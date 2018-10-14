Российская компания построит первую атомную станцию в Узбекистане – некоторые аспекты

Комментарий nCa

Ожидается, что в ходе предстоящего визита в Узбекистан Президент Путин примет участие в церемонии закладки фундамента первой в Центральной Азии атомной электростанции.

Согласно информации, появившейся в узбекских и других СМИ, российская компания “Росатом” выполнит данные проект в Навоийской области Узбекистана, недалеко от водохранилище Тудакуль.

Вот некоторые подробности, почерпнутые из различных сообщений СМИ:

Будет два энергоблока, общей мощностью 2300 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить около 20% потребностей Узбекистана в электроэнергии.

Атомная электростанция сэкономит до 4 млрд кубометров природного газа, что может создать потенциал для обеспечения дополнительных 600 млн долларов годовых доходов от экспорта природного газа.

Это будут атомные реакторы нового поколения 3+

Установка и сооружение смогут выдерживать сейсмические колебания до 9 баллов по шкале Рихтера.

Станция будет располагаться рядом с Тудакульским водохранилищем, которое является одним из основных источников пресной воды в Бухарской и Навоийской областей.

Российская компания “Росатом”, которая будет строить АЭС, ведет 36 действующих атомных энергетических проектов в 12 странах, включая Россию, Китай, Финляндию, Германию, Индию и Иран, Бангладеш, Египет, Иорданию и Турцию.

Госкорпорация “Росатом” предлагает современный эволюционный проект технологии ВВЭР (Водо-Водяной Энергетический Реактор), который был разработан в советское время ГИДРОПРЕСС ОКБ и периодически модернизировался.

Для завершения строительства АЭС потребуется 8-10 лет.

Предложения канадских и китайских компаний также были рассмотрены, но Росатом был выбран из-за опыта, технологий и потенциала.

Переговоры между Россией и Узбекистаном начались в конце 2017 года и прошли через различные фазы и этапы, прежде чем достичь завершения.

На этапе строительства атомная электростанция создаст от 6 до 10 тысяч рабочих мест. Это также поможет подготовить всю отрасль атомной энергетики Узбекистана.

Срок службы реакторов составит 60 лет, который может быть продлен еще на 20 лет.

Стоимость проекта не разглашается, но аналогичная станция, строящаяся “Росатомом” в Бангладеш, стоит 13 миллиардов долларов.

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Возникает необходимость рассмотреть некоторые аспекты атомной энергетики.

Развитие технологий эффективных и дешевых альтернативных источников энергии, а также риски и подводные камни, связанные с ядерной энергетикой, привели к ослаблению аппетита мира к производству ядерной энергии.

Некоторые диаграммы из статьи, написанной Брэдом Плюмером и опубликованной сайтом Vox.com 30 января 2015 года помогут объяснить тенденцию.

Со статьей Брэда Плюмера можно ознакомиться здесь – https://www.vox.com/2014/8/1/5958943/nuclear-power-rise-fall-six-charts

Поэтому неудивительно, что роман мира с атомной энергетикой не была ни продолжительным, ни интенсивным.

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Существует также необходимость взглянуть на некоторые мифы, связанные с ядерной энергетикой, по сравнению с возобновляемой энергией. В этом плане мы можем сослаться на статью Марка Дизендорфа, опубликованную порталом Energy Post 31 мая 2016 года.

Вот несколько цитат из статьи:

Миф 2: В ядерной энергетике происходит возрождение.

Мировое производство электроэнергии на АЭС в тераватт-часах в год достигло своего пика в 2006 году. Доля ядерной энергетики в глобальной электроэнергетике достигла 17.5% в 1993 году и снизилась в 2014 году до 11%. В настоящее время инвестиции в ветровую и солнечную энергетику превосходят капиталовложения в ядерную энергетику. За последнее десятилетие число запусков новых ядерных реакторов примерно уравновешивалось числом закрытий существующих реакторов. В то время как некоторые европейские страны постепенно отказываются от ядерной энергии, наибольший рост строительства ядерных реакторов наблюдается в Китае, России, Индии и Южной Корее. (Доклад о состоянии Мировой Атомной Промышленности за 2015 Год)

Миф 3: Возобновляемая энергетика не готова заменить ископаемые виды топлива и ядерная энергетика способна заполнить (предполагаемый) пробел в низкоуглеродном энергоснабжении.

