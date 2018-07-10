Журналисты ощутили сердце Великого шелкового пути – часть 3

Тарик Саиди, Кадырова Равиля и Кадырова Эльвира

Мы спустились с холма медленными, неуклюжими шагами. Земля в нижней части холма была жесткой и ровной, успокаивающе твердой под ногами.

«Это отправная точка авторалли «Амул-Хазар-2018», – пояснил старший эксперт Туркменабатского музея.

Гонка стартует 9 сентября и завершится в Хазаре 14 сентября. Всего будет пять этапов, охватывающих примерно два из четырех маршрутов Великого Шелкового пути, которые соединяются с Амулем.

Перед лицом практически неизвестной истории встает вопрос – почему Амуль был выбран в качестве отправной точки современного автопробега?

Ответ постепенно просачивался из бесчисленных уголков разума, где хранятся знания. —– Короткий ответ: эффективное подключение.

Амуль соединял четыре основных маршрута Древнего Шелкового пути. Караваны останавливались здесь для отдыха и торговли. Амуль находился в непосредственной близости от реки Амударьи, что давало возможность перевозить грузы по суше и реке. Фараб, центр знаний и учебы, находился недалеко от Амуля. Будучи гарнизонным городом, Амуль обеспечивал безопасность торговцев и их грузов. Маршруты, ведущие из Амуля, были хорошо известны – где найти воду, как получить продовольствие, чего искать и чего избегать на дороге.

В современных условиях Амуль располагает инфраструктурой и возможностями для ведения масштабной международной торговли.

Ралли Амуль-Хазар приурочен к 2018 году – году, посвященному Туркменистаном возрождению Великого Шелкового пути. Выбор Амуля в качестве отправной точки ралли – это способ объявить, что, да, мы создали условия для возрождения Великого Шелкового пути.

В Туркменистане на протяжении многих лет строятся дороги и мосты. Модернизирован железнодорожный парк, модернизирован и расширен Туркменбашинский порт, устранены препятствия в трансграничной торговле, открыты новые учебные заведения по подготовке кадров для транспортного сектора. Современные аэрокомплексы доступны в каждом крупном городе, и еще больше аэропортов будет построено в небольших городах. Туркменистан – одна из самых безопасных стран в мире для путешествий.

Расположение Туркменистана по праву заслужило звание «сердца Великого Шелкового пути».

Ветвь китайской инициативы Пояса и Пути BRI (Belt and Road Initiative), которая идет в Иран, проходит через Туркменистан. Центром железнодорожной линии Север-Юг (Казахстан-Туркменистан-Иран) является Туркменистан. Лазуритовый коридор, который соединяет Афганистан с Южным Кавказом, Турцией и Европой, зависит от доступа через Туркменистан. Реализуемый в настоящее время проект газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) превратился в полноценный энергетический, транспортный и коммуникационный коридор. Коридор Центральная Азия-Ближний Восток, служащий мостом между двумя регионами, опирается на туркменскую территорию для успешного перехода от идеи к реальности.

Структура маршрута ралли Амуль-Хазар также отражает характер и атмосферу Древнего Шелкового пути. Участники гонки могут использовать автомобили, грузовики, квадроциклы класса SSV. Общая протяженность ралли составляет 1500 км. Всего пять этапов: Амуль-Мары, Мары – Дарваза, Дарваза – туркменское озеро, Туркменское озеро – Янгала, Янгала – Аваза.

Двигаясь с востока на запад, автопробег пройдет по всем пяти областям Туркменистана.

Главной достопримечательностью, конечно же, является пустыня Каракумы. Это уникальная экосистема, тонкая, но богатая биологическим разнообразием.

Официальный сайт ралли: https://www.turkmendesertrace.com/en

продолжение следует. . .