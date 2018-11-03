Рогунская плотина в Таджикистане – необходимость переоценки всего проекта

Анализ nCa

Первая турбина по проекту Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС) в Таджикистане будет введена в эксплуатацию 16 ноября 2018 года. Событие приурочено к празднованию Дня Президента в Таджикистане.

Рогунская ГЭС строится на реке Вахш, которая является основным притоком Амударьи – за счет этого притока в Амударью поступает около 25% объема воды.

На Рогунской ГЭС будет установлено шесть турбин, каждая мощностью 600 мегаватт. В результате, общая мощность станции составит 3600 мегаватт.

Проект стоимостью 3,9 млрд долларов США осуществляется итальянской компанией Salini Impregilo SpA.

Ввод в эксплуатацию первой турбины в основном будет носить символический характер, так как на заполнение плотины до уровня, позволяющего эффективно эксплуатировать турбину, уйдет от 3 до 5 лет. Вывод плотины на полную мощь займет 12-15 лет.

Имея высоту в 335 метров, это будет самая высокая плотина в мире.

Несмотря на то, что строительство плотины находится на продвинутой стадии, еще есть время рассмотреть некоторые детали и скорректировать конструкцию и мощность плотины, чтобы сделать ее более безопасной и долговечной.

Некоторые правовые аспекты игнорируются, и в интересах регионального взаимопонимания важно уделить им должное внимание.

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Река Вахш, являющаяся крупным притоком Амударьи, классифицируется как трансграничный общий водный ресурс. Таким образом, нормы и условия международной передовой практики применимы к Рогунской ГЭС.

Как известно, Узбекистан, Туркменистан, Афганистан являются другими прибрежными странами и у этих стран есть законное право рассчитывать на участие в принятии решений по общим водным ресурсам.

В международном праве существует много прецедентов прав и обязанностей прибрежных государств, расположенных вверх и вниз по течению.

В вердикте Международного института права, более известном как Мадридская декларация 1911 года, говорится, что режим рек и озер не может быть изменен одним государством в ущерб другому прибрежному государству. Вмешательство в использование вод другими прибрежными государствами полностью запрещено.

В статье 4 Женевской конвенции 1923 года предусматривается, что, если государство желает развивать гидроэнергетику, при этом потенциально может быть причинен серьезный ущерб любому другому договаривающемуся государству, соответствующие государства вступают в переговоры с целью заключения соглашений, которые позволят осуществлять такие операции.

Статьей 2 декларации Монтевидео 1933 года установлено, что ни одно государство не может без согласия другого прибрежного государства вносить в водотоки международного характера любые изменения для промышленной или сельскохозяйственной эксплуатации, которые могут нанести ущерб другим заинтересованным государствам.

В договоре между Бразилией и Уругваем (1933 год) предусматривается, что соответствующее государство не должно выполнять необходимые работы до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с другим государством.

Аргентино-боливийско-парагвайский договор 1941 года касается принятия на основе общего согласия мер по использованию и освоению вод указанной реки.

Договор между Доминиканской Республикой и Гаити 1929 года устанавливает обязательную арбитражную процедуру и закрепляет права сторон на воды международных рек на справедливой и равноправной основе с учетом последствий для водоснабжения друг друга.

Источник цитат – https://www.bhutto.org/1957-1965_speech38.php

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Конвенция ООН о водотоках 1997 года является правовым документом, применимым к Рогунской ГЭС, поскольку, согласно определениям, предусмотренным Конвенцией, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан являются “государствами водотока” реки Амударьи.

Статья 4 данного документа называется «Стороны соглашений о водотоке». Вторая часть статьи гласит:

Государство водотока, чье использование международного водотока может быть в значительной степени затронуто осуществлением предполагаемого соглашения о водотоке, которое применяется лишь к части водотока или конкретному проекту, программе или виду использования, имеет право участвовать в консультациях в отношении такого соглашения и, при необходимости, в проводимых в духе доброй воли переговорах о заключении такого соглашения с целью стать его стороной в той мере, в какой использование этим государством затрагивается таким образом.

Это положение однозначно предусматривает привлечение других прибрежных государств к рассмотрению и планированию такого крупного проекта, как Рогунская ГЭС.

В части II Конвенции ООН о водотоках 1997 года определяются общие принципы, касающиеся справедливого и разумного использования и участия, обязательств не причинять вреда, общие обязательства по сотрудничеству, регулярному обмену данными и информацией и принципы взаимосвязи между различными видами использования вод.

Из происходящих событий ясно, что другие прибрежные государства лишены своих прав, предусмотренных в соответствии с этим разделом Конвенции ООН о водотоках 1997 года.

Фактически, что касается Рогунской ГЭС, то, как представляется, полностью игнорируются положения и нормы Конвенции ООН о водотоках 1997 года.

Полный текст Конвенции:

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf

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Сейсмические оценки проекта Рогунской ГЭС также вызывают отдельную озабоченность.

Две известные линии разломов проходят прямо через территорию будущей дамбы.

Всемирный банк оценил сейсмический риск и нашел его в допустимых параметрах. Однако, исходя из известного факта непредсказуемости сейсмической активности и ее смещении, размеры и мощность Рогунской ГЭС должны быть сокращены, чтобы исключить риск масштабной катастрофы в какой-то момент в будущем.

Рогунский Гидроэнергетический Проект – Оценка Сейсмической Опасности

http://siteresources.worldbank.org/INTECCU8/Resources/563344-1360501336092/Seismic-Hazard-Assessment-Part1(C&B)-Final-8Feb-Eng.pdf

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Тогдашний генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на презентации оценочного доклада Всемирного банка по Рогунской ГЭС признал существующие вызовы для стран Центральной Азии по удовлетворению их потребностей в устойчивом развитии и энергии и высоко оценил усилия Всемирного банка по проведению независимой оценки.

Он призвал правительства стран Центральной Азии принять участие в конструктивном обсуждении вопроса об управлении трансграничными водными ресурсами в соответствии с международным правом и воздерживаться от односторонних действий. Он заявил, что такое обсуждение может привести к устойчивому и всеобъемлющему решению, учитывающему интересы всех стран региона. Он предложил всем заинтересованным сторонам воспользоваться поддержкой Регионального Центра Организации Объединенных Наций по Превентивной Дипломатии (РЦПДЦА ООН).

https://unrcca.unmissions.org/statement-attributable-spokesman-secretary-general-central-asia

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В 2013 году Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПД ООН) выпустил важный документ под названием «Инновации в управлении трансграничными водными ресурсами».

В документе проиллюстрировано юридическое равновесие и взаимоприемлемые форматы, используемые в случае реки Инд, реки Колумбия, реки Меконг и реки Сенегал.

Эти механизмы при должных корректировках могли бы найти применение при планировании Рогунской ГЭС в целях защиты интересов других прибрежных стран.

Инновации в управлении трансграничными водными ресурсами

https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/Dushanbe%20Rivers%20Brochure_ENG.pdf

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Еще одним документом РЦПДЦА ООН, имеющим значение в данном случае, является документ «Раннее предупреждение о потенциальных трансграничных проблемных ситуациях в Центральной Азии».

Ссылка на документ:

https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/Early%20Warning_ENG-final.pdf

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Существует бесконечный поток аргументов, убедительно доказывающих то, что Рогунская ГЭС является односторонним предприятием. Имеются вполне обоснованные причины, по которым необходимо скорректировать проект по размаху, мощности и срокам реализации.

Было бы целесообразно, чтобы Таджикистан подключил к проекту все прибрежные страны ради регионального единства. Только так можно обеспечить прочную и надежную стабильность и процветание.