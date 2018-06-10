Майская антитеррористическая конференция в Душанбе – Недостатки в глобальном подходе

Доклад nСa

Посольство Таджикистана в Ашхабаде провело в среду (6 июня 2018 года) брифинг для дипломатического сообщества и СМИ. Посол ФаррухХомиддинШарифзода, который проводил брифинг, затронул два основных вопроса:

Международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

Итоги антитеррористической конференции, проведенной в Душанбе в мае 2018 года.

В настоящем докладе освещаются итоги конференции, а в сопроводительном комментарии отмечаются некоторые основные недостатки глобальной антитеррористической стратегии

Посол Шарифзода и сотрудники Посольства предоставили достаточно материалов для обеспечения понимания и оценки обоих вопросов в их надлежащем контексте.

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Международная конференция «Противодействие терроризму и предотвращение насильственного экстремизма», которая состоялась в Душанбе 3-4 мая 2018 года, была организована Правительством Таджикистана в сотрудничестве с ООН, ОБСЕ, ЕС и государством Катар.

Душанбинская Декларация-итоговый документ конференции, подчеркивает важность усиления международной солидарности и сотрудничества для противодействия угрозам, создаваемым терроризмом и экстремизмом во всем мире.

Декларация призывает к присоединению к глобальной контртеррористической стратегии ООН и подчеркивает необходимость устранения всех условий, способствующих терроризму и экстремизму.

Душанбинская Декларация, признавая позитивную роль ШОС, ЕС, ОДКБ и СНГ, призывает к обмену информацией и опытом по всему Центральноазиатскому региону.

В Декларации признается, что террористические и экстремистские группы используют обиды, глубоко укоренившиеся в затяжных и неурегулированных конфликтах. В документе содержится призыв к постоянным усилиям по их урегулированию.

С полным текстом Душанбинской декларации можно ознакомиться здесь:

http://www.dushanbeconf2018.tj/declaration

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С основным докладом на конференции выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Он отметил, что в настоящее время более 100 стран стали объектами разрушительных терактов. Только в Афганистане в прошлом году в результате терактов погибли более 4000 человек и 10000 получили ранения, заявил президент Таджикистана. Он отметил, что 32 процента погибших и 53 процента раненых составляют женщины и дети.

Президент Рахмон сказал: «к сожалению, мы являемся свидетелями усиления процесса стратегической конкуренции в мире, отчетливо наблюдаются признаки разрастания “холодной войны”.Такая реальность, ослабляя совместные усилия международного сообщества по противостоянию глобальным вызовам и угрозам, отрицательно сказывается на фундаментальные основы и принципы миропорядка».

Он добавил: «В сегодняшних сложных и противоречивых условиях мы должны сотрудничать, а не конкурировать и стремиться к гегемонии. Для достижения желаемых результатов в противостоянии опасным проявлениям нашей эпохи необходимо на основе доверия наладить тесное взаимодействие и координацию служб безопасности и правоохранительных органов стран».

Таджикский лидер заявил, что его страна «в начале 90-х годов прошлого столетия – еще на заре строительства своего суверенного государства стала мишенью разрушительных действий террористов и экстремистов, поддерживаемых зарубежными покровителями.В то время международный терроризм и экстремизм превратили нашу страну в арену испытания своей смертоносной мощи и в объект противочеловеческих замыслов.Тогда мы столкнулись лицом к лицу со всеми теми трагическими событиями, которые сегодня имеют место в Ираке и Сирии, Йемене и Афганистане».

Некоторые весьма убедительные цитаты из его выступления:

«История и горький опыт многих стран мира, в том числе Таджикистана, свидетельствуют о том, что в борьбе с враждебными силами и глобальными угрозами победу можно одержать только через сотрудничество и совместные действия.

К сожалению, по сей день нет единого подхода к понятиям терроризма и экстремизма со стороны мирового сообщества.

На наш взгляд, эффективная борьба с терроризмом, экстремизмом, насильственным радикализмом никоим образом не совместима с политикой “двойных стандартов”. Наоборот, подобный подход способствует расширению географии указанных опасных угроз в непредсказуемых и более ужасающих формах и методах.Терроризм и экстремизм не признают ни границы ни государства.

Поэтому, в наши дни террористические и экстремистские группировки, сращиваясь с радикальными религиозными, националистическими и другими преступными сообществами, провоцируют вражду и насилие, религиозные, конфессиональные, этнические кровопролития и конфликты и, даже, противостояние цивилизаций.

Вызывает глубокую озабоченность и то, что террористы и экстремисты, прикрываясь пречистым именем ислама, способствуют распространению исламофобии и разжиганиюненависти к мусульманам.

