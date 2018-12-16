Казахстан – успешное государство по всем показателям

У каждой страны в мире имеется свой национальный праздник, который связан со становлением её государственности или же имеет важное значение для нации. Именуется он везде по-разному: День Республики, День Освобождения, День Страны и т.д. В Казахстане, как и во многих странах, это День Независимости, празднуется ежегодно 16 декабря. В этом году у праздника уже 27-я годовщина.

Уходя в экскурс, необходимо отметить, что Независимость, о которой веками мечтал казахский народ, застала казахстанцев буквально врасплох. Тогда, в 1991 году, с крахом СССР новые шестнадцать – теперь уже независимых государств, явно оказались не готовы к самостоятельности, и можно сказать, на ходу корректировали жизненные стратегии, курсы развития, что собственно делал и Казахстан.

Мысль о том,что это государство, где в начале 90-х годов прошлого века остановились практически все заводы, электричество подавали с перебоями, ровно также как и выдавали заработные платы сможет в короткие сроки достигнуть каких-либо высоких результатов встречала в то время большой скепсис как граждан, так и экспертов за рубежом.

Действительно, мало кто верил в возможный успех этой страны. Ведь кроме проблем в экономике у страны были и другие «уязвимые», по мнению экспертов места. Одним из них, по мнению известного советолога, консультанта президента США Збигнева Бжезинского являлась полиэтничность Казахстана: «распад вследствие этнической нестабильности», именно это прогнозировал эксперт для Казахстана еще в 90-х годах.

Вопреки даже самым оптимистическим прогнозам того времени, Казахстан всего за два десятка лет превратился в твердо стоящее на ногах, уверено развивающееся и глубоко интегрированное в международные процессы государство.Сегодня эта страна демонстрирует миру уроки межнационального мира. В ней в мире и согласии проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий. Сегодня это по настоящему политически стабильное государство с мощным экономическим потенциалом. Уже сегодня эта страна стала признанным локомотивом региональной интеграции,привлекла к себе многомиллиардные потоки прямых иностранных инвестиций.

Учитывая все это, уже позже Збигнев Бжезинский констатировал следующее:«Признаю, что уделил не слишком много внимания Казахстану. Но на тот момент я не считал, что Казахстан представлял собой новую реальность в Центральной Азии.И нет никаких сомнений, что с момента обретения независимости Казахстан демонстрирует большой прогресс в плане экономического развития, поиска своего места в регионе, а также в налаживании дружеских, добрососедских отношений с внешним миром».

Действительно, этот сравнительно небольшой временной отрезок для Казахстана стал временем равным целой эпохе по количеству достижений.Попытаемся разобраться в чем причина такого успеха, отметив при этом самые ключевые на наш взгляд позиции.

Первое и несомненно самое главное – это постоянное наличие стратегии у государства. Президент этой страны Нурсултан Назарбаев уверен, что для успешного развития как государству так и обществу нужны: А) Позитивный образ будущего и Б) конечно же, реалистичный план движения к нему.

Казахстан четко знал, куда движется уже с начала 90-х годов. Так в 1992году опубликована «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства», уже там были определены основные ориентиры развития на ближайшие годы.

В 1997 году принят масштабный долгосрочный документ под названием«Казахстан 2030». В этом документе уже было обозначено долгосрочное и конкретное видение того какой должна стать страна и каких показателей для этого нужно достичь. При этом показатели ставились такие, что в их реализацию снова мало кто верил. Однако их основную часть удалось достичь уже к началу 10-х годов. За 16 из намеченных 33-х лет государству удалось выполнить колоссальные задачи.

Уже в 2012 году было объявлено, что практически все цели, обозначенные в Стратегии 2030, выполнены и в том же году стране был представлен новый документ уже с видением на 2050 год.Скептиков в достижении не менее амбициозных показателей Стратегии 2050 уже было значительно меньше.

