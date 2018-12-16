Лазуритовый коридор: из Афганистана в Туркменистан направился тестовый грузовой конвой

Эльвира Кадырова

13 декабря 2018 года афганского Герата по маршруту Лазуритового транспортно-транзитного коридора в направлении Туркменистана выехали первые грузовики, загруженные экспортными товарами Афганистана, конечным пунктом назначения которых станут европейские страны.

В церемонии отправки пилотного товарного каравана принял участие Президент ИРА АшрафГани, представительные делегации стран-участниц Лазуритового Коридора – Азербайджана, Грузии, Турции. Туркменистан на торжестве представлял министр автомобильного транспорта Ораздурды Суханов.

-Афганистанвыступает за политику подключаемости и открытие коридора Ляпис-лазули являетсяважной вехой в этом отношении, – отметил, обращаясь к участникам торжествапрезидент Гани, высоко оценив усилия международных партнеров Афганистана,приложенные во имя реализации транспортного проекта, передает TOLONews.

Поданным министерства промышленности и торговли Афганистана, на борту трейлеров 135 тонн грузов, в том числе 83 тонны хлопковой нити, 23 тонны изюма, 26 тонн арбузных семян и 2,5 тонны кунжута.

Из Тургунди тестовый рейс транзитом через территорию Туркменистана проследует в Международный морской порт Туркменбаши, откуда грузы будут доставлены в азербайджанский порт Баку, далее в черноморские порты Грузии – Поти и Батуми, с последующим выходом на турецкую и европейскую транспортные сети.

В двухнедельный срок афганским товарам предстоит преодолеть свыше 3000 км пути автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, прежде чем они попадут на европейские рынки. Пробный грузопоток позволит задействованным в проекте сторонам – транспортным ведомствам, компаниям, логистам – выявить вопросы для дальнейшей их проработки с целью эффективного использования магистрали.

По сообщению МИД Афганистана, половина стоимости транспортировки по мультимодальной трассе будет финансироваться правительством.

-Коридор открывает рынки для наших трейдеров и продукции. К счастью, у нас имеется широкий ассортимент различных видов товаров от кедровых орехов до шафрана и даже полезные ископаемые, – прокомментировал накануне заместитель пресс-секретаря президента Шах Хусейн Мортазави, подчеркнув, что Лазуритовый коридор станет кратчайшим и низко стоимостным маршрутом.

Между тем, простые граждане и жители Афганистана активно выражают в социальных сетях свои эмоции и радостные чувства в связи с началом функционирования транспортного коридора. Буквально, ежеминутно в твиттере под хэштегами # LapisLazuliAFG и #InaugurationOfLapisLazuliCorridor появляются сообщения такого содержания,как «по Лазуритовому коридору будут перемещаться не только товары и бизнес, но и надежды, мир и сотрудничество в Евразии». Афганцы назвали этот день«великим», «знаменующим начало новой эры в торговых отношениях Афганистана».

Туркменистан,будучи первой транзитной страной после отправного пункта коридора, сделал немалое для претворения в жизнь концепции Лазуритового коридора. Туркменская сторона построила соответствующую твердую инфраструктуру для усовершенствования транспортных связей с Афганистаном – это железнодорожные переходы Имамназар-Акина и Серхетабат-Тургунди.

Именно в Ашхабаде на 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану состоялось подписание соглашения, которое и заложило правовую почву для практической реализации проекта.

В конце ноября, в туристической зоне Аваза, была проведена международная конференция транспортных министров стран-участниц Лазуритового коридора, на которой все стороны подчеркнули свою приверженность эффективной операционализации трассы Ляпис-Лазури. /// nCa, 16 December 2018