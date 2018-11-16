Ситуация на туркмено-афганской границе – факты против вымысла

Анализ nCa

Некоторые вещи не теряют своей актуальности. Одно из таких явлений – желание определенных кругов увидеть волнения на туркмено-афганской границе.

Российские официальные лица и СМИ являются основными сторонниками мифа о том, что на туркмено-афганской границе происходят какие-то беспорядки. Время от времени другие страны присоединяют свой голос к этой басне. Обычно это происходит тогда, когда Россия также присутствует на форуме.

Интересно, что при обсуждении каких-либо проблем на туркмено-афганской границе не приводилось ни одного реального примера.

Понятно, почему Россия хотела бы, чтобы этот миф пустил корни, но сейчас настало время объективно подчеркнуть, что факты и вымысел не должны смешиваться, хотя бы для того, чтобы в Афганистане воцарился мир.

Самым последним примером является 80-е заседание Совета командующих Пограничными войсками СНГ, которое состоялось 14 ноября 2018 года в кыргызском городе Токмак. В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Антитеррористического центра государств – участников Содружества, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, Секретариата ОДКБ и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Г-жа Гульмира Борубаева, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Кыргызстана, беседуя с российской службой новостей РИА Новости, отметила: «В ходе заседания было заявлено, что наиболее опасная тенденция развития обстановки складывается на центральноазиатском направлении внешних границ СНГ. Она связана с высокой террористической активностью, прежде всего, в Афганистане. Там наблюдается увеличение численности вооруженных группировок и расширение зоны боевых действий международных террористических организаций на фоне обострения внутриполитических проблем в этой стране».

Она сообщила, что за прошедшее время боевики совершили более 70 терактов на приграничных территориях с Таджикистаном и Туркменистаном. Однако, пункты, ею упомянутые, находятся на территории Таджикистана, а не Туркменистана.

Заявление г-жи Борубаевой является классическим примером риторической мешанины, когда фрагменты истины сшиваются в одеяло мифа.

Да, движение боевиков в Афганистане действительно набирает обороты, и оно распространяется на обширную территорию, причем основное внимание уделяется другим районам, а не провинциям, граничащим с Таджикистаном или Туркменистаном.

Необходимо также признать, что, несмотря на годы и годы запугивания, нарушений границ зафиксировано не было. — Почему? Просто потому, что повстанцы гуляют только в пределах территории Афганистана.

В 2016 году Туркменистан организовал поездку некоторых послов в приграничные районы только для того, чтобы подавить слухи и спекуляции. Следующая ссылка содержит мнение одного из послов после его визита:

http://www.newscentralasia.net/2016/08/29/situation-normal-at-turkmen-afghan-border-indian-envoy/

В любом случае, факты говорят сами за себя.

Обычно, туркменские и афганские официальные лица для взаимных визитов пользуются автомобильными дорогами. В случае каких-либо реальных нарушений на границах официальные делегации не смогли бы передвигаться автомобильным транспортом.

Церемонии на самом высоком уровне, включая глав государств, периодически устраиваются прямо на границе. Агентство nCa было свидетелем большинства этих встреч. Дополнительные силы безопасности не привлекались, города и села не закрывались, и никаких столкновений не происходило. Не было никаких признаков того, что пограничные районы могут представлять какую-либо угрозу безопасности с другой стороны, поскольку таковой не было.

Возникает вопрос: почему так настойчиво рекламируется миф о пограничных волнениях?

Ответ непредсказуем, это скорее хаотичное маневрирование Трампа и озабоченность Путина вопросами безопасности.

Россия сделала правильный шаг, усадив талибов за стол переговоров. Следующим правильным шагом станет прекращение распространения страхов в регионе и начало обмена разведданными в режиме реального времени для решительных и совместных действий против боевиков, в основном ИГИЛ (ИГ, ДАИШ).

Центральная Азия полностью осознает перестройку частей этой головоломки. Центральная Азия также понимает, что ИГИЛ в Афганистане является искусственно созданным монстром.

Настало время для России сыграть объединяющую и позитивную роль. Это время для всех, чтобы избавиться от выдумок и опираться на факты.