Журналисты ощутили сердце Великого шелкового пути – часть 1

Тарик Саиди, Кадырова Равиля и Кадырова Эльвира

Было только девять утра, но солнце уже подняло столбик ртутного термометра выше отметки тридцать. Мы прибыли в Амуль.

Отсюда стартовало наше путешествие, которое мы проделали всего в несколько шагов, охватив ключевые точки богатой истории Туркменистана – сердца Великого Шелкового пути.

В период с 23 по 27 июня 2018 года правительство Туркменистана приняло группу представителей средств массовой информации из стран Шелкового пути, а также журналистов, аккредитованных при Министерстве иностранных дел. Для них были организованы визиты в Амуль, Мерв, Нису и Абиверд. Все получили хорошую возможность для полного погружения в культуру и историю Туркменистана, и мы воспользовались ею в полной мере.

Поездка совпала по времени с неделей культуры в Туркменистане и одновременно ознакомила с маршрутом будущего автопробега «Амуль-Хазар 2018», который пройдет в сентябре этого года.

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Любой, кто когда-то побывал в Туркменистане, наверняка сам того не знаяпосетил и Амуль, поскольку современное название Амуля – Туркменабат. Это административный центр Лебапского велаята.

200 гектаров территории, где когда-то располагался Амуль, содержат несколько слоев истории. Он несколько раз менял названия. Историки называют это городище Амуль-Чарджу, возможно, потому, что город назывался Чарджоу до независимости Туркменистана и после распада Советского Союза.

Самый крупный труд об Амуле принадлежит А. А. Бурханову. Книга называется – «Амуль-Чарджуй на трассе Великого шёлкового пути».

Вот некоторые отрывки из книги Бурханова:

Возникновение Амуля, как и других четырех древних и средневековых городов Средней Аму-Дарьи – Калифа (Келифа), Земма-Керкуха (Керки), Навидаха (развалины кешка Зухра-Тахир у Бурда- лыка) и Фирабра-Битыка (Фарапа), определялось расположением в местах удобных переправ через Окс-Джейхун-Амударью.

Несмотря на политические и экономические изменения в Центральной Азии, четыре из пяти названных городов, кроме Навидаха, существуют до сих пор.

Письменные источники сообщают, что из Амуля в Фирабр (Битык) существовала паромно-лодочная переправа, через которую переправлялись войска и торговые караваны в сторону Бухары.

Происхождение наименования «Амуль» не установлено. В исторических источниках встречаются и другие варианты: Амуйя, Амуйе или просто Аму, а также Амуль-Джайхуна, Амуль-Земма, Амуль береговой, Амуль пустыни, чтобы отличить от другого одноименного города в иранском Табаристане.

С конца XV в. в источниках Амуль вытеснено названием Чарджуй – «четыре протока», или Чахарджуб. Сообщения о средневековом Амуле-Чарджуе встречаются у ал-Белазури (IX в.), ал-Истахри (X в.), ал-Макдиси (X в.), ибн-Хаукаля (X в.), Якута (XIII в.), Мухаммеда Казима (XVIII в.) и других авторов прошлого.

В историко-археологическом отношении город в целом изучен слабо. Упоминания европейских авторов XIX – начала XX в. носят описательный характер, тем не менее материалы А. Борнса, Ф. Ефремова, А. Быкова, Л. Дмитриева-Кавказского, Д.И. Эварницкого, Д.Н. Логофета, В.В. Бартольда представляют значительный интерес.

Начало археологических исследований датировано 1931 г., когда экспедиция Института туркменской культуры (А.А. Марущенко) собрала на развалинах городища подъемную керамику.

В 1949 г. начальник XVI отряда Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции (ЮТАКЭ) А.А. Росляков обследовал руины былого города. Через год отряд ЮТАКЭ под руководством Г.А. Пугаченковой определил наличие в цитадели культурных слоев, изучил в пригороде руины мавзолея X – XI в.в. В 1954 г. отряд ЮТАКЭ во главе с Г.Е. Трапезниковым составил архитектурно-топографическую схему, заложил стратиграфические шурфы.

Начало 90-х г.г. отмечено стационарными раскопками, которые провела Средне-амударьинская экспедиция Института истории АН Туркменистана (А.А. Бурханов). Был составлен инструментальный план городища, определена зона будущего историко-культурного заповедника, заложены два раскопа и обнаружены новые находки по материальной культуре населения города. К сожалению, в последние годы раскопки не проводятся.

В настоящее время Амуль представляет собой крепость (шахристан), стены которой образуют почти правильный четырехугольник площадью до 9 га. Они покоятся на многометровом пахсовом массиве, возвышаясь над окружающей местностью на 21 – 24 метра.

Кроющий городище материал и верхние стены относятся к XIX в. В северо-западном углу шахристана располагается массивный арк (цитадель). Это самая высокая точка городища Амуля-Чарджуя, которая достигает 33 метров современного уровня поверхности вокруг всей крепости.

Арк представляет собой неправильную трапецию. По всему периметру былых стен цитадель имела 5 башен. До 1924 г. Старый Чарджуй был окружен полуразвалившейся глинобитной стеной с несколькими башнями по периметру и тремя проемами ворот, контуры которых зафиксировали еще сотрудники ЮТАКЭ.

