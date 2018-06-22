Конференция ПРООН – Партнёрство для финансирования развития в сердце Великого Шёлкового пути

Партнёрство для финансирования развития в сердце Великого Шёлкового пути

Некоторые события не поддаются устареванию, что присуще бескомпромиссному новостному циклу. Конференция, организованная ПРООН в Ашхабаде 20-21 июня 2018 года, безусловно, относится к этой категории.

Принимающая сторона -ПРООН и ТВЭБ (Внешэкономбанк – Государственный Банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана) – была сосредоточена на теме «партнерства в целях финансирования развития в центре Великого Шелкового пути».

Концепция конференции была основана на том факте, что Туркменистану, как и любой другой стране мира, потребуются значительные финансовые ресурсы, новые подходы и партнерские связи для мобилизации ресурсов, необходимых для выполнения обязательств по ЦУР (целиустойчивого развития). На самом деле, по данным ЮНКТАД, ежегоднона глобальном уровне для достижения целей ЦУРпотребуются аж 2,5 триллиона долларовв ресурсах и инвестициях.

Адисс-Абебская программа действий после 2015 года и форум ЭКОСОС по последующей деятельности в области финансирования развития, состоявшийся в Нью-Йорке в апреле 2018 года, подтвердили необходимость нового подхода к финансированию развития. Таким образом, требуемый подход должен быть способен объединять внутренние и международные финансовые ресурсы из государственных и частных источников, объединяя гранты, займы, частные инвестиции и другие инновационные источники финансирования для поддержки ЦУР.

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В конференции приняли участие около 200 делегатов из зарубежных и местных организаций и учреждений.

ГочмуратМурадов, вице-премьер по финансам и экономике, зачитал Послание Президента Бердымухамедова.

На открывающей сессии выступили заместитель министра иностранных дел Сердар Бердымухамедов и заместитель директора регионального бюро ПРООН для Европы и СНГ РастиславВрбенский.

Эта сессия задала тонн дальнейшей работе конференции и заложилаоснову для разговора о реализации ЦУР в Туркменистане и новых тенденциях в финансировании развития.

Было проведено три тематических заседания:

Партнерство в интересах внутреннего финансирования

Мобилизация международных финансов и частных инвестиций

Финансирование за пределами границ: проект Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ)

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Конференция имела большой успех по всем показателям и пунктам.

В то время как МВФ и PwC (PricewaterhouseCooper) указали на пути мобилизации финансов и частных инвестиций через регулярные каналы, Дубайский Исламский Центр развития экономики представил концепцию исламского финансирования и инвестиций.

Другие выступления и презентации расширили картину, охватив темпы и вызовы, стоящие перед ЦУР.

Одна из сессий была полностью посвящена ТАПИ.

Туркменистан проведет на добровольной основе национальный обзор реализации ЦУР на политическом форуме высокого уровня в 2019 году.

Участники конференции приветствовали усилия Туркменистана по совершенствованию системы государственных финансов и подчеркнули важность фискального регулирования для улучшения мобилизации внутренних финансовых ресурсов. Участники также поддержали необходимость укрепления международного сотрудничества в налоговых вопросах, а также борьбы с незаконными финансовыми потоками и возвращением активов в целях содействия устойчивому развитию.

Участники с интересом обсудили выгоды инвестирования средств в достижение ЦУР и рекомендовали Организации Объединенных Наций продолжать изучать и анализировать взаимосвязь между инвестициями в приоритетные области развития (ускорители), в том числе в расширение прав и возможностей детей, молодежи и женщин, и окупаемости таких инвестиций.

Было также отмечено, что инвестиции в качественную, доступную, недорогостоящую, надежную и устойчивую инфраструктуру, включая транспорт, энергетику, водоснабжение и санитарию для всех, являются жизненно важным условием достижения многих целей в области устойчивого развития. В то же время были отмечены трудности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в плане эффективности государственных инвестиций и обеспечения приемлемого уровня задолженности.

Участники с удовлетворением отметили успехи Туркменистана в реализации ключевых принципов глобального устойчивого развития повестки дня на период до 2030 года “не оставить никого позади”, путем реализации национальных программ социально-экономического развития, включая программы по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 года. Участники конференции также поддержали усилия Туркменистана по мобилизации финансовых ресурсов на строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и выразили уверенность, что данный проект позволит решить вопросы, связанные не только с энергоснабжением, но и создаст условия для процветания всего региона.

