Кто и как представляет Кыргызстан на международной арене?

О том, что кроется за сверкающими вывесками дипломатических учреждений кыргызстана…

«Хромые утки» — это, к примеру, многие наши чрезвычайные и полномочные послы, которые едут за рубеж за красивой жизнью. Они на халяву пьют дорогие коньяки на многочисленных приёмах. Они пристраивают за границей своих детей. Жене каждого посла выплачивают где-то в пределах тысячи евро в месяц — только за то, что она жена. Ништяков у них много. А эффекта нет…»

Так считает наш эксперт — доктор юридических наук, советник дипломатической службы Кайрат ОСМОНАЛИЕВ. О внешней политике Кыргызстана нам известно больше из официальных отчётов и парадных картинок всевозможных визитов и встреч. Наш собеседник нарисовал другую картинку — непарадную. И приоткрыл закулисную сторону кыргызской дипломатии — причём далеко не полностью.

— Есть ли, как считаете, какие-либо изменения во внешней политике Кыргызстана после смены власти в стране?

— Есть. Налаживаются подпорченные отношения с Казахстаном. С Азербайджаном при нашей прежней власти мы разругались в пух и прах, чуть до закрытия нашего посольства в этой стране дело не дошло. Теперь президент Жээнбеков выправляет ситуацию. С Китаем, правда, сложнее — глава нашего государства вернулся оттуда, прямо скажем, не совсем довольным.

— Разве?

— Тот грант в 600 миллионов юаней, который Китай нам даёт на реконструкцию дорог, можно считать скромным подарком по сравнению с тем объёмом инвестиций, на который могут рассчитывать наши соседи. Казахстан, Узбекистан и даже Таджикистан в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь» получат инвестиционные проекты в общей сложности на 8 миллиардов юаней. И это, считаю, результат деятельности (точнее, бездеятельности) нынешнего посла Кыргызстана в Китае Азамата Усенова. Он, кстати, доводится зятем бывшему мэру Бишкека Албеку Ибраимову. Я даже слышал, что президент во время того визита в КНР сильно отчитал посла Усенова, а министру иностранных дел Абдылдаеву сказал: «Ты же китаист, почему у нас не продвигаются экономические проекты с Китаем?!»

Так называемая экономическая дипломатия, о которой любит красиво говорить министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, у нас вообще не работает. Кто из кыргызстанских послов принёс хоть какую-то экономическую пользу своей стране?! Пусть Абдылдаев хоть один пример приведёт, похвалится. В целом во внешней политике Кыргызстана президент в ручном режиме, крупными мазками кое-что выправил. Но исполнители нашей внешней политики — это «хромые утки».

— Этим ехидным термином американцы обозначают политика, который ещё находится на должности, но уже ничего не решает, потому что переизбираться ему не суждено. Другое значение — компания-банкрот. А вы какой смысл в это словосочетание вкладываете?

— И тот, и другой. «Хромые утки» — это, к примеру, многие наши чрезвычайные и полномочные послы, которые едут за рубеж за красивой жизнью. Они на халяву пьют дорогие коньяки на многочисленных приёмах. Они пристраивают за границей своих детей. Жене каждого посла выплачивают где-то в пределах тысячи евро в месяц — только за то, что она жена. Ништяков у них много. А эффекта нет. Все эти «хромые утки» должны из дипломатической службы уйти и больше туда не возвращаться. Их нужно официально объявить БАНКРОТАМИ. На их место должны прийти профессионалы.

— А сегодня внешнюю политику Кыргызстана проводят непрофессионалы?

— Во многом погоду делают именно они. «Кадры решают всё» — эту старую формулу ещё никто не опроверг. Во времена президентства Атамбаева внешняя политика велась рывками, хаотично и непоследовательно. Алмазбек Шаршенович вершил внешнюю политику как умел — и для этого окружил себя наиболее, как он считал, послушными и верными исполнителями своей воли. Причём ему было не важно, что конкретный человек, исполняющий работу во внешнеполитической сфере, не обладает необходимыми профессиональными навыками и качествами.

И, знаете, я бы не стал называть внешнюю политику Кыргызстана того периода атамбаевской. Наибольший «вклад» в нашу дипломатию (последствия чего, к сожалению, будут ещё долго ощущаться) внёс Сапар Исаков — бессменный руководитель отдела внешней политики аппарата президента.

— Вы его роль не преувеличиваете?

