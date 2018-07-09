Манго, футбол и туркмено-пакистанское братство

Тарик Саиди и Равиля Кадырова

В вестибюле отеля повсюду ощущалось жизнерадостное настроение. Каждый гость уходил отсюда с пакетом манго в одной руки и с футбольным мячиком в другой.

Здесь можно было узнать об отборных сортах манго и получить футбольный мяч «TopGliderTelstar 18», который выпускается по заказу Чемпионата ФИФА 2018 года пакистанскими производителями.

Вечер 6 июля был знаменателен тремя моментами – это первый манго-фестиваль в Туркменистане, презентация футбольного мяча, который выбирают футболисты с мировыми именами, и 25-летие дипломатических отношений между Туркменистаном и Пакистаном.

Этот вечер, организованный послом АшрафомМурадомДжанджуа и г-жой Дуйгу Кут Джанджуа, безусловно, стал незабываемым событием. Секрет успеха заключался в тщательном планировании и точности работы небольшой, но очень компетентной команды посольства Пакистана.

По прибытии гостей угощали нарезанными кубиками манго и прохладным нектаром из мякоти манго или манго ласси – райским сочетанием мякоти манго и йогурта.

Весь вечер был наполнены ароматом и вкусом манго. В Пакистане этот фрукт почитают как короля фруктов.

Для начала подали салат из манго, потом различные закуски из манго и наконец блюдо из курицы с кисло-сладкой манго-приправой.

Посол Джанджуав своем выступлении рассказал об истории триумфа футбольный мячей, производимых в Пакистане. Он также поведал о причинах, по которым Пакистан является землей манго, и следующую часть своего выступления посвятил обзору пакистано-туркменских отношений.

Футбольныемячи Top Glider Telstar 18 (официальный футбольный мяч чемпионата мира 2018), выпускаются в пакистанском городе Сиалкот, провинция Пенджаб позаказу ФИФА.

Сиалкот был уже давно развитым городом, когда Александр Великий вторгся в его пределы в 326 году до н.э. В то время этот город назывался Сагала и его населяли 80000 человек. Предполагается, что туркменский город Ниса (Нусай), некогда располагавшийся близ Ашхабада, и Сагала имели торговые отношения.

Современный Сиалкот богат во всех отношениях. В городе отмечена самая высокая концентрация автомобилей RollsRoyce на этой стороне Аравийского моря.

Сиалкот-это крупнейший в мире производитель шитых вручную мячей. Здесь выпускается около 40-60 млн. мячей в год или около 60% от общемирового производства.

Сиалкот также является крупнейшим производителем хирургических инструментов в мире. Большая часть продукции экспортируется в США и Европу.

Международный аэропорт Сиалкот является единственным частным международным аэропортом в Пакистане. Город соединен авиасообщениями с ОАЭ, Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и Катаром. Этот аэропорт также запустил собственную авиакомпанию-AirSial.

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Telstar 18 – это не просто еще один футбольный мяч. Разработанный Adidas, первый Telstar был использован в 1970 году на Чемпионате мира по футболу. Его черно-белый рисунок должен был гарантировать, что телевизионная аудитория сможет следить за мячом на экране. Слово Telstar – это сочетание слов «телевидение» (television) и «звезда» (star).

Telstar 18 производится старым партнёром Adidas, компанией ForwardSports (город Сиалкот, Пакистан).

Кожевенная обрабатывающая промышленность в Сиалкоте обеспечивает Telstar превосходство над футбольными мячами, произведенными в других местах. Законченный продукт мягок, но тверд, не меняет свою траекторию, не вихляет, не опускается резко в воздухе и может выдержать самый жесткий удар, сохраняя при этом форму. Именно поэтому каждый мяч имеет двухлетнюю гарантию.

Для Чемпионата Мира 2018 был разработан также дизайн «Мечта» — специальный дизайн для матчей плей-офф, объявлен прямо на чемпионате мира 2018. Это тот же Telstar 18, окрашенный в триколор флага принимающей страны-России.

TelstarМечта также производится Пакистаном.

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В 1968 году тогдашний министр иностранных дел Пакистана З А Бхутто (позднее президент и премьер-министр Пакистана) посетил Китай и подарил председателю Мао ящик манго. В то время манго было практически неслыханным продуктом в Китае.

Председатель Мао отправил манго группе рабочих университета Цинхуа. Оттуда каждая крупная пекинская фабрика получала по одному манго – в ящике было 40 манго. Манго, таким образом, стал символом любви Председателя Мао к рабочим.

А в крупнейшей газете People’s Daily появилось стихотворение:

Видеть то золотое манго Будтолицезреть Великого лидера Председателя Мао… Снова и снова прикасаюсь к золотому манго, Чувствую тепло золотого манго. По сей день манго является почитаемым фруктом в Китае.

Это было началом очень прочного братства между Китаем и Пакистаном. Именно в этот момент родился термин «манговая дипломатия».

Сегодня Китай является вторым по величине производителем манго в мире, с годовым урожаем около 4,77 млн тонн.

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Манго – национальный фрукт Пакистана, и это правильно. Существуют сотни сортов манго, каждый со своим особым ароматом и вкусом.

Манговое преимущество Пакистана заключается не в количестве, а качестве. Ее Величество королева Елизавета II предпочитает пакистанское манго сорта Синдхри.

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Пакистан одним из первых признал независимость Туркменистана в декабре 1991 года. Дипломатические отношения были установлены 10 мая 1992 года.

К десятой годовщине независимости Туркменистана Пакистан выпустил памятные марки. Туркменистан ответил взаимным выпуском почтовых марок с изображением основателя Пакистана.

Концепция постоянного нейтралитета была озвучена на региональной конференции в Исламабаде. Впоследствии Пакистан и Турция стали соавторами резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, признавшей Туркменистан в 1995 году в качестве постоянно нейтральной страны.

Проект газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) уже находится в стадии реализации. Параллельно ведется работа по прокладке линий электропередачи, волоконно-оптической связи, и это означает, что ТАПИ становится коридором между Пакистаном и Центральной Азией.

Пакистан также присоединился к проекту Лазуритового коридора, который обеспечивает автомобильное и железнодорожное сообщение между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Политика Президента Бердымухамедова построена на концепции целостности – все связано со всем остальным. Невозможно рассматривать экономику отдельно от вопросов безопасности и невозможно отделить различные аспекты жизни.

Именно таков подход и Пакистана. Несмотря на то, что состав правительства в Исламабаде менялся на протяжении многих лет, политика в отношении Центральной Азии, в том числе и по отношению к Туркменистану, оставалась неизменной.

Пакистан также полностью поддерживает инициативу Президента Бердымухамедова по возрождению Великого Шелкового пути. Политические заявления, часто публикуемые пакистанским руководством, включая Президента Мамнуна Хусейна, выражают чувство подлинного единства.

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Совершенно очевидно, на создание незабываемого вечера для гостей организаторы не пожалели никаких средств. —– Adidas продает подаренный гостям футбольный мяч по цене 21.95 британских фунт стерлигнов, а в магазинах ФИФА его можно приобрести за 24.95 Евро. В последний раз манго продавали в одном из ашхабадских супермаркетов по цене 27 манат за штуку. /// nCa, 9 июля 2018 года

Фотографии с мероприятия: