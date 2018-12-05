Лазуритовый коридор – Часть 7

Страны-участницы проекта Лазуритового коридора, за исключением Грузии, также являются членами ОЭС (Организации экономического сотрудничества). Поэтому ОЭС призвана сыграть важную роль в разработке решений по обеспечению связанности в регионе.

Ниже приведен текст выступления посла Хуссейна Авни Бичакли, заместителя Генерального секретаря ОЭС на международной конференции по Лазуритовому коридору, состоявшейся в Аваза 28 ноября 2018 года:

Г-н Председатель, уважаемые делегаты, почетные гости: от имени Организации Экономического Сотрудничества позвольте мне поприветствовать вас на этой международной встрече по международному транспортному Лазуритовому коридору и пожелать вам успехов в конструктивных обсуждениях. Позвольте мне также выразить глубокую признательность организаторам за прекрасную организацию мероприятий для участников.

Город Туркменбаши постепенно становится эпицентром международной и региональной транспортной динамики. Не успели еще высохнуть чернила на важных документах, принятых на 9-м заседании министров ОЭС по транспорту в Туркменбаши, мы вновь встречаемся здесь, чтобы активизировать проект железной дороги ляпис-лазури, который весьма значим для международной и региональной транспортной сети.

Говоря о той роли, которую играет межправительственное сотрудничество в развитии международного транспортного Лазуритового коридора, я хотел бы рассказать о том, как ОЭС способствует расширению сотрудничества по этому коридору. С этой целью на 23-м заседании Совета Министров, состоявшемся 17 апреля 2018 года, в частности, в душанбинском коммюнике была подчеркнута решающая роль железнодорожного Лазуритового коридора для региона. Для реализации решений министров иностранных дел, принятых на совете, а также решений, принятых министрами транспорта ОЭС в мае текущего года, наша организация намерена приложить все усилия для того, чтобы проект Лазуритового коридора стал одним из приоритетов ОЭС с точки зрения практических шагов. В этом есть четкая логика практической интеграции Лазуритового транспортного коридора в проекты ОЭС, которые уже в приоритете – это железнодорожный маршрут КТАЙ (Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран) с участием Афганистана и железная дорога КТИ (Казахстан-Туркменистан-Иран), которая включает Туркменистан, а также маршрут Стамбул – Алматы – Бандар-Аббас – Алматы с участием обеих соседних стран.

Мы сейчас наращиваем переоценку проектов ОЭС, портфель которых оценен в 43 млрд.долл.США. В рамках этого процесса основное внимание уделяется коммерциализации и операционной эффективности. Реализация этих задач будет запущена в январе следующего года, мы выбрали проект железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран (КТИ) в качестве модели для всего региона ОЭС. Мы имеем в виду, в частности, воспроизведение механизма взаимодействия вдоль этого коридора. Скорейшая операционализация этого железнодорожного маршрута, как и линии Стамбул – Алматы и Бандар Аббас – Алматы существенно повлияют на рост взаимной торговли на пространстве ОЭС. Этот показатель предусматривается увеличить в два раза к 2025 году с отметки 2017 года в 53 миллиарда долларов до приблизительно 106 млрд. долларов.

С этой точки зрения, координирующая роль межправительственного сотрудничества имеет решающее значение в развитии транспортного Лазуритового коридора, который, я уверен, внесет существенный вклад в товарооборот по существующим железнодорожным грузовым сообщениям в регионе. Кроме того, это поможет обеспечить рост новых транспортных и транзитных услуг в терминалах недавно открытого международного морского порта Туркменбаши. Последний в настоящее время становится важным транзитным и транспортным узлом между регионами Азии и Европы.

Г-н Председатель, уважаемые делегаты, почетные гости: сегодня у нас появляется импульс для обсуждения роли межправительственного сотрудничества в контексте международного транзитного коридора Ляпис-Лазурь. Это особенно актуально и важно с учетом того, что Туркменбашинский международный морской порт занимает центральное место в протяженном маршруте международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC). Здесь коридор Ляпис-Лазурь выделяется как бесценная артерия. Аналогичным образом, железнодорожная линия Казвин-Решт-Астара (Иран)-Астара (Азербайджан) имеет такое же значение, как и Ляпис-Лазурь. Мне особенно приятно озвучить с этой трибуны, что недавно завершено строительство сегмента Решт-Астара дороги Казвин-Решт-Астара вдоль INSTC. Второй этап вышеупомянутого проекта теперь будет продолжен, чтобы обеспечить железнодорожное сообщение России, Грузии и Польши с севером Индии через страны-участницы ОЭС.

Наступил также момент для того, чтобы заглянуть в будущее и обсудить стратегии формирования нашего общего будущего в области транспорта. При этом нельзя недооценивать строительство железнодорожного маршрута Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран (КТАИ). Строительство 77-километрового сегмента Хаф-Шамти завершено Ираном. Иран продолжил строительство 87-километровой линии Гориан-Гено-Герат. В августе текущего года министры транспорта Ирана и Афганистана встретились для обсуждения вопроса о строительстве последующей четвертой секции КТИ. На сегодняшний день подготовлено технико-экономическое обоснование остальных железнодорожных сегментов КТАИ, за исключением одного в Кыргызстане, для которого правительство привлекло финансирование от Китая. Кроме того, было организовано финансирование строительства 697-километрового участка маршрута, пересекающего территорию Афганистана, в отношении которого Узбекистан, как сообщается, согласился принять соответствующие решения. С учетом такого нового импульса в развитии железнодорожных маршрутов, идущих из Афганистана, железнодорожный коридор Ляпис-Лазури является еще одним свидетельством совместного регионального управления, ведущего к устойчивости железнодорожного транспорта.

Г-н Председатель, уважаемые делегаты, почетные гости:

Я торжественно заявляю, что мы, в ОЭС, приложим все возможные усилия для поддержки транспортного Лазуритового коридора на его пути к успеху. На этой ноте позвольте мне завершить свое краткое выступление универсальной поговоркой, которая гласит: “Вы всегда будете опаздывать на предыдущий поезд, но вы, несомненно, успеете на следующий”. Я желаю, чтобы железнодорожный коридор Ляпис-Лазури стал для всех нас следующим твердым и своевременным шагом на пути к устойчивому, совместному, инклюзивному и совместному транспорту.

Спасибо за внимание. /// nCa, 5 декабря 2018 года