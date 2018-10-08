Преамбула к миру и доверию

Тарик Саиди, Равиля Кадырова, Эльвира Кадырова

Концепция проста: Для того, чтобы существовал мир, необходимо взаимное доверие между всеми сторонами. Кроме того, однажды достигнутый мир не сможет продолжать существовать без поддержания доверия. —– Следовательно, мир – это общая ответственность и требуемый уровень доверия – также коллективная обязанность.

* * *

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, выступая на сессии Генассамблеи 25 сентября, сказал, что мир страдает от синдрома дефицита доверия.

Он отметил растущую поляризацию и популизм внутри стран, ослабление сотрудничества между ними и «хрупкое» доверие к международным институтам.

Гутерриш предупредил, что демократические принципы находятся в осаде.

* * *

Генеральный секретарь ООН предупредил мир об усилении связи между миром и доверием в своем выступлении 25 сентября 2018 года и ряд стран, включая Туркменистан, уже пришли к аналогичному выводу.

24 сентября 2018 года внешнеполитическое ведомство Туркменистана проинформировало иностранных дипломатов и СМИ о том, что в активную повестку дня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включена предлагаемая резолюция об объявлении 2019 года Годом мира и доверия.

Эта идея занимала видное место в выступлении президента Бердымухамедова на сессии Генеральной Ассамблеи.

По возвращении из Нью-Йорка, вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов провел 5 октября брифинг для зарубежных дипломатических миссий, международных организаций и зарубежной прессы, аккредитованной в Туркменистане.

На значимость этого мероприятия указывало присутствие всех трех заместителей министра иностранных дел – Вепа Хаджиева, Берди Мятиева и Сердара Бердымухамедова. Также в брифинге приняли участие эксперты и академики, которые посетили Нью-Йорк в составе официальной делегации Туркменистана.

Помимо идеи об объявлении 2019 года – годом мира и доверия, Мередов подробно рассказал о шагах, которые Туркменистан планирует предпринять для стимулирования мира и доверия на региональном и глобальном уровнях.

Другие докладчики:

Профессор Эсен Айдогдыев, ректор Международного университета гуманитарных наук

Г-жа Наталья Герман, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, руководитель Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии (РЦПДЦА ООН)

Г-жа Елена Панова, координатор-резидент ООН, Постоянный Представитель ПРООН, представитель ЮНФПА в Туркменистане

Г-жа Шахин Нилофер, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане

Г-жа Паулина Карвовска, представитель ВОЗ в Туркменистане

Свою точку зрения также озвучили посол Италии Диего Унгаро, посол Афганистана Мирвайс Наб и глава бюро ЕС в Туркменистане Любомир Фреборт.

* * *

Ниже приведены главные пункты брифинга и обзор выступления Рашида Мередова:

Мы заявили о своей позиции на сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ряду вопросов, включая безопасность, меры укрепления доверия, окружающую среду и важные вызовы современности.

Мы выступили с инициативой объявить 2019 год годом мира и доверия, представили наш анализ современной ситуации, внесли вклад в повышение осведомлённости международных и региональных конфликтов, осветили другие вопросы.

Мы работаем над комплексной программой реализации наших инициатив и для этого сотрудничаем с соответствующими структурами ООН. Мы провели ряд крупных совместных мероприятий, посвященных международному миру и безопасности.

Мы планируем организовать форумы по случаю Дня нейтралитета, Дня Мира и Дня ООН, Дня Спорта и других значимых дат в сотрудничестве с агентствами ООН.

Мы сотрудничаем на региональном и глобальном уровнях в борьбе с терроризмом.

Визит Генерального секретаря ООН в Туркменистан в прошлом году стал событием огромной важности.

Совместно с РЦПДЦА ООН реализуется третий этап программы по реализации стратегии ООН в Центральной Азии.

Туркменистан готов предоставить свое политическое пространство и другую поддержку для проведения семинара стран Центральной Азии по сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

На сессии ГА ООН мы подчеркнули важность разоружения.

Туркменистан в тесном сотрудничестве с ООН и ОБСЕ планирует в 2019 году провести ряд мероприятий, в том числе конференцию по разоружению.

Туркменистан со своим опытом может представить предложения по дальнейшему разоружению не только на региональном, но и на глобальном уровне.

В 2010 году Туркменистан провел конференцию по вопросам разоружения с участием стран Центральной Азии и Каспийского региона. В ней также приняли участие свыше 20 международных организаций. Предложения, рассмотренные на конференции, легли в основу работы по разоружению.