Большинство существующих ядерных энергетических реакторов относятся к поколению 2 и широко считаются устаревшими. Нынешние поколения новых атомных электростанций классифицируются как поколения 3 и 3+. Только четыре реактора третьего поколения работали и только в Японии, и их производительность была низкой. Нет действующего реактора поколения 3+, хотя два находятся в стадии строительства в Европе, четыре в США и несколько в Китае. Их сооружение отстает от графика и превышает бюджет – незавершенные европейские реакторы уже утроили свои бюджетные цены. Пока коммерчески не доступен ни один энергетический реактор поколения 4 – например. реактор-размножитель на быстрых нейтронах, интегральный быстрый реактор (IFR), малый модульный реактор (World Nuclear Industry Status Report 2015). Таким образом, можно утверждать, что современная ядерная энергетика не готова.

С другой стороны, и ветровая и солнечная энергия разрабатываются быстрее и становятся дешевле. Крупные ветровые и солнечные электростанции проектируются и строятся за 2-3 года (по сравнению с 10-15 годами для атомной энергетики) и уже готовы сейчас заменить топливную и атомную электроэнергию.

Миф 6: Решена проблема постоянного хранения высокоактивных ядерных отходов.

Все высокоактивные отходы в настоящее время находятся на временном хранении в бассейнах или контейнерах. В мире нет ни одного постоянного хранилища. Разработка предлагаемого американского хранилища на горе Юкка в США была прекращена после того, как на это было израсходовано $ 13,5 млрд. Подземные хранилища строятся в Швеции и Финляндии. Даже если удастся решить технические и экономические проблемы, социальная проблема управления хранилищами или их изоляции на сохранится 100 000 лет.

Миф 8: Ядерная энергия не выделяет никаких выбросов парниковых газов или они незначительны

Ни ядерная энергия, ни большинство возобновляемых технологий не выделяют CO2 во время работы. Однако для проведения значимых сравнений необходимо сопоставлять целые циклы – от добычи сырья до управления отходами. Физик-ядерщик и ядерный сторонник Манфред Лензен обнаружил, что в среднем выбросы в течение жизненного цикла ядерной энергии, полученной из высокосортной урановой руды, составляют 60 граммов CO2 на киловатт-час (г/кВтч), для ветровой энергии – 10-20 г/кВтч и для природного газа – 500-600 г/кВтч.

Теперь наступает тот момент, который большинство ядерных сторонников пытаются игнорировать или искажать. В мире осталось запасов высокосортной урановой руды всего на несколько десятилетий. По мере того как качество руды неизбежно будет снижаться, будут расти объемы ископаемого топлива, используемого для добычи (с дизельным топливом) и измельчения урановой руды, а также выбросы парниковых газов (ПГ). По подсчетам Лензена, при использовании низкосортной урановой руды выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла возрастут до 131 г/кВтч. Другие получили еще более высокие уровни. Это неприемлемо с точки зрения климатологии. Только в том случае, если добыча низкосортной руды будет осуществляться на возобновляемом топливе или если реакторы на быстрых нейтронах заменят реакторы на горелках, выбросы ПГ можно будет поддерживать на приемлемом уровне, но ни одно из этих условий, по меньшей мере, не будет выполнено в течение десятилетий.

Миф 11: возобновляемые источники энергии дороже ядерных.

Вариант: Ядерная энергетика получает меньше субсидий, чем возобновляемая.

