Эксперты высокооценили Международный финансовый центр «Астана»

Эксперты из Бахрейна и Великобритании рассказали о роли, инициативах и перспективах Международного финансового центра «Астана» (МФЦА)

МФЦА – это финансовый хаб для стран Центральной Азии, Ближнего Востока, республик Закавказья, ЕАЭС, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы. Основные направления его деятельности – развитие рынка капитала, управление активами, благосостоянием состоятельных частных лиц, новые финансовые технологии, а также исламские финансы.

Среди приоритетных целей МФЦА – развитие кадрового потенциала локальных специалистов финансового рынка, популяризация международных профессиональных сертификаций, создание кадрового резерва профессионалов на международном уровне для дальнейшей работы в экосистеме центра и за его пределами.

– Это гениальная инициатива правительства Казахстана. Фактически, истэблишмент показывает дальновидные лидерские качества, осознавая имеющийся отличный потенциал МФЦА стать региональным хабом Исламского финансирования. И я не сомневаюсь, что через несколько лет именно этот финансовый центр будет играть центральную, определяющую роль в регионе. Они уже проявили достойные похвалы, весьма удачные инициативы и запланировали еще больше, – рассказал руководитель профессионального развития, секретарь правления образования, член отдела развития стандартов, главный исследователь кодекса этики Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений (AAOIFI) ФарханНур.

Он также отметил, что МФЦА является образовательным партнером AAOIFI и экзаменационным центром для региона. Это означает, что все заинтересованные в профессиональных квалификациях AAOIFI, таких как, например, сертификация CIPA и CSAA, теперь смогут решать вопросы через МФЦА, даже получая при этом скидки. ФарханНур также выразил уверенность в том, что AAOIFI продолжит поддерживать МФЦА всеми возможными способами.

Главная особенность Международного финансового центра «Астана» в том, что он работает на принципах Общего английского права, признанного во всем мире. То есть Казахстан как государство имеет собственные конституционные законы, статус, а МФЦА – свои правила и законы.

Член группы арбитров в международном арбитражном центре МФЦА, член консультативного совета МФЦА по исламским финансам, адвокат старших судов Англии и Уэльса Шейх Билал Хан отметил явные плюсы такой системы. По его мнению, МФЦА – уникальный пример, юрисдикция внутри юрисдикции, причем не просто географически. 95% финансовых транзакций по всему миру – банкинг, страховые фонды, инвестиции, законы государств – работают согласно Общему английскому праву. И так, как оно применяется во всех международных сделках, это привлечет в МФЦА множество людей и организаций со всех уголков света. Эксперт пояснил: люди должны иметь юридическую, правовую определенность, быть уверены в том, что законы, действующие здесь, будут иметь силу и в других странах.

– МФЦА основан на видении президента Нурсултана Назарбаева, национальном плане «100 конкретных шагов». И, если вы посмотрите на совет управления МФЦА, в него входят, конечно, представители правительства, но также и международные эксперты, представители множества организаций, которые видят перспективы на ближайшие десять лет. В ранге лидирующих финансовых центров мира – Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур, Шанхай.

«Астана», несмотря на то, что столице всего 20 лет, и ее финансовый центр совсем новый, сейчас уже находится на 61-м месте. Для сравнения: на 59-м – Бахрейн, а он уже более 30 лет имеет собственный финансовый центр. И это доказательство того, что имеют место огромные успехи и стремительный рост, – подчеркнул Шейх Билал Хан.

Эксперты отмечают и подходящее время для создания такого центра в Казахстане, так как страна сейчас отходит от энергетической зависимости, стремится к диверсификации, делая упор на развитие финансового центра. Финансовые услуги – это, вероятно, самый гибкий сектор, на который можно обратить внимание.

Например, экономика Великобритании, США и еще ряда стран основана именно на секторе финансовых услуг. Примечательно также и то, что организации из этих государств собираются купить через IPO (первичное публичное предложение) часть активов таких казахстанских компаний, как «СамрукКазына», «КазМунайГаз», «Казактелеком». Эти возможности привлекут в Казахстан зарубежные компании, которые тоже захотят «кусочек торта». Как отметил Шейх Билал Хан, это также одно из требований для вступления в ОЭСР, к которому стремится Казахстан.

– Астана географически удачно расположена на стратегической территории, потому что между Шанхаем и Франкфуртом нет ни одного финансового центра, и в Каспийском регионе, в Евразийском экономическом союзе, в СНГ у нее также нет соперников. Даже Китай и Россия – две экономические, политические, военные супер державы – хотят проводить свои финансовые услуги через Астану.

Столица Казахстана – также символ надежды и мира, место проведения масштабных международных событий, так что МФЦА предлагает здесь множество стратегических ценностей. И я уверен в успешности этого проекта, – добавил Шейх Билал Хан.

МФЦА также разрабатывает собственные tailor-made программы для обучения специалистов направлениям деятельности центра, проводит профессиональные мероприятия с целью повышения финансовой и инвестиционной грамотности.

Так, например, недавно в центре прошла Неделя Исламских финансов, где известные в этой области эксперты из разных стран делились опытом, разъясняли структуру экосистемы Исламского финансирования, а также высказывали свое мнение относительно развития Исламской экономики в Казахстане./// nCa, 26 октября 2018