Очевидно, что наличие стратегического плана есть принципиальное превосходство любого государства над теми, у кого его нет. При этом важно отметить, что стратегические документы Казахстана постоянно дополняются более детальными документами, своего рода уточняющими планами действий.

Второе принципиально важное направление, благодаря которому Казахстан совершил прорыв – это ставка на образование и развитие интеллектуального потенциала страны. Результаты планомерной политики в этой сфере уже дают свои качественные результаты.

Вернемся снова в начало 1990-х годов. Ситуация в стране близка к депрессивной. В это время, руководитель страны Назарбаев, принимает решение массово направлять молодежь в лучшие вузы мира за счет государственного бюджета. Его цель – подготовка лучших кадров для приоритетных секторов экономики страны. Не все в этой стране тогда понимали стратегическую важность этого решения и это понятно, ведь в стране фактически не было денег!

С тех пор прошло 25 лет. Благодаря этой президентской программе под названием «Болашак» (будущее) обучено и подготовлено почти 11 тысяч специалистов, которые сегодня активно внедряют лучшие мировые практики в различных сферах страны. И эта программа всего лишь один аспект образовательной политики.

Анализ показывает, что вопросы образования уже с первых дней были одним из главных приоритетов госполитики. Объем финансирования этой сферы растет и посей день. По всей стране открываются ультрасовременные школы, функционирует«Nazarbayev University» – вуз мирового уровня, работающий в соответствии с международными академическими стандартами и принципами академической свободы.Одним словом, с таким акцентом на образование у страны большое будущее и заслуженно результативное настоящее.

Третье, что хотелось бы отметить – это открытость страны для бизнеса и инвесторов.

Стремление войти в ТОП 30 развитых стран мира заставляет Казахстан постоянно совершенствовать механизмы работы своих законов и создавать условия для активного участия бизнеса в развитии страны. Это и делает ее все более и более привлекательной для зарубежного инвестора. За эти 27 лет в эту страну пришли уже более $300 млрд прямых инвестиций, а это без малого почти 70% от всего притока в страны Центральной Азии.

Наверное, это и есть ключевые составляющие успеха Казахстана. При этом все-таки главенствующая роль из всего перечисленного заслуженно принадлежит лидеру этой страны – Н.Назарбаеву. Ведь очевидно, что без политической воли,ума и колоссального напора первого лица государства – достичь таких результатов просто невозможно.

Что касается перспектив развития Казахстана, а в частности экономики,то ключевое что здесь нужно знать – это то, что страна постепенно отходит от сырьевой зависимости и уже почти 10 лет назад сделала ставку на индустриально-инновационное развитие. И это при том, что страна по оценкам экспертов занимает 6-ое место в мире по запасам природных ресурсов. Из 110 элементов таблицы Менделеева в ее недрах выявлены 99, разведаны 70, а извлекаются и используются 60 элементов. Во многом их использование и помогло Казахстану в годы становления, но сегодня Астана целенаправлено уходит от сырьевой зависимости замещая ее развитием обрабатывающей промышленности. Этановая сфера уже сегодня становится основным драйвером роста в промышленности республики и показывает положительную динамику.

Кроме внутригосударственной работы, Казахстан ведет активную деятельность и на внешнем направлении. Сегодня эта страна является членом фактически всех ведущих международных организаций – ООН, ОБСЕ, ОИС, ВТО, ШОС,СНГ, ОДКБ, ОЭСР и других объединений. Эффективно проходило ее председательствование в авторитетных международных организациях, таких как ОБСЕ, ОИС, ЕАЭС, ШОС, СНГ, ОДКБ, СВМДА, Тюркский совет и Совете БезопасностиООН. Страна на собственной площадке организует съезды лидеров мировых и традиционных религий, выступает эффективным посредником в решении международных конфликтов.

Все это в комплексе дает положительное представление о стране. Учитывая такие достижения, становится очевидным, что 27 лет независимого развития – это только начало большого будущего и еще больших результатов этой страны.