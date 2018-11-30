Лазуритовый коридор – Часть 4

Итоговая декларация Международной Конференции министров транспорта стран-участниц соглашение о транзите и транспортном сотрудничестве (Лапис-Лазули)

Мы участники Международной конференции министров транспорта государств-участников Соглашения о транзите и транспортном сотрудничестве (Лапис-Лазули), собравшиеся в Национальной туристической зоне «Аваза», Туркменбаши 28 ноября 2018 года,

Подтверждая приверженность к эффективной реализации Целей Устойчивого Развития,

Отмечая необходимость практической имплементации положений резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций N269/213 от 19 декабря 2014 года, Х70/197 от 22 декабря 2015 года и Н272/212 от 20 декабря 2017 года о роли транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества в целях устойчивого развития,

Подчёркивая значимость Ашхабадской декларации, принятой на Международной конференции высокого уровня по вопросу о роли транзитных транспортных коридоров в обеспечении международного сотрудничества, стабильности и устойчивого развития, которая была проведена 3-4 сентября 2014 года в Ашхабаде1 в сотрудничестве с Экономической комиссией ООН для Европы, Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана и Международным союзом автомобильного транспорта,

Приветствуя результаты первой Глобальной конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту, состоявшейся в городе Ашхабаде 26-27 ноября 2016 года, и с удовлетворением отмечая принятое по итогам этой Конференции Ашхабадское заявление,

Признавая важную роль экологически устойчивых, безопасных, эффективных, надежных и приемлемы по затратам мультимодальных транспортных и транзитных коридоров, предназначенных для эффективного перемещения товаров и передвижения людей, в поддержании устойчивого экономического роста, повышении общественного благосостояния и расширении международного сотрудничества и торговли между странами,

Особо отмечая необходимость унификации и улучшения транспортной и пограничной инфраструктуры и объектов и обслуживания на маршрутах международных транспортных и транзитных коридоров,

Признавая важность удовлетворения особых потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, путем, в частности, создания и развития эффективных транзитных транспортных систем, связывающих их с международными рынками,

Подтверждая значимость активной поддержки инвестиций частного сектора, в том числе путем формирования государственно-частных партнерств и комбинированного финансирования, для развития и обслуживания инфраструктуры в сфере коммуникаций и мультимодальных перевозок, в том числе железных и автомобильньх дорог, водных путей, складского и портового хозяйств,

Обращая особое внимание на роль международных автомобильньх и железных дорог, интермодальньх логистических центров и сухопутных портов, глобальных логистических цепочек и цепочек поставок, транспортной интеграции, соответствующих технологий и технического обслуживания и модернизации инфраструктуры в содействии обеспечению бесперебойных международных транзитных перевозок,

Особо отмечая необходимость поощрения согласования, упрощения и стандартизации правил и документации, включая полное и эффективное осуществление международных конвенций по транспорту и транзиту и двусторонних, субрегиональных и региональных соглашении их участниками,

Подтверждая значение транспортных и транзитных коридоров для развития транспортных связен на внутренних маршрутах и улучшения транспортного сообщения между городскими и сельскими районами в целях ускорения экономического роста на местном и региональном уровнях, укрепления связей между городами, народами и ресурсами и содействия развитию внутрирегиональной и межрегиональной торговли,

Особо отмечая важность взаимодействия между всеми видами транспорта для создания и обеспечения функционирования устойчивы цепочек поставок, особенно в развивающихся странах, в целях улучшения доступа к рынкам и повышения надежности поставок, усиления диверсификации, увеличения компонента добавленной стоимости, повышения конкурентоспособности товарной продукции, укрепления сбытовых цепочек, совершенствования рыночных структур, расширения экспортной базы и обеспечения эффективного участия всех заинтересованных сторон,

Признаём необходимость продолжения международного сотрудничества в деле создания и развития транспортных и транзитных коридоров, как одного из важных элементов устойчивого развития;

Особо подчеркиваем значимость Соглашения между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией о транзите и транспортном сотрудничестве (Лапис-Лазули) для обеспечения стабильного регионального развития;

Отмечаем необходимость проведения регулярных встреч между представителями соответствующих ведомств стран-участников Соглашения «ЛаписЛазули» в целях практической реализации его положении;

Приветствуем заинтересованность других стран в присоединении к Соглашению «ЛаписЛазули»;

Призываем соответствующие организации системы Организации Объединенных Наций, другие международные, региональные и субрегиональные организации, в частности Всемирный банк, региональные банки развития, Всемирную таможенную организацию, Всемирную торговую организацию, Международный союз автомобильного транспорта, Международный союз железных дорог и Международный транспортный форум, действующие в рамках их соответствующих мандатов, продолжать усилия по созданию и вводу в эксплуатацию международных и региональных транспортных и транзитных коридоров;

Подчёркиваем необходимость координации усилий и сотрудничества в деле мобилизации финансовой и технической помощи странам со стороны организаций системы Организации Объединенных Наций и других международных организаций, соответствующих международных финансовых учреждений, многосторонних и двусторонних доноров и частного сектора в целях укрепления связей между всеми видами транспорта и развития транспортно-транзитных коридоров;

Выражаем признательность Правительству Туркменистана за оказанноегостеприимство и отличную организацию Международной конференции министров транспорта государств-участников Соглашения о транзите и транспортном сотрудничестве(Лапис-Лазули).

Аваза, Туркменбаши 28 ноября 2018 года

/// nCa, 30 ноября 2018

Продолжение следует…