Участники единогласно подчеркнули:

– приверженность решению проблемы финансирования устойчивого развития и создание для этого благоприятных условий на всех уровнях в духе глобального партнерства и солидарности;

– важную роль Организации Объединенных Наций и Бреттон-Вудских учреждений в последующей деятельности в области финансирования развития, в том числе путем создания межведомственной целевой группы по финансированию развития и проведения ежегодных форумов для последующей наблюдения за деятельностью в области развития;

– роль Программы Развития Организации Объединенных Наций и других учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций в содействии партнерству и сотрудничеству для финансирования ЦУР;

– важную роль многосторонних банков развития и других международных банков развития в финансировании устойчивого развития, в том числе путем предоставления странам со средним уровнем дохода доступа к льготному финансированию и ноу-хау;

– необходимость расширения диапазона финансовых инструментов, включая использование новаторских методов мобилизации финансовых ресурсов на ЦУР, включая смешанное финансирование, сочетающее государственные и частные ресурсы.

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Подписанные документы

На полях конференции были подписаны два документа:

Меморандум о взаимопонимании, о совместном сотрудничестве по аккумулированию финансирования развития для достижения Целей устойчивого развития в Туркменистане между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Программой развития ООН(подписали Председатель Правления Государственного Банка Внешнеэкономической деятельности Туркменистана РахимбердыДжепбарови постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Елена Панова)

Меморандум о взаимопонимании, о финансировании возможных к претворению в Туркменистане проектов между Правительством Туркменистана и компанией «AlQamraHoldingGroup» (Государство Катар) (подписали Председатель Правления Государственного Банка Внешнеэкономической деятельности Туркменистана РахимбердыДжепбарови генеральный директор холдинга «Аль Камра» (Катар) Доктор ЭлдинХоссамМостафаСаад)

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Интервью с Бен Слей. Старший советник Регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ

1.Различные источники указывают, что для реализации Повестки развития на 2030 год требуется дополнительно 250 млрд долларов США в год. На ваш взгляд, какой способ является наиболее эффективным для мобилизации этих ресурсов?

Большинство оценок указывают на то, что потребуются не миллиарды, а триллионы долларов для достижения целей устойчивого развития и Повестки развития до 2030 года. Учитывая размеры этих сумм, крайне важно разработать и внедрить политику, которая поощряет инвестиции со стороны частного сектора в устойчивые, комплексные, интегрированные инвестиционные проекты и технологии.

2.Могли бы вы пояснить, в чем заинтересованность и какие имеются стимулы для частного сектора и международных финансовых институтов для поддержки реализации Повестки 2030?

Устойчивые и инклюзивные бизнес-модели могут быть выгодными, особенно в долгосрочной перспективе. Но не все компании знают, как воспользоваться этими возможностями, и не все сектора в равной степени склонны рассматривать возможности получения долгосрочной выгоды вне квартальных отчетов о прибыли и придерживаться более долгосрочного подхода развития.

Было бы хорошо, если бы таких примеров, как Глобальная комиссия по бизнесу и устойчивому развитию было бы больше, потому что подобные инициативы являются убедительным доказательством того, что тщательные исследования и реальные примеры как бизнес-лидеры должны использовать устойчивое развитие в качестве возможности развития, приводят к успешной реализации Повестки развития до 2030 года.

3.Что послужило бы основой для сотрудничества между государственным и частным секторами в финансировании реализации ЦУР в самом сердце Шелкового пути и финансировании развития в целом? Расскажите о сотрудничестве между государственным и частным секторами внутри страны, на региональном и международном уровнях, в том числе с международными финансовыми институтами.

Инвестиции в коммуникации, особенно в транспортную инфраструктуру и телекоммуникации, играют главную роль в экономическом развитии, диверсификации и устойчивом развитии в сердце Шелкового пути. Существует много платформ для содействия сотрудничеству, в котором развиваются партнерские отношения между государственным и частным секторами. В частности, такими платформами являются «Один пояс и один путь» и Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Если говорить конкретно о Туркменистане, я бы выделил три основных момента:

Речь идет не столько о сотрудничестве с частным сектором, сколько о важнейших компаниях / коммерческих субъектах, принадлежащих государству, таких как концерн «Туркменгаз», промышленные предприятия и фабрики, работающие в сельском хозяйстве, транспорте и строительстве. Принимая во внимание, что Союз промышленников и предпринимателей объединяет индивидуальных предпринимателей и частные компании, его статус близок к национальному министерству, который подходит для развития партнерства с правительством, но меняет характер концепции государственно-частного сотрудничества. То же самое справедливо (в несколько меньшей степени) с партнерами (фактическими и перспективными) из других стран, таких как Китай и Узбекистан. Тогда ключевой вопрос заключается в том, как обеспечить, чтобы системы корпоративного управления и управления в этих компаниях «соответствовали цели» в ответ на крупные коммерческие проблемы.

