День Президента Казахстана

В Казахстане в конце перестроечных 80-х годов прошлого столетия речи о конкретике и эффективности в неповоротливом, по-советски грузном госаппарате, не шло. А времена менялись и требовались уже другие решения, другая форма правления – президентская.

Днем начала становления в независимом Казахстане института президентства заслуженно считается 1 декабря 1991-го года. Именно в этот день в республике, почти что суверенной, впервые прошли всенародные президентские выборы. На них на тот момент уже действующий глава государства Нурсултан Назарбаев набрал 98,7% голосов избирателей. Спустя 10 дней Президент подписал Закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан. А 16 декабря Верховный Совет провозгласил ее Независимость.

С 2012-го года в Казахстане ежегодно отмечают День Первого Президента. Это дань уважения и памяти событию, ставшему одним из самых значимых в летописи всего государства. Событию, прошедшему в судьбоносные дни становления казахстанской государственности и обретения желанного суверенитета. Набрав почти 100 % голосов избирателей, Нурсултан Назарбаев положил начало долгому, тернистому, но в итоге успешному движению независимого Казахстана, население которого оказало ему высочайшее доверие и сделало ответственный и решающий выбор в пользу сильной и процветающей страны.

Благодаря институту президентства в Казахстане удалось построить совершенно новую, рыночную экономику, отвечающую духу своего времени. Был создан кабинет министров, а тогдашний Верховный совет преобразовали в современный двухпалатный парламент. Потом появилась Ассамблея народа Казахстана, и многие другие важные для республики структуры. Страна перешла к новой системе управления, которая как была необходимой, так и остается эффективной и нужной и по сегодняшний день.

Но чтобы все это стало возможным, понадобились кардинальные преобразования. В частности, сам переход к президентской форме правления. Чтобы понять значимость и судьбоносность этого шага, нужно в полной мере представить себе те условия, в которых на стыке переломных эпох находился советский Казахстан.

У китайцев есть одна мудрая поговорка – «не дай Бог родиться в эпоху перемен». И это действительно, пожалуй, справедливое изречение. В начале 90-х, когда вовсю властвовала перестройка, порожденная Горбачевым, в многомиллионной стране, в момент обнищавшей до невиданных доселе пределов, дефицитным было абсолютно все. Люди стояли в многокилометровых очередях за хлебом, молоком, сахаром и маслом. Миллионы ходили с квитанциями, карточками и квиточками, мечтая о самом элементарном.

Самое страшное было все же другое – люди не знали, чего ждать. Очевидцы тех событий вспоминают – все отчетливо понимали и чувствовали, что власть КПСС переживает агонию своего конца, и в воздухе буквально витала мысль – корабль остался практически без рулевого, и может затонуть. Нужен был человек, личность, которая могла бы удержать его на плаву, руководя совсем по-другому. Но такого человека в масштабе всей страны не было, и СССР все же затонул, погребя под собой огромную и до этого непобедимую мировую державу.

Но перед самым концом, в марте 1990-го года был учрежден пост Президента СССР – им стал Михаил Горбачев, и породивший эпоху перестройки. В апреле того же года такая должность появилась и в Казахстане – на старый пост в новом, президентском, статусе был избран на тот момент первый секретарь ЦК Компартии Нурсултан Назарбаев. Причем, на начальном этапе, еще в условиях доживающего свои последние дни тоталитаризма и беспрекословной власти Центра и советских депутатов, власть новоиспеченного президента была довольно ограниченной, фактически формальной.

И здесь Нурсултан Назарбаев делает тот самый исторический и единственно верный шаг. Будучи действующим главой государства, избранным на президентский пост еще в апреле 1990-го года Верховным Советом, вопреки всему, чтобы укрепить институт президентства и, тем самым, спасти страну от большей разрухи и большего распада, он осознанно идет на всенародные выборы. По сути, имея впереди еще четыре года полномочий, – можно было бы спокойно работать дальше, не рисковать, – тем не менее, обладающий мудростью предвидения и несомненной решительностью, Назарбаев ставит на собственное переизбрание и выходит на альтернативные выборы перед всем народом. Именно поэтому праздник Дня Первого Президента и отмечается ежегодно 1 декабря, потому что именно с этого дня Глава государства получил высшую легитимность, будучи избранным, как и полагается, народом, а не безликими депутатами.

Процесс формирования президентства в Казахстане длился годами. Юридическое оформление произошло с принятием Конституции 1995-го года, а политической реальностью президентская форма правления стала после самороспуска Верховного совета в конце 93-го. В этот момент власть народных депутатов, избранных еще в советскую эпоху, закончилась.

По сути, будучи первым всенародно избраннымпрезидентом страны, Нурсултан Назарбаев, в дальнейшем получивший и заслуженныйстатус лидера нации, сделал главное – создал государство, независимуюРеспублику Казахстан. Именно благодаря его усилиям и создано казахстанскоеобщество, создана экономика, сама государственность, очерченнаягосударственными границами, которых тоже у Казахстана фактически никогда и небыло. Все это благодаря лишь одному человеку, действующему президенту страны. ///nCa, 9 December 2018