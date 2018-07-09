Диалог высокого уровня ЕС-Центральная Азия и Афганистан состоялся в Ашхабаде

9 июля 2018года в Ашхабаде состоялось заседание Диалога высокого уровня Европейский Союз-Центральная Азия и Афганистан по вопросам политики и безопасности.

Встреча прошла на уровне заместителей министров иностранных дел. Делегацию Европейского Союза на заседании возглавил Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Жан Кристоф Белльяр.

В повестку дня заседания были включены вопросы противодействия международным и региональным угрозам безопасности, таким как терроризм, радикализм, экстремизм.В связи с этим, были обсуждены совместные действия стран Центральной Азии и Европейского Союза по управлению границами, борьбе с наркотиками в рамках программ Европейского Союза “БОМКА”, “КАДАП”, “EU-ACT”, а также текущая ситуация в сфере безопасности в Афганистане и приоритетные области для сотрудничества ЕС- Центральная Азия и Афганистан.

В ходе заседания стороны также выступили с предложениями по повышению эффективности сотрудничества в торгово-экономической сфере, сфере транспорта, окружающей среды, водных ресурсов и устранении последствий ядерного оружия.

Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы подготовки Стратегии ЕС по Центральной Азии и по взаимодействию, а также региональным аспектам сотрудничества. Участники обменялись мнениями о предстоящей встрече министров ЕС-Центральная Азия, которая пройдет в конце 2018 года в городе Брюссель.

Главы делегаций ЕС и стран Центральной Азии выразили поддержку мирному урегулированию ситуации в Афганистане, отметили важность дальнейшего сотрудничества в формате Диалога по безопасности ЕС-ЦА с участием Афганистана.