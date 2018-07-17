Встреча Трампа с Путиным и Центральная Азия

Тарик Саиди

Во время пребывания в Хельсинки для переговоров с Путиным 16 июля, Трамп успел в короткий промежуток времениоскорбить Германию, упрекнуть НАТО, раскритиковать премьер-министра Великобритании и неуважительно отнестись к Ее Величеству Королеве Елизавете II.

Можно ненавидеть Трампа; на самом деле очень легко ненавидеть его, но человеку нужно отдать должное за то, что он единственный автор своего собственного повествования. ——- Он переписывает мировой порядок.

В Брюсселе Трамп обратил внимание на неравномерное распределение бремени между членами НАТО. На фоне того, что он раздувает свои собственные расходы на оборону и снижаются пропорциональные оборонные бюджеты членов НАТО, общий посыл был таков: если НАТО желает сохранить за собой глобальную роль, вкладываться все должны сообща.

Он обвинил Германию в «полном контроле» и «пленении Россией».

«Это, конечно, не имеет смысла, что они заплатили миллиарды долларов России, и мы должны защищать их от России», – цитирует Трампа CNN. ——- Это одно предложение подходит для интерпретации логики мировоззрения Трампа. А еще Трамп с легкостью разрезает толстые слои лицемерия в преобладающем западном мышлении.

Трамп сумел сказать окольным, но простым способом, почему Европа ненавидит Путина, но продолжает вести бизнес с Россией. Почему каждый европейский лидер должен иметь возможность встретиться с Путиным, а Трамп-нет?

Не менее важно, почему США должны смотреть на свои отношения с Россией через призму Европы?

На пресс-конференции в Хельсинки в конце своей двухчасовой встречи Трамп и Путин убедительно доказали, что какими бы ни были разногласия, диалог можно вести ради поиска общих подходов.

На вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США Путин ответил, что суд, а не суд мнений или правоохранительные органы, должны решать этот вопрос на основе юридически приемлемых доказательств.

Он сказал, что работал в разведке и знает, как составляются эти досье.

По вопросу глобальных нефтегазовых рынков Путин и Трамп, казалось, придерживаются одной и той же позиции. Путин заявил, что США и Россия, как мировые нефтяные державы, должны приложить совместные усилия к стабилизации рынков. Он сказал, что слишком высокие цены подорвут мировую экономику, а слишком низкие цены парализуют нефтяной сектор.

Говоря о газопроводе “Северный поток-2”, который по пути в Европу обойдет Украину, Трамп заявил, что США намерены на европейском рынке соперничать с этим газопроводом, поставляя СПГ. Путин же отметил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину [по другим трубопроводам] и продлить действие транзитного договора, которое истекает в следующем году.

И Трамп, и Путин согласились с необходимостью расширения сотрудничества в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Путин указал на то, что не всегда позиции двух стран совпадают. И все же, пересекающихся и взаимных интересов достаточно много. «Надо искать точки соприкосновения, теснее взаимодействовать, в том числе и на международных форумах».

Трамп сказал, что«разногласия между нашими двумя странами хорошо известны, и мы с президентом Путиным сегодня подробно обсудили их». «Но если мы хотим решить многие проблемы, стоящие перед нашим миром, то мы должны найти пути сотрудничества во имя наших общих интересов».

«Ничто не было бы проще политически, чем отказаться от встречи, отказаться от участия, но тем самым мы ничего не достигнем», – сказал Трамп, обращаясь к журналистам. «Я предпочел бы пойти на политический риск в погоне за миром, чем рисковать миром в погоне за политикой».

Полный текст пресс-конференции Трампа-Путина можно найти здесь:

http://www.weny.com/story/38658850/read-the-full-trump-putin-news-conference-transcript

* * *

Стабилизация рынков нефти и газа принесет непосредственную пользу Центральной Азии, где Казахстан, Туркменистан и Узбекистан являются основными производителями углеводородов. Это также будет полезно с точки зрения определения их относительных позиций в формирующемся мировом порядке.

Еще один вопрос, который волнует Центральную Азию-это присутствие ИГИЛ в Афганистане. Трамп заявил, что ИГИЛ потерпело поражение в Ираке и Сирии, но ничего не сказал о появлении ИГИЛ в Афганистане.

Трамп и Путин говорили о совместных усилиях против экстремизма и терроризма (из которых ИГИЛ является проявлением исключительного насилия), но не говорили об Афганистане как о территории, где это сотрудничество может иметь место.

Тем не менее, они побеседовали об обмене разведданными. И даже был приведен один пример, когда информация, предоставленная США, привела к предотвращению теракта в России.

До встречи Путина-Трампа, представители спецслужб России, Китая, Ирана и Пакистана встретились в Исламабаде 10 июля 2018 года. Информация об этой встрече попала в СМИ только через несколько дней.

О встрече известно очень мало, но, судя по всему, она была сосредоточена на совместной стратегии борьбы с терроризмом, особенно в связи с расширением присутствия ИГИЛ в Афганистане.

Несколько свидетелей и наблюдателей, в том числе Хамид Карзай, бывший президент Афганистана обвинил США в искусственном взращивании ИГИЛ в Афганистане.

Если это правда, возникает вопрос -делается ли все это с ведома и благословения Президента Трампа?

Это вопрос касается непосредственно и Центральной Азии. Центральной Азии необходимо будет поддерживать открытые каналы с Россией, Китаем, Ираном и Пакистаном по афганской проблематике ради превентивных действий на своей собственной территории.

Независимо от того, высмеивают или ругают Трампа, американо-российская встреча в верхах будет способствовать стабилизации нефтегазовых рынков, а также некоторым позитивным действиям по борьбе с растущим присутствием ИГИЛ в Афганистане, что будет иметь большое позитивное значение для Центральной Азии. /// nCa, 17 июля 2018 года