Обе версии мифа являются ложными. Нормированные затраты на энергию (LCOE) зависят от количества единиц, установленных на объекте, местоположения, капитальных затрат, процентной ставки и коэффициента мощности (фактическая средняя выходная мощность, деленная на номинальную мощность). Оценки LCOE для ядерной энергетики на период до 2015 года составили $ 108 / МВтч по данным МГЭИК и $ 97-132/МВтч – по оценкам международной финансовой консалтинговой компании Lazard. Смета МГЭИК не включает субсидии, в то время как оценки Lazard предусматривают субсидии федерального правительства США, за исключением кредитных гарантий и вывода из эксплуатации.

Ни одна из этих оценок США не учитывает огромного роста расходов на строительство двух европейских водо-водяных ядерных реакторов (упомянутых в мифе 3). Ядерный реактор, предложенный для Великобритании, Хинкли, предполагает гарантированный инфляционный рост цен на электроэнергию в течение более 35 лет, с начальной стоимостью 92.5 фунтов за МВтч (144 долл. США за МВтч), что более чем вдвое превышает оптовую цену электроэнергии в Великобритании, учитывая кредитное поручительство в размере 10 млрд фунтов (15,3 млрд долл.США). Максимальная ответственность за несчастные случаи и ненадлежащее страхование, вероятно, ляжет на британских налогоплательщиков.

В 2015 году компания Lazard оценивала несубсидируемые затраты на береговые ветряные станции в США в размере 32-77 долл.США/МВтч. Согласно независимому исследованию Министерства энергетики США, нормированная цена на ветровую электроэнергию в 2014 году в центральной части США (регион с самой высокой скоростью ветра) составляла 22 долл.США/МВтч, а на западе (регион с низкой скоростью ветра) около 60$/МВт. Правительство США субсидирует в ветровую энергетику налоговым кредитов на производство в размере 23 долл. США / МВтч в течение 10 лет. В Бразилии в 2014 году были заключены контракты по средней несубсидируемой клиринговой цене 129,3 Реала / МВтч (41 долл.США/МВтч).

Согласно расчетам компании Lazard, не-субсидированная стоимость крупномасштабных солнечных электростанций составляет 50–70долл.США/МВТч в районах, где повышенное солнечное излучение. В Нью-Мексико, США, было подписано соглашение о покупке электроэнергии по цене 57,9 долл.США /МВтч; федеральные и государственные субсидии могут довести фактическую стоимость до 80-90 долл.США/ МВтч в зависимости от местоположения. В Чили, Бразилии и Уругвае, несубсидированные цены колеблются в том же диапазоне (Diesendorf 2016).

В этой статье Марк Дизендорф убедительно доказывает, что атомная энергетика не свободна от экологического ущерба и не дешевле альтернативных энергоносителей, не предусматривает гибких режимов выработки электроэнергии, а технологии в конечном итоге могут быть использованы для ядерного оружия.

С текстом статьи Марка Дизендорфа можно ознакомиться здесь:

https://energypost.eu/renewable-energy-versus-nuclear-dispelling-myths/

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Здравый смысл также задает некоторые вопросы.

Например, целесообразно ли вкладывать столь значительные средства в атомную электростанцию с активным сроком эксплуатации не менее 60 лет, когда технологии в мире развиваются столь быстрыми темпами? Не устареет ли завод задолго до того, как он полностью окупит свои инвестиции?

Уместно также спросить – чем может быть обоснована четырехкратная стоимость проекта по производству электроэнергии, если мощность равна газовому аналогу?

Также важно задать вопрос: каким будет захоронение ядерных отходов?

Это лишь некоторые из вопросов. Чем глубже размышления, тем больше вопросов приходит на ум.

* * *

Одновременно, вспоминается и то, что Центральная Азия стремится стать зоной, свободной от ядерного оружия. При всех намерениях и целях проект по атомной энергетике не может быть полностью оправдан, если принять во внимание весь спектр аргументов.

В интересах братских чувств к соседним странам, Узбекистану следовало бы объяснить все плюсы и минусы, которые привели к этому решению.

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