— Нет. Сапар Исаков на этом фронте решал практически всё — кто будет послом, кому что говорить, в чём участвовать, что подписывать. Практически всю внешнюю политику этот молодой человек, приглянувшийся Атамбаеву, замкнул на себе.

Многие из нынешних руководителей кыргызстанских загранучреждений — назначенцы Сапара Исакова. Например — Кадыр Токтогулов, посол Кыргызстана в США, бывший пресс-секретарь президента Атамбаева. Да, он отлично владеет английским языком — окончил Американский университет в Центральной Азии. Но Токтогулов ни дня не работал в системе дипломатической службы.

— Его назначение и для нас стало шоком. «В нашей дипломатии продолжается эпоха «любителей», — писала наша газета в январе 2015 года, когда вслед за Риной Приживойт и Замирой Сыдыковой на важнейший дипломатический пост был назначен юноша с одним лишь журналистским образованием, не проявивший себя никак даже в роли пресс-секретаря.

— Чем же занимается этот юноша, представляющий интересы Кыргызстана в сверхдержаве? Об этом можно судить по фотографиям в Интернете. Кадыр Токтогулов тусуется в каких-то сомнительных барах, напоминающих гей-клубы, активно употребляет спиртные напитки — и фото всего этого появляются в соцсетях. Для посла, считаю, это непозволительно, несолидно, некрасиво. Кстати, срок командировки Токтогулова уже закончился, но возвращать его в Кыргызстан почему-то не спешат.

Другой пример — назначение постоянным представителем Кыргызстана в ООН Миргуль Молдоисаевой. До этого она возглавляла отдел международного сотрудничества аппарата правительства, а прежде… была секретарём в приёмной Сапара Исакова. Теперь посмотрим, кто представлял и представляет в ООН, к примеру, Российскую Федерацию: Сергей Лавров, Виталий Чуркин, Василий Небензя. Настоящие зубры дипломатии! Разве можно Молдоисаеву с ними сравнить?! На эту высокую должность обычно назначаются наиболее опытные и подготовленные дипломаты. Но Кыргызстан, к сожалению, стал в этом плане исключением.

Вы, наверное, слышали: в дипломатии есть такое понятие «парашютист». Это, как правило, друзья руководителей государств или иных влиятельных персон, которых назначают послами в другие страны без всякого дипломатического опыта.

Хорошо, если это люди известные, с политическим багажом, уважаемые — как, к примеру, Чингиз Айтматов. Тогда это понятно и оправданно. Но когда представлять страну за рубеж отправляют «парашютистов», не имеющих никакого политического веса… В тех странах ведь тоже делают выводы — не в пользу Кыргызстана.

— Как влияет непрофессионализм в дипломатии на внешнюю политику Кыргызстана?

— Можно кратко перечислить наиболее одиозные промахи и упущения кыргызской дипломатии за годы правления Атамбаева, когда Сапар Исаков рулил внешней политикой в качестве заведующего отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента.

Ухудшение отношений с США. Решение о выводе американской военной базы было, возможно, верным с точки зрения национальных интересов Кыргызстана. Но осуществили его, на мой взгляд, очень топорно. Итог — свёртывание сотрудничества с США почти по всем направлениям. Включая дипломатическое: обратите внимание, сколь долгое время Вашингтон не присылает в Бишкек своего посла.

Ухудшение отношений с Россией. Отношения с нашим стратегическим союзником и главным партнёром складывались хаотично, непоследовательно и непредсказуемо. Вначале, как помните, команда президента в фанфарно-бравурном стиле рапортовала как о крупном успехе о приходе в Кыргызстан «Газпрома». Сапар Исаков, кстати, вполне официально — это почему-то разрешалось — входил в члены совета директоров ОсОО «Газпром Кыргызстан» (и, по данным СМИ, получал там зарплату в 10 тысяч долларов). Потом — скандальный односторонний разрыв контракта на строительство ГЭС с «РусГидро» и обвинение российской стороны в недобросовестности. Дошло и до прямых оскорблений в адрес россиян со стороны Атамбаева. И это при том, что только Россия списала Кыргызстану все долги, образовавшиеся за годы независимости, — около 500 миллионов долларов.

— Считаете, что Сапар Исаков имел отношение к разрыву того соглашения?

— Я убеждён, что Исаков имел отношение ко всем крупным внешнеэкономическим проектам — Атамбаев ему дал карт-бланш. Вспомните, кто стоял у истоков авантюры с чешской компанией «Лигласс»? Правильно — завотделом внешней политики Сапар Исаков. Ваша газета писала о том, как Исаков — уже на должности премьера — чуть было не отдал под управление туркам на четверть века аэропорт «Манас». Далее…

Ухудшение отношений с Казахстаном. Результат — огромный ущерб экономическим интересам Кыргызстана, большие проблемы у наших предпринимателей, а также соотечественников, которые живут и работают в Казахстане. А кому помешали бы 100 миллионов долларов на адаптацию к условиям ЕАЭС, которые казахская сторона намеревалась передать Кыргызстану и от которых мы отказались? Пик ухудшения пришёлся на 2017 год, но портиться отношения начали раньше. В Казахстане больше двух лет нет кыргызстанского посла. А это — дипломатический знак. Это означает, что Кыргызстан в этой стране серьёзно не представлен. Насколько я знаю, кыргызская сторона предлагала некоторые кандидатуры на должность посла, но Казахстан не давал агремана — своего предварительного согласия. Это тоже знак…

Ну а закончилось всё персональными оскорблениями со стороны Атамбаева в адрес президента Назарбаева.

— Как думаете, эти выпады были импровизацией самого Атамбаева? Или Сапар Исаков к этим выступлениям тоже руку приложил?

— Я почти на сто процентов уверен: за многим из того, что озвучивал Алмазбек Атамбаев по внешней политике, крылась точка зрения Сапара Исакова. Тот рисовал Атамбаеву определённую картинку, а президент эмоционально реагировал. Так и рождались импровизации. Продолжим…

Постепенное ухудшение отношений с Европейским союзом. Внешне всё выглядит благополучно и респектабельно, никто не устраивает демаршей, не хлопает дверью и никого не оскорбляет. Но сотрудничество заметно замораживается — развития нет. Идёт уменьшение количества проектов, финансируемых ЕС. К слову говоря, курирующий это важное направление заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов НЕ ВЛАДЕЕТ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ. А ведь это — официальный язык ЕС, на котором составляются соглашения с Кыргызстаном.

Между тем концепция внешней политики Кыргызстана предусматривает усиление европейского вектора. Кстати, вы знаете, что эта концепция утверждена в январе 2006 года? И после этого не менялась и не перерабатывалась. А ведь это главный документ, который определяет внешнюю политику страны. Получается, Кыргызстан до сих пор строит эту политику, исходя из реалий двенадцатилетней давности!

Ухудшение отношений с Азербайджаном. Произошло оно из-за того, что Кыргызстан в лице главы МИД Эрлана Абдылдаева в 2016 году отказался подписывать резолюцию Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Нагорному Карабаху. Резолюция поддерживала позицию Азербайджана и осуждала действия Армении по уничтожению культурных ценностей на карабахской территории. Кыргызстан стал единственной страной мусульманского мира, которая, грубо говоря, отскочила в сторону. Азербайджану это очень не понравилось — как и большинству стран — участниц ОИС. До этого азербайджанская сторона выделила новое здание для посольства Кыргызстана, обустраивала его. А после кыргызского демарша всю эту работу свернула. Наши в ответ ничего умнее не придумали, как отозвать из Баку кыргызстанского посла Айджигита Буранова. А он, кстати, выпускник МГИМО — таких специалистов в нашем МИД можно по пальцам пересчитать. Я так понял, что к нему министр Абдылдаев ещё и какие-то неприязненные чувства испытывает.

— А может, в позиции кыргызской стороны логика была? Всё-таки с Арменией Кыргызстан состоит сразу в двух союзах — ОДКБ и ЕАЭС. И если уж нашу страну заставили выбирать между Арменией и Азербайджаном…

— Никаких рисков от присоединения к той дежурной резолюции для нас не было. Она дублировала соответствующие резолюции Совбеза ООН. И в 2013 году всё тот же министр Абдылдаев подписал похожую резолюцию без проблем. И все профессиональные дипломаты из этого разворота на 180 градусов сделали однозначный вывод: Кыргызстан под чьим-то влиянием продавливает армянские интересы. То есть МИД КР всему миру показал, что решения он принимает несамостоятельные. Подобные пируэты в дипломатии совершенно неуместны.

Это первое. Второе: у нас с Арменией нет абсолютно никаких экономических отношений. А с Азербайджаном — есть. Азербайджан готов был вложить в инвестиционные проекты в Кыргызстане миллионы долларов.

