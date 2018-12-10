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Рождество – Время Чудес

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Рождество-этовремя чудес. — Нам посчастливилось стать свидетелями чуда, котороеразвернулось в это воскресенье в доме ООН в Ашхабаде.

Около 40 женщин-предпринимателей и мастеров представили свои творения на открытом рынке, организованном совместно Организацией Объединенных Наций в Туркменистане и Посольством Великобритании.

Столы пестрили разнообразием подарочной и сувенирной продукции, сделанной с любовью. Все эти товары, раскупались, буквально, как горячие пирожки.

Г-жаЕлена Панова, постоянный координатор ООН в Туркменистане, отметила, что идеяорганизовать это мероприятие, предоставив женщинам-предпринимателям сограниченными возможностями шанс донести свои шедевры до покупателей и такимобразом повысить их уверенность в собственном таланте и мастерстве, родилась вовремя ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями, которая состояласьв августе этого года.Нижеопубликованыфотосярмарки, в случае если вам не удалось побывать наэтом очаровательном мероприятии:

/// nCa, 10 December 2018

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