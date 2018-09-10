Туркменистан наращивает энергогенерирующие мощности

Доклад nCa

МарыйскаяГосударственнаяЭлектростанция, 8 сентября 2018 г. – Ашхабад, 9 сентября2018 (nCa) — Мощность производства электроэнергии в Туркменистане увеличилась примерно на 30% в субботу с вводом в эксплуатацию парогазовой электростанции на территории Марыйской государственной электростанции (Мары ГРЭС).

В церемонии открытия принимал участие президент Бердымухамедов.

Электростанция, построенная турецкой компанией ChalykEnergy-ÇalıkEnerji-с турбинами от GeneralElectric (США), усиливает роль Туркменистана как регионального поставщика электроэнергии.

Некоторыедеталипроекта, стоимостькоторогосоставила1,2 млрд.долл.США:

Название Проекта: Электростанция Комбинированного Цикла Мары-3

Мощность: 1574 МВт

Оснащение: 4 газовые турбины каждая мощностью в 263.25 МВт и две паровые турбины мощностью 260.5 МВт каждая от компании General Electric

Уровень напряжения: 500 кВ и 220 кВ

Дата запуска проекта: Июль 2015 г.

Дата окончания проекта: декабрь 2018 г [проект завершен досрочно]

Заказчик: Министерство энергетики Туркменистана

Парогазовая турбина является экологически чистой технологией, обеспечивающей снижение выбросов загрязняющих веществ на 3,1 млн. тонн в год. Такие электростанции также рентабельны, поскольку используют тепловую энергию, произведенную в процессе генерации, для выработки большего объема электричества. Эффективность станциипростого цикла составляет 34,2%, а комбинированного цикла-56%.

Во время церемонии руководители нескольких известных организаций вручили сертификаты о признании недавно открытой электростанции:

Г-жа Анни Саско, Директор по Европе Американского фонда здоровой экологии – сертификат, подтверждающий экологическую безопасность новой электростанции

Управляющий по Европе Швейцарского федерального технологического института Андреас Янзен – сертификат «Высокотехнологичный энергетический объект»

Директор отдела энергии Института энергии Max Plank Антон Лепигсон – Сертификат за устойчивость и эффективность

Общая генерирующая мощность Туркменистана составляла 5358,4 мегаватт, а с открытием новой станции в Мары этот показатель доведен до 6932,8 мегаватт.

Государственная электростанция в Мары является крупнейшим электроэнергетическим комплексом в Туркменистане. До ввода в эксплуатацию парогазовой установки,Мары ГРЭС вырабатывала 1831.7 мегаватт, теперь мощность станции достигла 3406.1 мегаватт.

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Президент Бердымухамедов на церемонии открытия отметил, что ввод в эксплуатацию этой электростанции позволит увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан и покрыть ожидаемые обязательства перед Пакистаном в рамках проекта энергетической линии TAП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан).

Заявление президента Туркменистана указывает на долгую и напряженную работу, проделанную страной для позиционирования себя в качестве регионального экспортера электроэнергии.

Из нынешних мощностей в 6933 мегаватта Туркменистан может ежегодно экспортировать до 3720 мегаватт. Открытие в следующем году станции Зергер, строительство которой осуществляет японская компания Sumitomo, добавит еще 432 мегаватта к мощностям Туркменистана.

Распределительная инфраструктура страны готова справиться с данным объемом экспорта.

В числе проектов, ориентированных на увеличение экспорта туркменской электроэнергии:

Строительство подстанции 500 кВ Керки

Реконструкция подстанций 220 кВ Ватан и Фараб

Строительство 500 кВ ЛЭП от Марыйской ГЭС до подстанции Керки

Строительство высоковольтной 500 кВ ЛЭП линии от подстанции Керки до границы Афганистана

Строительство воздушной 400-500кВ ЛЭП Мары-Сарахс-Мешхед (Иран)

Строительство высоковольтной ЛЭП Балканабат-Гонбад (Иран)

Строительство ЛЭП Имамназар-Андхой, Серхетабат-Герат, и Рабаткашан-Калайнау в Афганистан

Расширение инфраструктуры экспорта электроэнергии и наращивание потенциала в области производства электроэнергии соответствует политике активного нейтралитета Туркменистана, суть которой укрепление мира и стабильности через экономическое партнерство.

Экспортировать электроэнергию по сравнению с экспортом природного газа легче. Стоимость строительства линии электропередач – это лишь часть средств, затрачиваемых на строительство трубопровода. Сверх того, безопасность для окружающей среды.

Установка линий электропередач не только дешевле по сравнению с газопроводом, но и занимает меньше времени. В случае любого повреждения, ремонтные работы в системе передачи энергии стоят дешевле и выполняются быстрее.

В настоящее время покупателями туркменской электроэнергии являются Афганистан, Иран и Турция. Пакистан будет закупать электроэнергию у Туркменистана через ТАП (сеть передачи электроэнергии Туркменистан-Афганистан-Пакистан) и ТУТАП (сеть Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан).

Таджикистан, Казахстан и некоторые страны Кавказа также являются потенциальными покупателями.

Туркменистан настроен на активное партнерство с регионом и со странами за его пределами.