Теперь самое интересное. Как раз в период ухудшения отношений с США, Европейским союзом и Азербайджаном руководил департаментом МИД, курирующим эти направления, Канат Турсункулов. Личность по-своему знаменитая. Помните, как в конце 2008 года разразился грандиозный скандал? Может быть, самый грандиозный за всю историю Министерства иностранных дел Кыргызстана… Чекисты перехватили в аэропорту «Манас» контрабандный груз — 12 тысяч пачек сигарет, вес — 270 килограммов. Груз был оформлен как дипломатическая почта, его отправителем являлся МИД, получателем — посольство Кыргызстана в Великобритании. Выяснилось, что это — уже шестая или седьмая по счёту контрабандная операция: в диппочту самым наглым образом засовывали сигареты для реализации в Лондоне, где цена на них выше в несколько раз.

Так вот, по обвинению в соучастии в этом преступлении был арестован этот самый Канат Турсункулов, который тогда возглавлял Департамент западных стран МИД КР и курировал европейское направление, в частности посольство в Лондоне. Его закрывали в СИЗО ГКНБ. А потом случилось самое интересное. 7 апреля 2010 года то уголовное дело о контрабанде благополучно уничтожается пожаром в здании Генеральной прокуратуры. Знаете, кто был следователем по делу? Кылычбек Арпачиев, который сейчас отбывает срок заключения за получение взятки в 100 тысяч долларов!

— И что же — уголовное дело восстанавливать не стали?

— Этого я не знаю. Но никакого судебного решения по нему я не видел. Уголовное дело, по всей видимости, каким-то образом прекратили. Турсункулов вышел из СИЗО. И министр Эрлан Абдылдаев — насколько знаю, друг Турсункулова — вновь принял его в МИД.

Сейчас Канат Турсункулов руководит Первым политическим департаментом МИД, курируя важнейшие направления — Россия, Китай, страны Центральной Азии. Самый свежий пример его непрофессионализма — организация в июле этого года встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии на Иссык-Куле. 21 июля участники встречи отпраздновали в Чолпон-Ате день рождения любимого шефа Турсункулова — Эрлана Абдылдаева. Зато не была предусмотрена протокольная встреча министров с президентом Кыргызстана. За этим проколом, считаю, кроется банальное непонимание важности исторического момента: в кои-то веки в Кыргызстане вместе собрались руководители внешнеполитических ведомств соседних государств, развитие отношений с которыми президент Сооронбай Жээнбеков провозгласил в качестве высшего приоритета!

И министр Абдылдаев постоянно прикрывает Турсункулова, не обращает внимания на все его упущения и промахи.

К слову говоря, Турсункулов не единственный участник той контрабандной истории, который сейчас работает в МИД.

— Обязанность дипломатов — защищать интересы граждан Кыргызстана за рубежом. Как с этим дела обстоят?

— Вот яркий пример: один наш гражданин работал в китайском городе Урумчи и просрочил визу. Был арестован, просидел в тюрьме около года, пока решался вопрос его депортации, — в ужасных условиях. Подорвал здоровье. Сами китайцы, как потом выяснилось, ему говорили: «Если ты из Кыргызстана, то не скоро вопрос решится». А ведь в Урумчи есть кыргызский консул! По моим данным, эти наши дипломаты-мажоры даже не пошевелятся, пока соотечественники их, что называется, не подмажут.

Приведу свой пример. Я внештатный профессор Шанхайского университета политики и права. В этом учебном заведении ШОС в соответствии с подписанным меморандумом отучилось множество сотрудников наших силовых структур. А когда в Кыргызстан собралась приехать целая делегация Шанхайского университета, ей совершенно безмотивно отказали в визах. Когда я спросил о причинах отказа кыргызского дипломата, который принимал решение, тот ответил: «Я так решил — китайцы тоже не дают нашим гражданам визы». Этакий народный мститель нашёлся! При этом китайские бизнесмены приезжают в Кыргызстан пачками. И мы знаем почему… Зато сотрудники китайских государственных вузов становятся жертвами таких вот «мстителей». Потому, что денег не дают.

— Можете перечислить кыргызстанских дипломатов, которые, по вашему мнению, не являются профессионалами?

— Пожалуйста — в дополнение к вышеперечисленным… Эркин Сопоков — генконсул Кыргызстана в Стамбуле. До этого ни дня не работал в системе МИД — был директором госрезиденции «Ала-Арча», работал в финансовом отделе муфтията, был заместителем директора Госналоговой службы. Известен как «шофёр шофёра» — работал когда-то у небезызвестного Икрама Илмиянова.

