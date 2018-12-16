Лазуритовый коридор – Часть 8

Выступление–Первого заместителя Премьер-министра Азербайджана Ягуба Эйюбова на международной конференции министров транспорта стран-участниц Соглашения о транзите и транспортном сотрудничестве (ЛаписЛазули), 28 ноября 2018 года, г. Туркменбаши.

Уважаемые участники Конференции,

Дамы и господа,

От имени Азербайджанской делегации приветствую всех участников сегодняшней

Конференции и выражаю благодарность Туркменской стороне за прекрасную организацию, теплый прием и оказанное гостеприимство.

Торговые пути издревле служили кровеносными сосудами цивилизации, способствовали развитию стран и территорий, распространению инновации и межкультурному общению. В условиях перехода на инновационный путь развития, транспорт рассматривается как один из

самых значимых факторов экономического роста, который совершенствует международные торговые связи, повышает эффективность использования ресурсов, развивает предпринимательство.

Азербайджан,находясь на пересечении транспортных путей с Востока на Запад и с Севера на Юг в силу своего географического расположения «обречен» использовать и расширять свои транзитные возможности, углублять взаимодействие в этой сфере. Мы прилагаем огромные усилия для развития международного сотрудничества в области транспорта, создавая новые возможности для диверсификации транзитных маршрутов. Мы инициировали и

реализовали совместно с нашими турецкими и грузинскими партнерами амбициозный проект – железнодорожную линию – Баку-Тбилиси-Карс. На сегодняшний день эта железнодорожная линия,являясь наикратчайшим путем транспортировки грузов по направлению Восток —Запад,

создала новый ландшафт на мировой транспортной карте.

Наша страна последовательно выступает за развитие международных транспортных сетей,привлечение новых партнеров к взаимодействию. Подписанное год назад в Ашхабаде Соглашение о маршруте Лапис Лазули, является ярким тому примером. Данный маршрут создает новые транзитные возможности не только странам участницам, но и всему региону.

В современных плавное условиях для транспорта главное – это соблюдение требований по своевременности («точно в Срок»), объему, качеству и безопасности транспортировки.Поэтому особую значимость приобретают инфраструктурные проекты. В мае текущего года в пригороде Баку и здесь в Туркменбаши почти синхронно были открыты новые морские порты, оснащенные самым современным оборудованием. Они стали основными узлами международных транспортных путей и маршрута Ляпис Лазули.

Комплекс нового Бакинского международного морского торгового порта с первоначальной грузоперевалочной способностью в 15 миллионов тонн в год, благодаря своему современному оснащению способен за короткое время увеличить ее до 25 миллионов тонн в год. Создание в порту свободной экономической зоны и последующее расширение инфраструктуры в рамках развития хаб концепции Азербайджанской Республики, станет прочным фундаментом транспортно-логистической составляющей всего региона. Так, к концу текущего года в Бакинском порту планируется начало строительства терминала по перевалке минеральных удобрений мощностью 1,2 миллионов тонн в год. Его реализация откроет новые возможности для транспортировки и транзита производимых в Туркменистане минеральных удобрений,производственный потенциал которого имеет значительные перспективы. В целом возможности экспорта удобрений из среднеазиатских стран оценивается порядка 6,6 млн. тонн. Новые порты Азербайджана и Туркменистана уже подписали долгосрочное Соглашение об увеличении объёмов перевалки грузов и об автоматизированном обмене информацией, что придаст импульс увеличению товарооборота и транзитных перевозок региона.

Уважаемые участники конференции. На прошлой неделе состоялся официальный визит Президента Азербайджанской республики господин Ильхама Алиева, в ходе которого особое внимание было уделено транспортное сфере и функционированию транспортных коридоров, как основному локомотиву развития экономических отношений. Из 21-го подписанных в рамках визита документов, большой блок документов выпал (9 соглашений) на долю транспортного сектора. Эти документы выражают волю президентов к дальнейшему углублению сотрудничества в этой сфере и направлены в первую очередь на привлечение дополнительного грузопотока к маршрутам,проходящим через территории наших стран.

Среди них следует отметить межправительственное Соглашение о создании азербайджано-туркменской Совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики, а также Программу сотрудничества в области транспорта на 2019-2022 годы. Цель созданной Комиссии является оперативное разрешение возникающих задач транспортно-транзитных маршрутов и логистики, а также разработка документов,регулирующих взаимодействие в области автомобильного, железнодорожного,воздушного и морского транспорта.

Хочу особо подчеркнуть, что в принятых соглашениях отражены позиции стран по созданию льготных режимов для прохождения грузов, в том числе из третьих стран. Они открывают широкие горизонты для полноценного использования потенциала и мощностей действующих инфраструктур на обоих берегах Каспия, которая дополняя друг друга создадут единую систему и послужат основой для транзитных маршрутов. В целом созданная правовая база предоставит реальные возможности эффективному использованию географического расположения наших стран на стыке Европы и Азии – на древнем Великом шелковом пути, а также повысит привлекательность маршрута Лапис Лазули с использованием новой линии Баку-Тбилиси-Карс для осуществления международных перевозок между Востоком и западом, в том числе к мультимодальным грузоперевозкам.

Наряду проделанном работой нам странам участницам маршрута Лапис Лазули многое предстоит сделать вместе.Это запуск декабря текущего года тестового состава поможет определиться на каких вопросах следует сконцентрировать наше внимание.

Для успешного использования этого маршрута, на наш взгляд, необходима дополнительная проработка ряда вопросов:

1.Согласование конкурентоспособных транзитных тарифов для дополнительного привлечения грузов, в том числе контейнерных перевозок с портов Поти и Батуми,а также по новой линии Баку-Тбилиси-Карс.

2.Разрешения финансовых обязательств между логистическими и транспортнымик омпаниями, в том числе согласование тарифов на портовое обслуживание.

3.Возобновление практики применения скидок на перевозки отдельных видов грузов и повышение оперативности принятия решений по льготным тарифам.

4.Усиление технической безопасности перевозок (в случае необходимости проведения дно углубительных работ в портах).

5.Создание условий для хранения контейнеров и упрощение оформления их порожнего возврата.

6.Скорейшее введение в действие упрощения визового въезда участникаммеждународныхавтомобильныхперевозок (к примеру, Азербайджан с Туркменистаном уже подписали

межправительственное Соглашение об упрощении визового режима для участников международных перевозок).

7.Внедрение и интеграция системы реализации билетов в режиме «онлайн» для улучшения обслуживания пассажиров и автоперевозчиков в портах Азербайджана и Туркменистана.

8.Применение между таможенными органами и портами систему предварительного уведомления о транспортируемых грузах (что позволит трансформировать этот маршрут в эффективный цифровой коридор, соединяющий Европу и Азию).

Уважаемые друзья и коллеги,

В завершении своего выступления подтверждаю, что Азербайджанская Республика готовка к партнерству по Лапис Лазули и мы будем прилагать все усилия для полноценной реализации этого проекта. Уверен, что действуя в духе тесного и открытого сотрудничества, мы добьемся серьезных успехов.

/// nCa, 13 декабря 2018

To be continued . . .