Президент Туркменистана на заседании ГА ООН говорил о важности безопасности в региональном и глобальном контексте. Он особо отметил борьбу с незаконным оборотом наркотиков. В этой области Туркменистан готов осуществить ряд конкретных мер. В следующем году мы планируем провести ряд консультаций с ЮНОДК, о программе которых будет объявлено позднее.

Президент Туркменистана также рассказал об особой роли молодежи. В 2019 году мы проведем Международный молодежный форум, который призван придать импульс молодежной дипломатии.

Что касается ЦУР, Туркменистан одним из первых начал национальные консультации в 2013 году по стратегии ООН на период до 2030 года. В 2014 и 2015 годах мы представили свои отчеты и рады отметить, что некоторые из наших предложений были включены в ЦУР.

Из 169 задач ЦУР 148 были выдвинуты на реализацию. Мы продолжим диалог и взаимодействие с ПРООН в Туркменистане.

Начиная с 1 октября 2018 года, целый месяц посвящен дням ЦУР. Мы благодарны системе ООН в Туркменистане за готовность провести Дни ЦУР.

На сессии ГА ООН президент Туркменистана затронул водно-экологические вопросы.

Хотел бы обратить ваше внимание на тему Аральского моря. Мы встречались 24 августа 2018 года, чтобы обсудить итоги саммита по Аральскому морю.

На полях ГА ООН состоялось заседание программы ООН по Аральскому морю.

Напомню, что шесть лет назад на саммите “Рио+” президент Туркменистана подчеркнул, что проблема Аральского моря выходит далеко за рамки региона – он назвал ее глобальной.

Мы предложили назначить какое-нибудь агентство при ООН для решения проблемы Аральского моря. Мы начали работать над этим вопросом – над созданием специальной программы по Аральскому морю. Мы планируем провести консультации в Нью-Йорке, Ашхабаде и других местах.

Мы проведем некоторые консультации по проекту резолюции по МФСА, выдвинув наше видение в соответствии с Аральской декларацией.

Другим направлением деятельности МФСА является сотрудничество с региональными организациями. Мы обращаемся ко всем странам и надеемся на их поддержку.

В контексте водной и экологической безопасности мы планируем провести в 2019 году симпозиум по водной дипломатии, это важный для всех нас вопрос.

Мы хотели бы вернуться к основным принципам, подчеркнутым нашей страной, о том, что вода принадлежит всему человечеству, и подход должен быть основан на равенстве. Это принцип, с которым согласны все.

В ООН мы указали на Каспийский вопрос. Как известно, недавно состоялся Каспийский саммит, принята Конвенция о правовом статусе Каспия. Были также одобрены другие документы, включая три соглашения и три протокола. В целом, они позволяют создать прочную основу для политического поведения, создания политической среды, решения социальных и других вопросов.

Конвенция признает Каспий уникальным водоемом.

Президент Туркменистана предложил провести следующий саммит в Туркменистане. Эта идея получила полную поддержку со стороны прибрежных стран. Наше правительство работает над организацией следующего саммита.

Президент Туркменистана также предложил инициировать Каспийский экономический форум. Эта идея впервые прозвучала у него на Астраханском саммите четыре года назад.

Все вопросы, связанные с Каспием, должны рассматриваться в едином комплексе.

* * *

Другие докладчики подчеркнули ценность этого повествования.

Глава РЦПДЦА ООН заявил, что острая нехватка доверия в мире вызывает обеспокоенность, на что указал генеральный секретарь ООН.

В своем выступлении она отметила, что существует региональный совместный план действий по борьбе с терроризмом, третий этап которого стартовал в апреле 2018 года в Ашхабаде. Она подчеркнула необходимость в тонкой координации контртеррористических стратегий всех пяти стран Центральной Азии.

Глава РЦПДЦА ООН сообщила, что первые совместные антитеррористические учения пройдут 15-20 октября 2018 года, в которых примут участие все органы безопасности Центральной Азии, и на которые также были приглашены афганские коллеги.

Она заявила, что это будет уникальная модель совместных действий по борьбе с терроризмом, которая впоследствии может быть воспроизведена в других регионах мира.

Глава ПРООН и региональный координатор ООН в Туркменистане отметила, что не случайно президент Туркменистана предложил объявить 2019 год годом мира и доверия. Она сказала, что ЦУР будут достигнуты, но необходимо следовать скоординированному подходу в решении всех вопросов. По ее словам, все заинтересованные стороны должны оставаться согласованными.

Панова подчеркнула важность инноваций.

Она также напомнила о том, что в следующем году Туркменистан станет членом ЭКОСОС.

Международный молодежный форум, запланированный на следующий год, соответствует видению генерального секретаря ООН, добавила она.

