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Туркменистан: встреча со спецпредставителем США по Афганистану

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11 декабря 2018 года Министр иностранных дел Туркменистана Р. Мередов провел переговоры с делегацией CоединенныхШтатов Америки во главе со Спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

В ходе встречи, отметив положительные результаты совместного сотрудничества в деле активизации двусторонних связей между Туркменистаном и Соединенными Штатами Америки, стороны выразили интерес в их дальнейшей диверсификации. Обменявшись мнениями по вопросам развития политической ситуации вокруг Афганистана, стороны рассмотрели возможности интенсификации двустороннего политико-дипломатического сотрудничества. В частности было заявлено, что Нейтральный Туркменистан, будучи активным участником международных форматов по Афганистану, на протяжении ряда лет  регулярно предпринимает шаги по установлению мира в Афганистане. В данном контексте, особое внимание было уделено инициативе Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова, о готовности нашей страны предоставить политико-дипломатическое пространство для подготовки налаживания мирного процесса в соседнем Афганистане.

Развивая афганскую тематику, З.Халилзад дал высокую оценку реализуемым в Афганистане инфраструктурным проектам и отметил ихважность в укреплении безопасности соседнего Афганистана и в регионе в целом. Реализация газопровода(ТАПИ), линии электропередач и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), а также железных дорог Серхетабат-Тургунди-Герат,Имамназар-Акина-Андхой, призваны серьезно изменить геополитическую карту региона.

Подчеркнув необходимость дальнейшего поступательного наращивания туркмено-американского сотрудничества, стороны обсудили вопросы его дальнейшего расширения на взаимовыгодной основе.

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