В том же генконсульстве в Стамбуле, известном как очень хлебное место, работала Алима Океева, дочь знаменитого кинорежиссёра. Она окончила Ташкентское театральное училище. С министром Абдылдаевым она, кстати, выросла в одном дворе. Работая в консульстве, Океева вляпалась в громкий скандал: выписала паспорт на ребёнка, которого мать увезла из Кыргызстана в США без согласия его родного отца, — там сложная была схема. Окееву хотели привлечь к уголовной ответственности, но сейчас она благополучно работает в кыргызском посольстве в Астане.

Генконсул Кыргызстана в Екатеринбурге Бообек Салимжанов в систему МИД пришёл с должности инспектора отдела государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента — это младшая должность в системе госслужбы. Назначенец Сапара Исакова. Генконсул КР в Алматы Алиясбек Алымкулов — герой апрельской революции, возглавлял, как помните, Министерство соцразвития. Кылычбек Султанов, посол в Южной Корее, — владелец газеты «Супер-инфо». Ибрагим Жунусов, посол Кыргызстана в Турции, — певец…

Перечислять можно долго. Уже упоминавшийся мной посол в Китае Азамат Усенов, зять бывшего мэра Албека Ибраимова, — тоже назначенец Исакова. Как и Айзада Субакожоева — заместитель генерального секретаря ШОС от Кыргызстана. В МИД она работала на младших должностях, потом Исаков её перевёл в отдел внешней политики аппарата президента.

Оба эти дипломата, кстати, имели самое прямое отношение к скандальной сделке с китайской компаний ТВЕА по Бишкекской ТЭЦ. Усенов, как мне известно, вёл от имени Исакова все переговоры о соглашениях с КНР, связанных с кредитами и грантами. Субакожоева тоже участвовала на всех стадиях переговорного процесса. Самое непосредственное участие в заключении соглашения по ТЭЦ принимал и глава МИД Эрлан Абдылдаев. Известно, чем то соглашение аукнулось стране. Но бывший босс Абдылдаева — Сапар Исаков — сидит в СИЗО в качестве организатора, а исполнитель Абдылдаев допрошен, как мне известно, лишь в качестве свидетеля. Мне это кажется очень странным.

— Очень странно и то, что в безрадостной картине, которую вы нарисовали, роль Эрлана Абдылдаева непонятна. Ведь он — министр иностранных дел — отвечает, по идее, за внешнюю политику страны.

— Да, и в сентябре он отметит шестилетие своей работы на этом важном посту. Абдылдаев вроде бы грамотный китаист, окончил МГИМО, успел поработать референтом в посольстве СССР в Пекине, работал послом Кыргызстана там же… Кому ещё, как не ему, казалось бы, помогать главе государства в реализации внешней политики. Но Абдылдаев, считаю, проявил себя беспринципным, бесхребетным и беспомощным руководителем МИД. Он полностью потакал Сапару Исакову, который, как я уже говорил, всё замкнул на себе — от назначения руководителей загранучреждений до выработки внешней политики страны.

В числе множества наших внешнеполитических проколов можно упомянуть и тот факт, что уже долгое время у Кыргызстана нет послов в шести странах — Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Индии, Малайзии, Афганистане. А ведь некоторые из этих стран очень важны для нас. Отсутствие там послов (а их не назначали порой по надуманным предлогам, например из личной неприязни со стороны высокопоставленных чиновников) не только сужает возможности Кыргызстана, но может быть расценено в тех странах как проявление недружественных намерений со стороны Кыргызстана.

— Вам не кажется странным, что кадровые чистки, которые после смены власти прокатились по Кыргызстану, до сих пор не коснулись МИД?

— Думаю, это закономерно. Вначале нужно разобраться с внутренними делами, а потом уж заняться иностранными. Новый президент Узбекистана Мирзиёев тоже ведь так поступил: вначале провёл внутреннюю чистку, после чего разогнал большинство послов — тех, кто не смог отчитаться о том, что полезного сделали для страны. По моим данным, после окончания Всемирных игр кочевников можно ожидать новую волну ротаций — уже в системе МИД. Надеюсь, всех непрофессионалов, всех этих исаковских мажоров с дипслужбы уберут. Думаю, узнаем мы много нового и об истории с китайской компанией ТВЕА, и о других уголовных делах. Вопрос назрел, — многозначительно заключает Кайрат Осмоналиев.

Закулисная сторона кыргызстанской дипломатии — тема неисчерпаемая. И наша газета к ней ещё вернётся.

Вадим НОЧЁВКИН