Глава ЮНИСЕФ в Туркменистане заявила, что ее агентство сохраняет приверженность дальнейшему сотрудничеству с Туркменистаном, включая планирование новых совместных инициатив.

Профессор Айдогдыев отметил, что Генеральный секретарь ООН указал на необходимость укрепления доверия, что соответствует предложению Туркменистана.

По его словам, противодействие финансированию терроризма заслуживает особого внимания. «Миротворчество в Афганистане также является важной частью нашей повестки дня, в рамках которой мы осуществляем крупные проекты и стратегическую деятельность», – подчеркнул он.

Как отмечалось, приоритетами Туркменистана сегодня выступают партнерство в целях развития, водное хозяйство, продовольственная безопасность, Аральское море.

Посол Афганистана сообщил, что подписание соглашения по TAP (сеть электропередач Туркменистан-Афганистан-Пакистан) состоится в ближайшее время – возможно, в октябре или ноябре.

Он сообщил, что сейчас прорабатывается пилотная транспортировка грузов по Лазуритовому коридору Афганистан-Каспий-Азербайджан-Грузия-Турция.

* * *

Комментарии nCa

Связь между миром и доверием известна веками. Оригинальность инициативы Туркменистана об объявлении 2019 года Годом мира и доверия заключается в демонстрации того факта, что отсутствие доверия служит основным фактором, подрывающим усилия по миростроительству в современном мире.

Мир – это общая ответственность, и по этой причине каждый должен придерживаться инициативного подхода к разработке и осуществлению мер укрепления доверия.

Туркменистан в сотрудничестве с мировым сообществом и агентствами ООН, безусловно, подготовил всеобъемлющую программу на следующий год.

Возможно, было бы полезно добавить некоторые предложения к тому, что уже планируется.

Закон близости – это первое, что следует учитывать при продвижении мира и доверия в качестве глобальной повестки дня.

Вот определение закона близости от доктора Шевет Альстон:

«Закон близости утверждает, что объекты, которые находятся рядом или “близко” друг к другу, как правило, группируются. Это часть гештальт-законов организации восприятия и гештальт-психологии, которая была основана Максом Вертхаймером».

https://study.com/academy/lesson/law-of-proximity-examples-lesson-quiz.html

Несмотря на то, что закон близости относится к области психологии, его основная идея полностью применима к политике, особенно с точки зрения мира и доверия.

Страны, расположенные близко друг к другу, как правило, группируются. Именно поэтому мы создаем региональные альянсы и блоки. Именно поэтому мы стараемся следовать политике “нулевых проблем” с нашими соседями.

Логично, что в стремлении к миру, где мир достигается путем укрепления взаимного доверия, каждая страна должна работать над созданием механизмов укрепления доверия со всеми своими соседями. Конкретные достижения при наличии подлинной политической воли вызовут волновой эффект во всех направлениях.

Доверие, оставленное без присмотра, скорее всего, исчезнет. Мир, когда его игнорируют и воспринимают как должное, может перерасти в негодование.

Может существовать один набор механизмов для укрепления мира и доверия. И, может быть другой набор механизмов, которые сначала предусматривает повышение осведомленности, а затем поддержание мира и доверия. Хотя оба они широко пересекаются, они относятся к двум отдельным категориям.

Ряд университетов, институтов и аналитических центров во всем мире сосредоточили свои исследования на теме мира и доверия. Именно здесь мировые правительства могут принять их просьбу о глубоком и расширенном мозговом штурме. И именно так можно привить будущим лидерам важность укрепления доверия во имя мира.

Подключаемость является очень практичным способом укрепления доверия и поддержания мира. Твердый вид подключаемости заключается в наличии транспортной инфраструктуры железнодорожного, автомобильного, воздушного и морского сообщения, линий электропередачи и т. д. Мягкий вид подключаемости – это правила и процедуры использования инфраструктуры подключения в трансграничном сценарии, тарифы, а также методы управления, призванные минимизировать бюрократию.

Практика обмена информацией и разведданными является залогом доверия и мира.

Позитивное социальное взаимодействие на всех уровнях является надежным и проверенным методом обеспечения устойчивого мира и доверия.

Поэтому брифинг, состоявшийся 5 октября 2018 года в Министерстве иностранных дел, следует рассматривать как преамбулу к миру и доверию.

* * *

Международные и региональные организации, прежде всего Организация Объединенных Наций и ее различные органы, являются идеально подходящими механизмами содействия миру и доверию.

Г-жа Поллак-Бигли, министр иностранных дел Суринама заявила в конце своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Если бы не было ООН, сегодня мы бы призывали к ее созданию, мы должны сосредоточиться на том, что нас объединяет, а не разъединяет».