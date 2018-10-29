Пораначать личную борьбу с пластиковы мзагрязнением

ТарикСаиди

Население Центральной Азии составляет около 73 млн. человек. Если предположить, что в сутки каждый человек выбрасывает по одному полиэтиленовому пакету, то по региону ежесуточно будет накапливаться 401,5 тонн мусора в сутки, или около 150000 тонн в год. — Средний вес полиэтиленового пакета около 5,5 граммов.

Это абсолютный минимум, нереалистичная оценка. Каждый день мы выбрасываем внушительное количество полиэтиленовых пакетов, упаковочных материалов, одноразовой посуды, бутылок и всего прочего, что является частью нашего образа жизни.

Возможно, реалистичная оценка ежегодно образующегося в Центральной Азии пластикового мусора составит порядка 600000 тонн, а может быть и гораздо больше. Этот вопрос требует изучения в рамках общерегионального обследования.

Вряд ли нужно напоминать, что на расщепление пластмассыуходит до 1000 лет, но пластик не просто исчезает. По мере, распада пластик в дикой среде расщепляется на мельчащие частицы, становясь еще более опасным материалом. В конечном счете, эти частицы попадают в нашу воду, пищу и воздух – мы дышим, пьем и едим пластик, и цифры будут расти с каждым годом, если каждый из нас не начнет что-то делать прямо сейчас, сию минуту.

Встревоженный зловещим вторжением пластмассы в жизнь, я решил на прошлой неделе начать свою личную войну против пластиковых пакетов.

Отправляясь за покупками, я взял с собой легкий рюкзак на шнурке. В каждом магазине я почтительно отказывался от полиэтиленовых пакетов и складывал покупки в рюкзак.

Рюкзак легче носить, как в руки, так и через плечо – по крайней мере, это удобнее, чем перенос восьми разных пластиковых пакетов, которые безжалостно врезаются в ладонь.

Вот, все, что с легкостью вместилось в рюкзак, и даже еще осталось место.

Только разовый шопинг помог предотвратить накопление 44 грамм пластикового загрязнения в атмосфере. Без рюкзака я бы выбросил 8 полиэтиленовых пакетов. Это вряд ли имеет значение, но все же так намного лучше, чем просто, ничего не делая, жаловаться на пластиковый мусор, уничтожающий нашу окружающую среду.

Если вы хотите начать свою личную битву против пластиковых пакетов, рюкзак со шнурком или любая другая сумка может стать вашим оружием.

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В случае, есливызадаетесьвопросом о масштабностипроблемы, вотдваграфика:

Достаточно загуглить фразу «пластиковое загрязнение», и вы найдете так много материала и информации, которая вселит в вашем сердце страх перед пластиком. /// nCa, 29 октября 2018 года