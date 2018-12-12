НейтралитетТуркменистана: Потенциальная роль в Афганском мирном процессе

Тарик Саиди

ЗалмайХалилзад, специальный представитель США по Афганистану, находится в турне по восьми странам в поисках новых решений к афганской головоломке.

Во вторник он встретился в Ашхабаде с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В пресс-релизе МИД Туркменистана говорится: «В частности было заявлено, что Нейтральный Туркменистан, будучи активным участником международных форматов по Афганистану, на протяжении ряда лет регулярно предпринимает шаги по установлению мира в Афганистане. В данном контексте, особое внимание было уделено инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, о готовности нашей страны предоставить политико-дипломатическое пространство для подготовки налаживания мирного процесса в соседнем Афганистане.»

Это предложение необходимо серьезно рассмотреть по ряду причин.

Во-первых, включение в маршрут восьми стран – Афганистана, Пакистана, России, ОАЭ, Катара, Узбекистана, Туркменистана и Бельгии-является молчаливым признанием того факта, что однополярность в международной политике не является полностью функциональной моделью. Для достижения консенсуса всегда необходимо работать сообща.

Вместе с тем мы также понимаем, что в такой сложной ситуации, как в Афганистане, полезнее создать инкубаторную среду – физическое пространство, где мирные инициативы могут развиваться и созревать без какого-либо вмешательства.

Туркменистан-одно из таких мест. Из межтаджикских мирных переговоров 1997 года известно, что Туркменистан способен обеспечить физическое пространство и соответствующие объекты, способствуя при этом тому, чтобы мирный процесс шел своим чередом без какого-либо внешнего вмешательства или давления.

Во-вторых, Туркменистан пользуется доверием всех сторон в афганском уравнении. Именно потому, как на протяжении многих лет Туркменистан последовательно проявлял беспристрастность в каждой ситуации.

В-третьих, Туркменистан верит в целостную концепцию – компоненты экономики и безопасности нельзя рассматривать изолированно. Они неразделимы. Забота о некоторых аспектах экономики или безопасности при игнорировании других не может привести к удовлетворительному и долгосрочному решению.

Туркменистан продемонстрировал приверженность этой концепции на практике. Неоднократно предлагая свое физическое пространство для межафганского диалога, Туркменистан запустил несколько процессов по экономическому подъему Афганистана – это проект газопровод ТАПИ, сети линий передачи электроэнергии, Лазуритовый коридор, железнодорожная линия ТАТ, оптоволоконная линии ТАП, поставка энергоносителей и товаров в Афганистан по льготным расценкам и т.д.

В-четвертых, в Ашхабаде находится региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА ООН). Этот уникальный форпост ООН обладает потенциалом и ресурсами для оказания технической и правовой поддержки в случае проведения межафганского диалога в Туркменистане.

Мир в Афганистане пойдетна пользу всем. По сути, это позволит запустить каналы развития во всемрегионе. Мир должен поддержать предложение Туркменистана о межафганскомдиалоге. /// nCa, 12 декабря 2018 года