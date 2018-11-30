Лазуритовый коридор – Часть 3

Доклад nCa – Эльвира Кадырова

Лазуритовый коридор: От политической воли до реальной операционализации

Лазуритовый коридор призван открыть критически значимыйканал для вывода продукции под маркой «Сделано в Афганистане», как минимум, на внешние рынки Центральной Азии и Кавказа, и максимум – на рынки Европы. Тем не менее, для того, чтобы мечта о транспортной подключаемости стала реальностью, необходимо наличие не только твердой инфраструктуры, выражаемой в автомобильных, железнодорожных и паромных линиях, но и мягкой инфраструктуры, суть которой правильная логистика, единые регулятивные нормы, цифровизацияи многое другое.

Пожалуй, в этом и заключалсяключевой посыл дискуссий, состоявшихся в ходе панельных сессий Конференции стран-участниц Лазуритового коридора в Авазе. Да и вообще, упомянутые условия необходимы для рентабельности любого транспортного коридора.

Лазуритовый транзитно-торгово-транспортный коридор был разработан с целью усиления региональной экономической интеграции и торговых связей между странами Афганистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Коридор стартует в Афганистане в двух точках – из сухих портов Акина (в северной провинции Фарьяб) и Тургунди (в западной провинции Герат), продолжается до портов Туркменбаши в Туркменистане и Баку в Азербайджане; далее коридор тянется до Тбилиси, грузинских портов Поти и Батуми; наконец, коридор соединяется с городами Карс и Стамбул в Турции и получает выход на ЕС. Тестовый запуск коридора запланирован на начало декабря текущего года.

Фактически, вся необходимая инфраструктура на всех сегментах коридора уже имеются. Туркменистан улучшил железнодорожные соединения с Афганистаном по веткам Серхетабад-Тургунди и Имамназар-Акина. Недавно туркменское правительство поручило Министерству железнодорожного транспорта начать электрификацию всех железных дорог в стране.

В мае 2018 года Азербайджан и Туркменистан одновременно ввели в эксплуатацию модернизированные портовые комплексы в Баку и Туркменбаши. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс открывает доступ к транспортной системе Турции.

Мягкая и жесткая инфраструктуры – это две тесно взаимосвязанные категории. Огромные инвестиции, потраченные на строительство железнодорожных линий, автомагистралей, портовых терминалов, приобретение современных технологий, оборачиваются дивидендными вложениями, только тогда, когда трейдеры, грузоотправители, транспортные компании используют коридор, предпочитают его другим транспортным маршрутам, потому что коридор, например, предлагает дисконтные или гибкие тарифы, обслуживание по принципу одного окна, визовые льготы, располагает системой предуведомления о поступающих грузах и т. д.

В своем выступлении на открытии конференции первый заместитель премьер-министра Азербайджана ЯгубЭюбов перечислил ряд направлений, которые требуют дальнейшей проработки для успешной эксплуатации Лазуритового маршрута:

Согласование конкурентоспособных транзитных тарифов для дополнительного привлечения грузов, в том числе контейнерных перевозок с портов Поти и Батуми, а также по новой линии Баку-Тбилиси-Карс. Разрешения финансовых обязательств между логистическими и транспортными компаниями, в том числе согласование тарифов на портовое обслуживание.

Возобновление практики применения скидок на перевозки отдельных видов грузов и повышение оперативности принятия решений по льготным тарифам. Усиление технической безопасности перевозок. Создание Условий для хранения контейнеров и упрощение оформления их порожнего возврата. Скорейшее введение в действие упрощения визового въезда участникам международных автомобильных перевозок. Внедрение и интеграция системы реализации билетов в режиме «онлайн» для улучшения обслуживания пассажиров и автоперевозчиков в портах Азербайджана и Туркменистана. Применение между таможенными органами и портами системы предварительного уведомления о грузах.

Некоторые шаги, демонстрирующие твердую политическую волю, уже были сделаны на высшем уровне: после встречи в верхах неделю назад в Ашхабаде между Туркменистаном и Азербайджаномбыл заключен весомый пакет транспортных соглашений.

Так или иначе, любой транспортно-торговый коридор протискивается на рынок через кордон жесткой конкуренции за счет рутинной ежедневной работы длинной цепи игроков – от транспортных агентов до водителей трейлеров и портовых рабочих. Поэтому, крепкая координация между транспортными ведомствами облегчает функционирование всех звеньев этой цепи и в конечном итоге способствует повышению эффективности грузопотоков. Это правило применительно и к Лазуритовому коридору. /// nCa, 30 ноября 2018 года

Продолжение следует…