В плане коммуникаций, самый большой вопрос в Туркменистане связан с транспортировкой газа, в основном, такими трубопроводами, как TAPI, а также созданием инфраструктуры для сжиженного природного газа. Этот вопрос является ключевым, потому как он включает в себя и тему больших денег, и геополитические интересы, которые могут быть еще важнее чем финансовый аспект проекта. Таким образом, традиционные подходы к государственному-частному партнерству могут не полностью захватывать концептуальные рамки этих проблем и соответствующих политических задач. Традиционные подходы связаны с коммерческими (не политическими) партнерскими отношениями между действительно частными компаниями и государственными учреждениями. Государство берет на себя ответственность за строительство инфраструктуры или обеспечение предоставления услуг, а затем заключается контракт с частной компанией, которая несет ответственность за соблюдение условий фактического строительства или фактическое предоставление услуг. В случае TAPI, Туркменистан и другие региональные субъекты вовлечены в процесс на уровне правительства, за исключением некоторых иностранных поставщиков. Решения принимаются на очень высоком политическом уровне и реализуются (в первую очередь) государственными компаниями.

Связанная с этим проблема касается присутствия (или отсутствия) подходов, ориентированных на людей к этим вопросам. Крупные инвестиции в транспортные коридоры могут создавать возможности, например, для туризма, развития малого бизнеса и т. д. Также они могут создавать и риски, такие как непредвиденные нагрузки на расход водных ресурсов, использование земли, биоразнообразие, непредвиденный внутреннюю и внешнюю миграцию, которые могут представлять угрозу для здоровья и социальной сплоченности сообществ, расположенных вдоль этих коридоров. Структуры планирования, созданные в соответствии с потребностями крупных правительственных учреждений и компаний, которые управляют этими инфраструктурными инвестициями, не всегда учитывают (или с трудом учитывают) интересы местных общин в решении основных инвестиционных задач. Таким образом могут быть упущены важные возможности для местного развития. ПРООН (и другие учреждения ООН) может помочь правительствам, коммерческим предприятиям и местным сообществам воспользоваться существующими возможностями и управлять потенциальными рисками.

Страны со средним доходом часто испытывают экономический бум, прежде чем попадают в явление «ловушки со средним доходом», благодаря которому после достижения определенного уровня дохода на душу населения страны испытывают стагнацию экономического роста и порой снижение темпов роста, что препятствует осуществлению Повестки дня 2030. Как свести к минимуму риски экономического спада и обеспечить устойчивый рост?

Избежание «ловушки со средним доходом» заключается в том, чтобы заменить или, по крайнем мере, дополнить модели развития экономики, полностью зависящими от добычи и простой обработке природных ресурсов моделями, которые генерируют добавленную стоимость и создают рабочие места посредством использования знаний, квалификаций, технологий и других форм человеческого капитал.

Таким образом, для того, чтобы избежать ловушку среднего дохода необходимо следующее:

Приоритизация инвестиций в образование, обучение и человеческий капитал;

Избегать таких практик и законов, которые направлены на истощение природных ресурсов и не возобновляемых источников энергии, к примеру государственные субсидии в добычу нефти, потому как международный опыт показывает, эти субсидии обычно являются непрозрачными и в основном захватываются относительно богатыми домохозяйствами

Создание и внедрение рыночных и государственных реформ, которые:

Повысить привлекательность стран как объектов для прямых иностранных инвестиций с тем, чтобы приобрести / ускорить распространение наукоемких технологий; а также

облегчить создание и процветание малого бизнеса, тем самым способствуя поддерживают диверсификацию местной экономики

Участвовать в глобальных и региональных экономических платформах (там, где это участие оправдано), таких как ВТО. Подобные платформы могут способствовать интеграции в транснациональные производственные цепочки и рынки сбыта, тем самым улучшая доступ к наукоемким технологиям и рынкам для экспорта выпускаемой продукции.

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ТАПИ – текущийстатусиперспективы на ближайшее будущее

Специальная сессия по ТАПИ оказалась весьма полезной в плане ознакомления участников с текущим статусомреализации ТАПИ.

