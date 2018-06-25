Сотрудничество в Центральной Азии – Silk-виза и другие вопросы

Аналог шенгенской визы, только между странами Центральной Азии может появиться в ближайшем будущем. Такое предложение озвучила казахстанский сенатор, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Д.Назарбаева. По ее словам, такая Silk-виза привлечет в центральноазиатский регион туристов из дальнего зарубежья. Цитату депутата процитировали и казахстанские средства массовой информации, затем подхватили узбекские, кыргызские, туркменские и таджикские. И практически все комментарии к этим статьям от пользователей и читателей информационных порталов положительные.

И это неудивительно: туристический потенциал стран Центральной Азии растет с каждым годом, и не только туристический. Но, безусловно, такое предложение бы не прозвучало, будь у стран этого региона какие либо принципиальные, неразрешимые разногласия, мешающие тесному сотрудничеству. И сотрудничество это складывается не только из-за экономических потребностей государств.

Страны Центральной Азии – это, прежде всего, схожая культура, традиции, менталитет и язык. А договариваться друг с другом на общем и понятном всем языке гораздо проще. Так что туризм – одно из нужных направлений сотрудничества, но не самое главное. Объединение потенциала выгодно всем центральноазиатским государствам. И, прежде всего, даже не ради финансовой необходимости, а для обеспечения безопасности. Тем более сейчас, когда все актуальнее становится вопрос противодействия развитию и распространению религиозных экстремистских организаций, помимо этого не менее важен вопрос борьбы с наркотрафиком из Афганистана.

Последний пункт – один из самых болезненных для стран Центральной Азии, маршрутов трафика наркотиков несколько, но практически все они пролегают через страны СНГ. И проблему эту можно решить только совместно, общими усилиями, ведь если даже одно государство в этой цепочке ослабит работу, то это автоматически аннулирует усилия других. Впрочем, общность целей, усилий нужна не только в борьбе за безопасность региона.

Не стоит забывать, что страны Центральной Азии – это огромный рынок – около 70 млн человек. К примеру, Бишкек и Астана планируют увеличить взаимный товарооборот до одного миллиарда долларов. А товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном в 2016 году составлял всего 169 миллионов долларов, до конца текущего года власти двух стран намерены уже довести эти показатели до полумиллиона долларов.

Узбекистан возлагает на сотрудничество в границах Центральной Азии особые надежды. И вот только один из примеров: Ташкент принял программу развития кожевенной и каракулевой отраслей, и основным рынком сбыта рассматривается как раз рынок стран центральноазиатского региона. Страны постепенно открывают границы и облегчают работу гражданам соседних государств.

В марте этого года в столице Казахстане Астане прошла первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Во встрече приняли участие президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На встрече президенты заявили, что Центральная Азия – это не только географическое и геополитическое, но и единое культурно-цивилизационное пространство. Важная часть такого сотрудничества еще и будущее сопряжение транспортно-коммуникационной политики стран. Так, в марте Н.Назарбаев, Ш.Мирзиёев, С.Жээнбеков, Э.Рахмон и тогдашний спикер меджлиса Акджа Нурбердыева, представляющая на встрече Туркменистан, рассмотрели договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

Этот вопрос, кстати, не мог найти решение многие годы, Узбекистан и Кыргызстан достигли соглашения по 85 процентам границы. А Шавкат Мирзиёев на этой встрече предложил своим коллегам проводить регулярные встречи глав этих стран. Идею лидеры государств поддержали, следующую договорились провести в 2019 году в Ташкенте. Кстати, именно Шавкат Мирзиеев и выступил с инициативой о проведении такого саммита, он заявил об этом в сентябре 2017 года – на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ведь он с первых дней после того, как возглавил Узбекистан, заявил, что внешняя политика республики будет ориентирована на укрепление всестороннего сотрудничества с соседними странами.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в одном из интервью таджикским средствам массовой информации отметил, что «для Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана общение друг с другом теперь строится по формуле «все за одного», а не «каждый сам за себя». А по-другому теперь и не получится, политика обособленности и закрытости, позитивных экономических результатов не дает». И применять такую формулу отношений, в этом солидарны политики и эксперты не только Центральной Азии, но и мировые, нужно как можно активней. Эксперты ООН опубликовали результаты исследований: за последние 10 лет средний рост ВВП центральноазиатских стран в целом составил 6,2%, когда весь мир развивался темпами 2,6%. Наблюдается резкий рост товарооборота, который за 10 лет вырос в два раза – с $1,6 млрд до $3,1 млрд.

Транзитному потенциалу главы государств уделяют особое внимание, поэтому и дальше в странах будет упрощаться система провоза товаров, развиваться транспортная и дорожная инфраструктура. И здесь Президент Казахстана призвал коллег проблемы решать совместно, без политического торга, выдвигая на первый план нужны и потребности своей страны. Ведь только в таких условиях: открыто и дружественно, объединение потенциала стран Центральной Азии даст максимальные результаты.

Ведь на повестке дня между Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Таджикистаном стоит один из важнейших вопросов: водный, а тут разобщенность может не только сильно ударить по экономике всех стран, но прежде, сказаться на качестве жизни граждан пяти государств, привести к водному кризису. И в решении этого вопроса самым важным останется политическая воля лидеров стран и желание решить проблему. И, похоже, что Президенты центральноазиатских государств решили говорить на одном языке, ставя во главу угла нацеленность на такой результат, который бы удовлетворял интересы всех республик. /// nCa, 22 июня 2018