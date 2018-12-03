Лазуритовый Коридор – Часть 5

На конференции по Лазуритовому коридору, которая состоялась в Авазе 28 ноября, международные организации выразили крепкую поддержку данному проекту.

Ниже приведен обзор выступления первого заместителя Председателя Исполнительного комитета СНГ Виктора Гуминского

Сотрудничество в транспортной сфере на всех этапах деятельности СНГ было и продолжает оставаться одним из приоритетных направлений наращивания региональных интеграционных процессов, заявил первый заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский, выступая перед участниками состоявшейся 28 ноября в г. Туркменбаши Международной транспортной конференции высокого уровня.

Он подчеркнул, что широкая поддержка на площадке Генеральной Ассамблеи ООН инициатив Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в области транспорта и их практическое воплощение в международных проектах свидетельствуют о признании весомой роли и авторитета страны, осуществляющей политику добрососедства и открытости к конструктивному сотрудничеству.

В. Гуминский отметил, что Исполнительный комитет СНГ с заинтересованностью воспринял приглашение к участию в Конференции. Актуальность рассматриваемой на ней тематики, по его мнению, вполне очевидна, так как растущая роль регионов в глобальном мире – одна из отличительных черт современности, а проведение скоординированной транспортной политики, направленной на формирование эффективной транспортно-коммуникационной среды, выступает в качестве системообразующего фактора региональной интеграции, что крайне важно для Содружества, имеющего евразийское измерение.

Перспективное видение развития транспортной интеграции в Содружестве, по его словам, определено положениями Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года. В настоящее время в рамках третьего заключительного этапа реализации этого документа основные усилия стран Содружества сосредоточены на завершении выполнения Приоритетных направлений сотрудничества в сфере транспорта на период до 2020 года.

Они предусматривают прежде всего устранение инфраструктурных ограничений на ключевых маршрутах международных перевозок, развитие международных транспортных коридоров, активизацию взаимодействия всех видов транспорта в формате смешанных перевозок, цифровизацию транспортных процессов и развитие логистических подходов.

Говоря о конкретных транспортно-инфраструктурных проектах, реализуемых на пространстве СНГ с участием Прикаспийских государств, В. Гуминский отметил, что сформирована восточная ветвь транзитно-транспортного коридора «Север – Юг», в основе которой лежит прямое железнодорожное сообщение из России через Казахстан и Туркменистан с выходом на железнодорожную сеть Ирана. Начала функционировать железная дорога Серхетабад – Тургунди. Осуществляются реконструкция и строительство участков международных автомобильных дорог в составе упомянутого коридора.

Он также особо подчеркнул, что на прошедшем 28 сентября в Душанбе заседании Совета глав государств в ходе состоявшегося обмена мнениями значительное внимание было уделено именно транспортной проблематике.

Так, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев акцентировал внимание на том, что функционирование коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад» открывает новые транспортные возможности и хорошие перспективы для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отмечали необходимость активизации совместной работы в направлении использования международных и региональных транспортных коридоров, создания интегрированной транспортной системы в целях максимального раскрытия имеющегося транзитного потенциала региона Центральной Азии и Каспийского бассейна.

В этом контексте первый зампред Исполкома СНГ отметил, что проект «Ляпис – Лазули» правомерно рассматривать в качестве связующего звена международных транспортных маршрутов, реального правового и организационного инструментария устойчивого транспортного сотрудничества.

По мнению В. Гуминского, инициированный Туркменистаном форум, без сомнения, является важной площадкой для обмена мнениями об актуальных аспектах межгосударственного взаимодействия по конкретным проектам транспортной интеграции, проработки планов дальнейшего укрепления интеграционных процессов в транспортной сфере в евразийском и более широком форматах.

В следующем году Туркменистан будет осуществлять председательство в Содружестве Независимых Государств. В презентованном проекте Концепции председательства обозначено, что «важнейшим аспектом сотрудничества стран СНГ Туркменистан видит развитие транспортного сообщения». Содействовать активизации сотрудничества на данном направлении Туркменистан намерен, в частности, с учетом большого потенциала транспортно-коммуникационной сети Центрально-Азиатского, Каспийского, Черноморского и Балтийского регионов в целях эффективного функционирования коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад».

В этой связи В. Гуминский выразил надежду, что Туркменистаном будут внесены новые предложения и инициативы, содержательно наполняющие взаимодействие стран Содружества в области транспорта, и заверил, что Исполнительный комитет, профильные отраслевые органы готовы оказать их реализации всяческую поддержку.

В заключение он поблагодарил туркменских друзей за большую работу по подготовке такого значимого мероприятия, выразив уверенность, что его прекрасная организация, исключительно теплая атмосфера и радушие народа Туркменистана будут способствовать успешному проведению Конференции. ///Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ/ nCa, 3 декабря

Продолжение следует . . .