Доклады следующих трех спикеров имели большое значение в этом контексте:

Мухамметмырат Аманов – генеральный директор и председатель совета директоров трубопроводной компании ТАПИ Лимитед (TPCL)

Посол Пакистана МурадАшрафДжанджуа

Посол Афганистана НабМервайс

Соответствующие отрывки из выступления Аманова:

В 2013 году, правительства Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии назначили государственные газовые компании, соответственно Туркменгаз, Афганское газовое предприятие, InterStateGasSystems (Private) Limited и компанию GAIL (Индия) Limited для продвижения проекта и инвестиций в проект ТАПИ.

В ноябре 2014 года была создана компания специального назначения «ТАРIPipelineCompanyLimited», основной целью которой является реализация Проекта.

Проект включает в себя проектирование, закупку, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание трубопровода протяженностью 1840 кмизТуркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию.

Проект ТАIIИ предназначен для доставки природного газа из Туркменистана в Индию, включая несколько станций отбора газа в Афганистане и Пакистане.

Проект будет реализован в две фазы, и после полного ввода в эксплуатацию, будет экспортировать до 33 миллиардов кубометров природного газа в год в течение 30 лет.

Полная государственная поддержка и защита

Проект является стратегически важным для региона и пользуется полной поддержкой и защитой со стороны правительств стран участников. Как известно являясь лидером проекта, Туркменистан в лице Уважаемого Президента Туркменистана активно продвигает проект во всех направлениях. Как уже рассказал предыдущий докладчик — господин Аманов, Госконцерном «Туркменгаз» ведется активная работа по обустройству части месторождения «Галкыныш», который будет служить сырьевой базой для трубопровода.

13 декабря 201 5 года в Марыйском велаяте Туркменистана, недалеко от газового месторождения Галкыныш, состоялась церемония закладки проекта ТАПИ при участии лидеров стран-участников.

В дополнение к этому, в феврале этого года в церемонии закладки фундамента, ознаменовавшей начало строительства Афганского участка трубопровода, в котором приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Афганистана МохаммадАшрафГани, Премьер-министр Пакистана Шахид ХаканАббаси и Государственный министр иностранных дел Индии МобашарДжавед Акбар, демонстрируя тем самым свою неизменную поддержку и приверженность.

ТЕКУЩИЙ / БУДУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА

Проект ТАПИ достиг значительного прогресса:

(а) Были подписаны соответствующие межправительственные и рамочные соглашения по газопроводу, Договора о купле-продаже газа подписаны со всеми покупателями. Также подписаны соглашения об условиях эксплуатации газопровода.

(b) Основные условия Соглашения с Правительством принимающей страны подписан с Афганистаном; подписание же Основных условий с Пакистаном намечается в ближайшее время. Ведутся работы по подготовке и заключений пакетов соглашений по транзиту, услуг транспортировки газа, правил систем газопроводов.

(с) Параллельно проводятся консультации и с партнерами по проекту по технической стороне проекта, т.е. готовности принимающих сетей по маршруту проекта. Так недавно были проведены несколько раундов встреч в Пакистане с участием государственных структур, ISGS, а также операторов распределительных сетей Пакистана. В Афганистане тоже проводятся регулярные консультации, в ближайшее время планируем организовать встречу с соответствующими структурами для развития распределительных сетей и мобилизации даунстрим (downstream) части.

(d) Все контракты по изыскательским работам подписаны, и ожидается, что все полевые работы будут завершены в конце этого месяца. Прогресс на сегодняшний день составляет 87%. К ним относятся геотехнические изыскания и аэрофотосъёмка, детальные изыскания маршрута трубопровода, исследование и очистка трассы от боеприпасов, оценка воздействия на окружающую и социальную среду, составление плана отвода земельных участков, по которым полевые исследования завершены в 4 от 5 провинций Афганистана, в двух находятся на стадии завершения, в Пакистане в двух пересекаемых провинциях находятся на завершающей стадии.

(е) Мы сформировали лучшую в своем классе команду советников. Юридическую поддержку проекту оказывает британская компания Allen&Overy, техническую германская компания ILFConsultingEngineers. Кроме того, мы вскоре объявим о назначении Советника во управлению проектом (ProjectManagementConsultant) мирового уровня и Финансового советника.

(f) Тендерные процессы для ключевых компонентов, таких как линейные трубы большого диаметра, отводы и крупные клапаны, завершены, в настоящее время запущено внутреннее согласование и ожидается, что контракты будут подготовлены к заключению в ближайшее время.

(g) Тендерные процессы для ЕРС контрактов идут с опережением графика и, как ожидается, итоги тендера будут доступны в следующем месяце, после чего также будет запущена процедура внутреннего согласования в утверждение контракта.

