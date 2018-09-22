Туркменистан озадачен высказываниями посла Таджикистана в Узбекистане по поводу железнодорожного проекта ТАТ

Ашхабад, 22 сентября 2018 года (nCa) — Министерство иностранных дел Туркменистана распространило пресс-релиз, в котором выражается непонимание заявления таджикского дипломата о будущем железнодорожной линии Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

Посол Таджикистана в Узбекистане Имоми Содик Ашурбойзода, 20 сентября 2018 года в Ташкенте в интервью корреспонденту российской ежедневной газеты “Коммерсантъ”, сказал, что улучшение отношений Таджикистана с Узбекистаном заставило Душанбе «отложить до лучших времен» идею железной дороги из Туркменистана в Таджикистан через север Афганистана.

В пресс-релизе внешнеполитического ведомства Туркменистана говорится, что комментарии туркменской стороны по данному заявлению в официальном порядке доведены до МИД Таджикистана.

Заявление таджикского полпреда действительно вызывает серьезные вопросы.

Железная дорога ТАТ призвана заполнить разрыв в транспортных сообщениях между Афганистаном и окружающим регионом, а также повысить эффективность некоторых важных транспортных коридоров и укрепить экономическое положение как Таджикистана, так и Афганистана.

Таким образом, любое другое существующее железнодорожное сообщение не может считаться заменой железной дороги TAT.

Церемония закладки железной дороги ТАТ состоялась 5 июня 2013 года в присутствии президентов Туркменистана, Афганистана и Таджикистана в городе Атамурат (сейчас Керки).

С тех пор Туркменистан завершил строительство своего сегмента, доведя его до границы с Афганистаном в пункте Имамназар. Начиная с Имамназара, Туркменистан, за счет собственных средств и ресурсов, также проложил участок дороги до города Акина на территории Афганистана.

Это железнодорожная магистраль положила начало Лазуритовому коридору, благодаря которому значительно облегчится движение грузов между Афганистаном, Центральной Азией, Кавказом и Европой.

В Имамназаре расположен терминал по приему, хранению и отгрузке нефтепродуктов. Это рациональный и недорогой по стоимости источник чистого топлива для Афганистана, а в будущем и для Таджикистана, когда железная дорога TAT дойдет до таджикской границы.

Цель железной дороги ТАТ состояла в том, чтобы восполнить важнейшие недостатки в транспортном соединении, что не имеет никакого отношения к состоянию отношений между Узбекистаном и Таджикистаном.

Более того, возникает вопрос – а что означает фраза «до лучших времен» в данном случае?