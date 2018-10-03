Каспийский Саммит – Основа для надежд и устремлений прибрежных государств

12 августа 2018 года в портовом городе Актау состоялся 5-й саммит глав прикаспийских государств. Главным итогом стало подписание Каспийской конвенции, которая определяет статус Каспия и создает основу для реализации надежд и чаяний прибрежных государств.

Президенты Казахстана, России, Туркменистана, Азербайджана и Ирана подписали конвенцию, которая разрабатывалась 22 года. Будучи крупнейшим в мире водоемом, не имеющим естественного выхода к океану, достичь консенсуса по Каспию было непросто, но терпение, гибкость и взаимоготовность выслушать точки зрения друг друга привели к результату, который все стороны считают удовлетворительным.

Изначально Тегеранская конвенция считалась документом, регулирующим деятельность прикаспийских государств. Для подготовки текста Конвенции была проведена кропотливая работа, продолжавшаяся более двух десятилетий на всех уровнях – экспертных групп, министров иностранных дел и глав государств. Это было сотворчество, обеспеченное всеми средствами.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе саммита сказал: «Конвенция является своего рода конституцией Каспийского моря, она призвана урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных стран, а также стать гарантом безопасности, и стабильности, и процветания региона в целом».

Президент Казахстана, как хозяин саммита, и другие главы прикаспийских государств были единодушны во мнении, что Каспий должен быть территорией мира, добрососедства и дружбы.

Глава Казахстана также подчеркнул геополитическое значение Каспийского моря в связи с его благоприятным расположением на карте мира. Он отметил, что Каспийский регион с его уникальной историей и разнообразной культурой богат человеческими и природными ресурсами, добавив, что прикаспийские страны – это динамично развивающиеся государства с общей численностью населения более 240 миллионов человек.

Конвенция охватывает широкий круг вопросов – это права и обязанности сторон на Каспии, в том числе на водные ресурсы, недра морского дна, природные ресурсы и воздушное пространство. Текст документа также затрагивает такие аспекты, как безопасность, предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, военная деятельность прибрежных государств.

Конвенция акцентирует внимание на необходимости превращения и поддержания Каспийского моря в качестве зоны мира, добрососедства и дружбы. Стороны обязуются использовать этот водоем в мирных целях, уважать суверенитет и территориальную целостность каждого прибрежного государства. Конвенция запрещает присутствие на Каспии иностранных вооруженных сил.

Аналитики высоко оценили положения Конвенции, детализирующие вопросы разграничения зон, судоходства и рыболовства, принципов военно-политического взаимодействия прибрежных государств.

Некоторые вопросы, касающиеся разграничения национальных секторов, требуют дополнительных консультаций, однако основные руководящие принципы уже обозначены в Конвенции.

Ширина территориальных вод не превышает 15 морских миль и их внешняя граница является государственной границей. Полоса шириной в 10 миль, прилегающая к территориальным водам, станет рыболовной зоной.

За пределами рыболовной зоны находится общая акватория, где суда, плавающие под флагом любого из прибрежных государств, будут пользоваться правом свободного судоходства.

Конвенция предоставляет свободу транзита в другие моря.

Президент Назарбаев отметил, что каждое государство реализует суверенные права на недропользование в границах своего сектора дна. По его словам, прокладывать трубопроводы и кабели вдоль морского дна можно при условии неукоснительного соблюдения экологических требований.

Он добавил, что соблюдение этих принципов призвано способствовать развитию транспортной инфраструктуры прибрежных государств, увеличению транзитного потенциала Каспийского региона.

Президент Казахстана особо остановился на теме защиты биоразнообразия моря, подняв вопрос сохранения генофонда осетровых, 80% мировой популяции которых обитает в Каспийском море. Однако, браконьерство серьезно истощило ее. Промышленное загрязнение, особенно от нефтяной промышленности, также нанесло удар по окружающей среде и биоресурсам, сказал он.

Лидер Казахстана выразил надежду на то, что конвенция будет способствовать сохранению флоры и фауны моря и решению экологических проблем.

Экологические руководящие принципы помогут регулировать всю деятельность на Каспии, усиливая безопасность в добывающей промышленности, в области транспорта, рыболовства и других секторах.

Пункт о взаимодействии в целях противодействия международному терроризму является еще одной важной особенностью конвенции. Расположенный в непосредственной близости от двух горячих точек – Афганистана и Сирии – Каспийский регион уязвим с точки зрения энергетики, судоходных путей и жизненно значимой инфраструктуры. Любой провал в обеспечении безопасности может привести к тяжелым последствиям для всех сторон. Прибрежные государства едины против любого террористического вторжения в этот водоем.

Помимо Конвенции, прибрежные государства подписали еще семь документов, охватывающих торгово-экономическое партнерство, транспорт, сотрудничество в случае инцидентов на море и взаимодействие между пограничными ведомствами.

Поскольку конвенция является основой для общих надежд и чаяний, прибрежные государства должны рассматривать все вопросы через призму экологической целостности Каспийского моря, преследуя при этом свои экономические и другие интересы. /// nCa, 3 октября 2018