(h) Как известно, организация финансирования такого рода мегапроекта является одной из комплексных задач, которая требует больших ресурсов и длительного времени. Для ускоренной реализации проекта Проектная компания, совместно со сторонами провели полный анализ рисков и затрат времени осуществления финансового закрытия, в определили как основной вариант суверенное финансирование с соответствующей государственной поддержкой. Такой подход позволил сократить разработку и развитие плана финансирования как минимум на 18 месяцев. Это также и отразилось в тендерном процессе, так как одним из критериев оценки предложений являлось доступность финансирования из стран экспортеров и их стоимость. План финансирования для 1-ой фазы завершен и состоит из суверенного кредитного финансирования, получаемого сообща от нескольких ЭКА, банков развития и коммерческих банков.

Работы ведутся по всем направлениям привлечения финансирования, совместно с Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана. На данный момент формируется команда финансистов и со следующего месяца планируется начать организацию роуд-шоу (road-show), для ознакомления проектом и проведения переговоров.

(i)Проведены несколько встреч с рядом ЭКА (включая SACE, Hermes, ECIO), и все из них выразили решительную поддержку Проекту, и в настоящее время завершают свою обязательную процедуру юридической экспертизы (duediligence).

(j)Также идет интенсивная работа с Азиатским Банком Развития, который оказывал и продолжает оказывать всемерную поддержку проекту. Согласно договоренностям Банк планирует финансировать проект в двух направлениях, (1) суверенное финансирование, покрытие части собственного капитала; и (2) прямое финансирование проектной компании. Мы ожидаем финансовое закрытие проекта в З квартале 2018 года, т.е. в ближайшие 3-4 месяца. Все вышесказанное означает, что работы идут по графику для того, чтобы начать поставку газ к концу 2019 года. В конце своего доклада, хотел бы поблагодарить организаторов такого представительного форума за отличную организацию и возможность выступить с прогрессом по проекту газопровода Туркменистан-Афганистан Пакистан-Индия.

Соответствующиеотрывкиизвыступления Посла Пакистана Мурада Ашрафа Джанджуа

Мы достигли значительных рубежей в реализации проекта. Таким образом, встает очевидный вопрос: каков статус проекта в Пакистане?

Заключены крупные соглашения;

Проект соглашения глав правительств принимающих стран находится на продвинутой стадии переговоров;

Ведется работа по принятию окончательного инвестиционного решения. Это означает, что:

а) заключены контракты на консультационные услуги, связанные с:

Оценкой воздействия на окружающую среду и социальную сферу и исследованием плана приобретения земли; Инженерно-геологическими изысканиями; Детальной маршрутной съемкой; Начат предквалификационный процесс по различным тендерам. b) мы почти завершали выполнено предварительное проектирование (Front-EndEngineeringandDesign); C) В рамках оценки воздействия наокружающую среду и социального воздействия, проводятся семинары в провинции Белуджистан и Пенджаб, где будет проложен газопровод. Эти семинары будут полезны, чтобы сделать проект более устойчивым в отношении экологии и климата; d) разработка маршрута проекта ТАПИ будет завершена после завершения отчета об оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу; Всего три недели назад правительство Пакистана объявило налоговые льготы для проекта ТАПИ. На прошлой неделе правительство Пакистана дало добро на открытие офиса трубопроводной компании ТАПИ в Исламабаде; Мы подпишем соглашение о транспортировке газа и транзитных сборах, правила обслуживания трубопроводов, а также завершим мероприятия, связанные с FEED, в течение следующего финансового года.

Строительные работы по проекту начнутся после завершения технических изысканий и решения финансового вопроса, которое мы ожидаем от TAPIPipelineCompanyLimitedдо конца года.

Отрывки из выступления Посла Афганистана НабаМервайса

По нашим расчётам, Афганистан будет получать около 450 млн. долларов в год за транзит газа по трубопроводу ТАПИ.

Я рад сообщить о том, что мы добились дальнейшего прогресса после запуска второго этапа ТАПИ в Афганистане.

Мы завершили подготовку технико-экономического обоснования;

TAPILtd открыла свой филиал в Афганистане и работает, как и ожидалось;

15 февраля 2018 года в Афганистане началась внутренняя процедура разминирования земель по маршруту ТАПИ;

Начался процесс восстановления земель, по которым будет проходить трубопровод; и

Также начато проведение экологической оценки и заключение контрактов с консалтинговыми компаниями.

Что касается безопасности трубопровода, то позвольте мне заверить вас в том, что афганский народ, включая движение “Талибан”, продемонстрировал свою поддержку этого проекта и будет сотрудничать с нами в целях принятия всех необходимых мер по защите трубопровода.