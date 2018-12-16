Лазуритовый коридор – Часть 9

Выступление заместителя экономики и устойчивого развития Грузии Акаки Сагирашвили на Международной конференции по Лазуритовому коридору в Авазе, 28 ноября 2018 г

Уважаемые министры, Уважаемые участники, дамы и господа,

Для меня большая честь присутствовать на международной конференции министров транспорта и сотрудничества (Лазурит) и участвовать в мероприятии такого высокого уровня. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить особую признательность Туркменистану за организацию и проведение этого министериала.

Расположение Грузии на пересечении Азии и Европы ставит страну в очень выгодное положение для обретения важной транзитной функции в свете глобализованных и все более взаимосвязанных экономик. Чтобы усилить эту роль Грузии, мы постоянно стремимся улучшить нашу инфраструктуру и установить более высокие стандарты в области транспорта в соответствии с международными нормами. В то же время Грузия привержена укреплению международного сотрудничества в целях укрепления региональной связанности и облегчения международных перевозок и торговли.

Мы занимаемся разработкой различных маршрутов и коридоров. Подписанное в ноябре 2017 года соглашение о маршруте ляпис-лазури, предусматривающее развитие нового транзитного маршрута через территории Афганистана, Туркменистана, Азербайджана,Грузии и Турции, будет способствовать дальнейшему развитию торговли и транспорта между нашими странами.

Кроме того, Грузия с 2016 года является членом программы Центральноазиатскогорегионального сотрудничества (ЦАРЭС). Расширение коридоров ЦАРЭС в Грузиюпозволяет разработать один из самых коротких маршрутов из стран ЦАРЭС в Европу.Важно отметить, что Грузия может способствовать “разблокированию”центральноазиатских стран, не имеющих выхода к морю, путем предоставления доступа к Черному морю. Страны Центральной Азии уже активно используют коридор Грузии для соединения с Европой. В общей сложности грузинская железная дорога перевезла около 2,7 млн тонн грузов из/в 5 стран Центральной Азии в 2017 году,из которых около 2,3 млн тонн было перевезено в транзитном режиме.

Я также хотел бы отметить, что с декабря 2015 года железнодорожные перевозки из Китая в Грузию осуществлялись 36 раз в тесном сотрудничестве между железными дорогами Грузии, Казахстана, Азербайджана и Китая. Коридор хорошо активизировался за последние годы. В 2017 году было перевезено 198 TEU, в январе-сентябре 2018 года-967 TEU. По сравнению с морскими перевозками,Средний коридор, соединяющий с Европой, значительно сокращает время транспортировки с 40-45 дней до 10-11 дней. Примечательно, что по указанному маршруту вводятся сквозные тарифы.

Развитие Среднего коридора расширяет транспортные связи между странами-участницами и обеспечивает доступ к огромным рынкам Европы, Центральной Азии и Китая. Мы считаем, что коридор будет служить жизнеспособным, быстрым и безопасным маршрутом в предстоящие годы.

Повышение конкурентоспособности транспортных маршрутов, проходящих через Грузию, вряд ли достижимо без наличия надлежащей инфраструктуры. Признавая это, в настоящее время мы осуществляем ряд крупномасштабных проектов, строительство глубоководного морского порта Анаклия мощностью 8 млн тонн на первом этапе в дополнение к ныне действующим морским портам Поти и Батуми. Это будет способствовать увеличению грузооборота через Грузию в предстоящие годы. Кроме того, мы работаем над улучшением автомобильных и железных дорог, реализуя такие проекты, как строительство автодороги Восток-Запад, которая будет обслуживать 50 тыс. автомобилей в сутки на большинстве участков, и модернизация железной дороги, что увеличит годовую пропускную способность с существующих 28 млн. тонн до 48 млн. тонн изначально. После внедрения системы автоматической блокировки мощность составит 100 млн тонн в год. Строительство железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс также имеет большое значение, поскольку она представляет собой недостающее железнодорожное сообщение между Грузией и Турцией и создает альтернативное направление для грузовых перевозок. Кроме того, особое внимание уделяется развитию современных логистических центров в Кутаиси и Тбилиси, что,по нашему мнению, позволит улучшить общие логистические показатели страны.

Следует также подчеркнуть, что вопросы взаимодействия транспортных сетей занимают одно из центральных мест в нашей повестке дня, поскольку техническая и эксплуатационная совместимость, помимо упрощения таможенных процедур является ключевым условием гладкой и бесперебойной транспортировки. Мы считаем, что осуществление соглашения о маршруте ляпис-лазури будет способствовать устранению существующих в этой связи узких мест и повышению эффективности коридоров между нашими странами.

Я хотел бы подчеркнуть, что Грузия обязуется предпринять все необходимые усилия для дальнейшего укрепления и упрочения существующего партнерства и сотрудничества со всеми членами Лазуритового коридора в целях содействия созданию новых возможностей для укрепления и углубления региональной взаимосвязанности в целях ускорения экономического роста и развития.

В заключение позвольте мне еще раз выразить искреннюю признательность Туркменистану за очень теплый прием и гостеприимство, а также выразить надежду на плодотворные встречи и сотрудничество для успешной реализации Лазуритового соглашения.Спасибо! /// nCa, 14 декабря 2018 года

To be continued . . .