Определить размеры территории, некогда являвшейся застройкой городского типа в Амуле-Чарджуе, включая его пригород, в настоящее время затруднительно. Судя по остаткам древних кладбищ, отдельным буграм и клочкам земли среди хлопковых полей и производственных площадей, где встречаются скопления керамики, древних шлаков, жженых кирпичей, территория города превышала 150 – 175 га.

Результаты историко-топографических и стратиграфических исследований позволили наметить основные этапы развития жизни городища Амуля- Чарджуя. Древнейшим периодом можно назвать I – IV в.в. н.э.

Тогда город имел площадь 50 га, его ядром служил шахристан с цитаделью. Кроме того, вокруг него были многочисленные строения и усадьбы. К этому же времени относятся нижние части стен шахристана, толщиной в несколько метров и сложенные из пахсы, высота рядов которой 1,1 – 1,2 метров.

В качестве строительного материала использовался обычно квадратный сырцовый кирпич размерами 38 x 38 x 9 и 40 x 40 x 10 см, изредка встречаются жженые кирпичи – 41 x 41 x 8 и 45 x 45 x 8 см.

Керамику античного Амуля можно разделить на 2 комплекса – I – II и III – IV в.в. н.э. Комплекс характеризуется наличием чаш, кувшинов, котлов и других форм.

Керамика имеет более тщательную отделку и изящество форм, тонкость черепка. Стенки сосудов в изломе имеют красный, иногда – сероватый цвет, поверхность покрыта красным или коричневым ангобом. Амульская керамика рассматриваемого периода имеет аналогии в материалах слоя Кобадиан-IV, древнего Термеза, Айртама и Мерва.

К этому же периоду относятся несколько терракотовых статуэток из Амуля, а также калып, изображающий вельможу-воина в высоком головном уборе с мечом в руках. Для керамики Амуля III – IV в.в. н.э. характерен плотный черепок, имеющий в изломе красный цвет.

Комплекс представлен сосудами, предназначенными для подачи и хранения воды и пищи. Аналоги амульской керамики позднекушанского времени можно встретить в материалах Айртама, Термеза, Навидаха, Ходжа-Идат-калы, Битыка и др.

К позднекушанскому периоду относятся также несколько терракотовых фигурок, найденных в Амуле и его окрестностях. Датировка позднекушанской керамики Амуля и некоторых терракотовых статуэток из слоя шурфа подтверждается обнаружением монет Васудевы (III в. н.э.).

Археологические работы показали, что в IX – X в.в. Амуль состоял из шахристана с арком внутри и внешнего города. В стенах последнего располагались трое ворот: северные, восточные и южные.

Во внешней части Амуля находился рабад. Найденные здесь многочисленные керамические сосуды имеют богатый орнамент. На внутренней и наружной поверхности их по светлому ангобу нанесен орнамент в виде геометрических фигур и фрагментов растительности, покрытой глазурью.

Установлена прямая аналогия между керамикой Амуля и Бухарского оазиса. Среди находок того периода есть изделия из стекла, камня и металла. Высокий экономический уровень, развитие взаимовыгодной торговли в регионе Амуля доказывают и нумизматические находки.

В 1992 г. на городище Гебеклы-депе, неподалеку от Амуля, был найден клад серебряных монет. Большинство их относятся к чекану Бухары периода правления Насра II Нуха (913 – 943 г.г.).

Двумя годами раньше в Навидахе обнаружена бронзовая монета – фельс чекана Бухары 343 г. (965 г.) Насра бин Ахмеда. Найдены саманидские монеты и в Карабекаульском оазисе.

Об Амуле периода XI – XII в.в. в письменных источниках подробных сведений нет. О жизни города этого времени можно судить на основе археолого- топографического изучения и находок.

Город в то время занимал огромную территорию: кроме арка, шахристана, внешнего города, он имеет сформировавшийся рабад. Общая площадь составляла примерно 175 га.

В XII – начале XIII в. Амуль входит в состав Хорезма, однако в культурном отношении продолжает тяготеть к Бухарскому оазису, что подтверждают археологические материалы.

Среди находок керамическая и каменная (казаны) посуда, терракотовые фигурки, игрушки-свистульки в виде сосудов и лошадки, изделия из стекла, металла, ядра для пращи.

Интерес представляет бронзовый медальон с надписью на арабском языке и медные монеты.

После монгольского нашествия город временно находился в заброшенном состоянии. В XIV в., судя по археологическим материалам, в восстановленном Амуле жизнь продолжается в шахристане и внешнем городе.

В следующем столетии Амуль, как и многие приамударьинские поселения, входит в состав государства Тимуридов и играет важное военно-стратегическое и экономическое значение.

Раскопки 1990 – 1992 г.г. свидетельствуют о высокой материальной культуре. Найдены керамическая посуда с сине-голубой роскошной поливой, остатки глазурованных изразцов того же цвета, постройки из кирпича, камня и известняка, а также различные изделия из металла, стекла и камня.

В XV – XVI в.в. Амуль становится известен под названием Чарджуй.

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Эксперты Туркменабатского музея рассказали о начале новой экспедиции, которая завершит первый этап своей работы к 2021 году. Некоторые новые артефакты уже найдены. При обходе цитадели мы увидели, что работы идут в трех областях, расположенных близко друг к другу.

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Во время посещения Амуля, Мерва и Абиверда нами было сделано около 1900 снимков. Некоторые из них будут представлены в последующих частях этой серии статей.

продолжение следует. . .