают эффективность политики максимального давления на Тегеран и даже готовят в Варшаве саммит по Ближнему Востоку в антииранском духе, экономическая жизнедеятельность в Исламской Республике, что называется, продолжается весьма умеренными темпами. По крайней мере, согласно сообщениям иранским СМИ – все выглядит не так плохо, как кажется на первый взгляд.

Япония, один из четырех крупнейших импортеров иранской нефти, возобновила закупку нефти у ИРИ после освобождения от санкций США против Ирана, сообщает Reuters.

Предполагается, что японское судно VLCCKisogawaдоставит в Японию в начале февраля 2 миллиона баррелей сырой нефти.

Другие покупатели иранского черного золота – Китай и Индия импорт не прекращали даже с введением санкций в ноябре прошлого года, а Южная Корея возобновила поставки в прошлые выходные.

К слову о нефти. С иностранными компаниями или без них Иран намерен продолжать разведку своих нефтяных ресурсов на Каспии.

По заявлению управляющего директора геологоразведочной и добывающей компании Khazar (KEPCO) Али Осули, Иран мог бы добиться лучших результатов, если иностранные компании присоседились бы к нефтегазовым проектам в регионе Каспийского моря, но ждать их иранцы не будут и продолжат реализацию проектов, опираясь на внутренние возможности.

После заключения СВПД, KEPCO подписала ряд меморандумов о взаимопонимании с иностранными компаниями в соответствии с которыми эти компании должны были приступить к разведочным операциям на Каспии. В числе этих компаний – российский Лукойл, норвежская OffshoreResourceGroup, азербайджанский Socar.

Иранское телеграфное агентство со ссылкой на главу Союза экспортеров продукции свинцовой и цинковой промышленности и шахт Ирана Хасан Хосейнголисообщило об изобретении иранскими учёными новых технологий для прямой переработки свинцово-цинковых руд.

Промышленники Ирана недавно изобрели и внедрили новый способ переработки и конденсации низкосортных руд на свинцовых и цинковых рудниках страны. Инновационная технология – первая в мире – основана на пирометаллургических методах и позволяет перерабатывать руду с четырехпроцентным содержанием цинка и свинца с эффективностью восстановления от 80 до 95%.

Изобретение запатентовали и уже соорудили промышленный прототип установки стоимостью в 30 млрд.риалов (или чуть более 7 млн.долл.США).

По производству цинка, Иран занимает 11-е место в мире и 4-е в Азии.

Другой новостью иранского минерального сектора стало известие о росте экспорта из страны драгоценных камней и металлов на 25 % за последние три квартала иранского календарного года (с 21 марта по 21 декабря 2018 г).

По данным Таможенной администрации ИРИ, всего страна экспортировала за этот период драгметаллов на сумму 100 млн.долл.США. Львиная доля поставок приходится на бирюзу и агат.

Исследовательский центр парламента Ирана выступил с предложением о выделению населению ежемесячных субсидий на покупку бензина в размере 480 000 риалов (около 11,4долл.США), пишетTehranTimes.

На эту сумму можно приобрести 24 литра бензина. Эта мера, как считают парламентарии, могла бы защитить малоимущих граждан от скачка цен, в случае если бензин будет продаваться по рыночным ценам.

В бюджете на следующий иранский год повышение тарифов на топливо не предусмотрено. И тем не менее законодатели полагают, что такой план может быть также реализован в русле борьбы с контрабандой и улучшения справедливого распределения бензина среди иранцев и их покупательной способности в будущем./// nCa, 23 января 2019