В Казахстане прошел межрелигиозный диалог

Одновременная молитва за мир во всем мире представителей разных религий прошла в Астане – столице Казахстана. Молитва длилась всего несколько минут, но месседж, который посылали священнослужители, понятен. В мире и стабильности сейчас нуждаются десятки государств на планете, ситуация обостряется ежедневно. И термин «терроризм» уже прочно вошел в историю даже экономически развитых европейских стран. Количество проблем, связанных с религией, только увеличивается. В Европе растут антиисламские настроения, связанные с массовой миграцией беженцев и, как следствие, ростом социальных проблем. Ислам ассоциируется у многих с религиозной нетерпимостью и экстремизмом. Скандалы в католической церкви, связанные с обвинениями священнослужителей в растлении малолетних. На пороге раскола православная церковь, тем более после того, как Константинополь предоставил автокефалию для Украины. И ни один из шести Съездов, похоже, еще не проходил в подобных условиях. Но официальной Астане удалось посадить священнослужителей за стол переговоров, несмотря на разногласия.

На пленарном заседании выступали и верховный имам, шейх Аль-Азхара Мухаммад Ахмад ат-Тайеб, и патриарх Иерусалимский Феофил III, и председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, председатель Папского совета по интерпретации законодательных текстов кардинал Франциско Коккопальмерио, высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абд аль-Азиз Ан-Насeр, генеральный секретарь Всемирной ассамблеи сближения исламских мазхабов аятолла Мохсен Мохаммади Араки, сефардский и ашкеназийский раввины Израиля Ицхак Иосиф и Давид Лау, вице-президент Всемирного сообщества буддистов лама Чойжилжавын Дамбажав, председатель Ассоциации даосистов Китая Ли Гуанфу, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, генеральный секретарь Всемирной организации «Религии за мир» Уильям Вендли. Всего Казахстан собрал больше 80 делегаций из 45-ти стран мира. И очевидно, что у лидеров мировых религий есть необходимость в таких встречах на площадке равных возможностей и проведении переговоров.

Открывая работу участников VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил главную мысль: «несмотря на бурное технологическое развитие и рост общемирового богатства, масштаб социальных бедствий продолжает расширяться. По данным ООН, 14% населения планеты хронически голодает. Общее число безработных превысило 190 миллионов человек. Это усиливает социальное неравенство как питательную почву для радикализма. Поэтому центральным вопросом является безопасный, справедливый мир». Но с каждым годом мировое сообщество, кажется, удаляется от мира справедливого. По словам шейха Мухаммада Ахмад ат-Тайеба – верховного имама исламского университета Аль-Азхара, на войны в Афганистане, Ираке и Сирии с 2001 по 2018 годы политические силы потратили порядка 1,5 миллиарда долларов. И это при том, что в мире 750 миллионов человек не умеют ни писать, ни читать. И порой религиозный деятель – единственный источник образования и воспитания, образец для подражания. И очень важно, чтобы мысли о мире и толерантности священнослужитель мог доносить как можно большему количеству прихожан, а для этого необходимы новые подходы и технологии. Именно поэтому по инициативе Президента Назарбаева будет создан информационный портал. Его задача – помогать изучению и применению методов укрепления устойчивости к любым проявлениям религиозного радикализма, насилия в целом.

Задача актуальная, события последних нескольких лет показали, что от религиозного радикализма не застрахованы ни преуспевающие государства, ни те, уровень ВВП которых приводится лишь только в антирейтингах. А потому «правильное» во всех смыслах религиозное образование – теперь тоже входит в список основ стабильности и безопасности государства. Поэтому речь и идет о разрешении конфликтов и возможностях, которыми в этом контексте располагают представители разных конфессий. Конечно, решить сразу и все проблемы на даже уже шестом по счету Съезде невозможно, но никто и не говорит, что проблемы, накапливаемые годами, можно решить одномоментно. На Съезд, и это тоже один из показателей актуальности проблемы, аккредитовались сотни журналистов, во время работы мероприятия отписаны гигабайты интервью, уж очень важная повестка дня. Спикеры Съезда единогласны: мир и любовь помогут человечеству.

Председатель Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин уверен, что подобный межрелигиозный диалог — это настоящая практика мира, требующая от его участников нравственного подвига. Священнослужители готовы совершать такой подвиг, пользуясь главным принципом всех религий: терпимость, толерантность и уважение к другой расе и вере. И акцент в этот раз в Астане сделали на нейтрализацию и профилактике исламизации в мире.

То, что Астана в шестой раз становится столицей мировых и традиционных религий – тоже очень символично. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем выступлении привел такие цифры: в стране зарегистрировано более 3,5 тысяч религиозных субъектов, 18 различных конфессий. Полиэтничность Казахстана – основа для уникальной модели межконфессионального и межнационального мира, официальная Астана, обретя независимость после развала СССР, оказалась в одинаковых условиях с остальными странами СНГ.

Но на фоне других постсоветских государств первое, что бросается в глаза в Казахстане и служит основой для уважения к ее лидеру – религиозная толерантность, Казахстан, как подчеркивает Президент Назарбаев, государство светское, но религия и ее традиции служат стабильности страны, развивая национальную идентичность народа. Именно поэтому Казахстан и стал инициатором создания Центра по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога. И такой диалог миру сейчас как никогда необходим./// nCa, 1 ноября 2018