Порочить, таким образом, светлое имя религии ислам, последователи которой составляют более полутора миллиарда населения земного шара и вносят заметный вклад в развитие современного мира, может привести к опасным последствиям.

Следовательно, для пресечения исламофобии нам необходимо расширить атмосферу доверия, толерантности и взаимопонимания между обществом и цивилизациями, что увеличивает, в свою очередь, наши возможности для противодействия современным угрозам и вызовам.

В этой связи я неоднократно отмечал и еще раз хочу заявить, что террорист и экстремист не имеют ни родины, ни нации, ни религии, ни веры.

Подчеркнув растущее влияние экстремистских идеологий, Президент Рахмон сказал: «в предыдущие годы в рядах боевиков движения “Талибан” были представители примерно 15 стран, то сегодня в боевых действиях в составе так называемой организации “Исламского Государства” и других террористических группировок участвуют граждане более 100 государств.

По имеющейся информации, численность боевиков террористических групп, которые дислоцировались на территории Ирака и Сирии, достигала 100 тысяч человек. В результате антитеррористических операций часть из них была уничтожена».

Он поднял вопрос, который беспокоит многих: «Следовательно, возникает вопрос, – куда делись оставшиеся боевики и с какими странами и организациями они имеют связь?

Вызывает тревогу то, что часть из них уже вернулись в свои страны или находятся по пути к возвращению на родину и могут выступить катализатором угроз своим странам».

Он сказал: «В этом плане еще раз хочу подчеркнуть, что победить терроризм и экстремизм только военными путями не представляется возможным.В данном процессе необходимо уделять постоянное внимание социальным аспектам усиления этих явлений».

«Нищета и бедность, безработица, низкий уровень грамотности и социальной защищённости населения относятся к числу тех факторов, которые подталкивают людей повернуться лицом к идеям насилия в поисках социальной справедливости. Соответственно, уделение большего внимания развитыми государствами также на вопросы оказания нуждающимся странам необходимой экономической, финансовой и технологической помощи в рамках экономических и социальных программ является императивом времени».

С полным текстом выступления президента Таджикистана можно ознакомиться здесь:

Выступление Основателя мира и национального единства – Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона на церемонии открытия Международной конференции высокого уровня на тему “Противостояние терроризму и насильственному экстремизму” (Душанбе, 4 мая, 2018)

http://tajikembassy.ae/statement-of-the-founder-of-peace-and-national-unity-leader-of-the-nation-president-of-the-republic-of-tajikistan-h-e-mr-emomalirahmonat-the-high-level-international-conference-on/

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Комментарий nCa -ТарикСаиди

Душанбинская конференция была продуктивной по всем пунктам. Форуму удалось подчеркнуть эволюционирующий характер терроризма и его расширяющееся присутствие во всем мире.

Конференции также удалось еще больше укрепить решимость мирового сообщества в борьбе с этой угрозой.

Задача в том, что здесь – не одна проблема, а несколько. Без их признания и принятия каких-либо мер в их отношении никакая борьба с терроризмом не может быть эффективной.

Основной недостаток всей стратегии заключается в том, что терроризм рассматривается в качестве доминирующей темы, в то время как экстремизм сводится к подкатегории повествования.

Неоспоримым фактом является то, что именно экстремизм порождает терроризм, а не наоборот. Терроризм-это лишь один из нескольких продуктов экстремизма.

Второй недостаток заключается в том, что мы отрицаем один факт – до сих пор нам не удалось признать, что двуличная политика и безумная война Соединенных Штатов и их союзников имеют то или иное отношение к возникновению терроризма.

В-третьих, и, возможно, это самое вопиющее событие-это резкое отклонение Саудовской Аравии от курса, который проповедовался ею в течение нескольких столетий, при этом даже не прозвучало символического извинения перед миром.

На протяжении почти двухсот лет потомки Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, основателя ваххабитской идеологии, были партнерами правящей семьи Саудовской Аравии.

Экстремизм коренится в миллионах экземпляров буквального перевода Корана, финансировании религиозных школ по всему миру, распространении однобокой интерпретации ваххабитской идеологии, бесконечном потоке литературы, осуждающей все, что не совпадает с вахабитским мышлением, и в несогласии с теми, кто не признает вахабизм.

Теперь, когда, столкнувшись с инакомыслием своего собственного все более нетерпеливого молодого населения, Саудовская Аравия начала двигаться в противоположном направлении. И здесь мир должен потребовать извинений и конкретных мер по исправлению положения. Саудовская Аравия обязана возместить ущерб всему миру.

Посмотрите на лицемерие Саудовской Аравии – еще несколько недель назад в исламе танцы и песни не были разрешены, а теперь это все приемлемо. Еще в прошлом году женщины-водители были настоящей угрозой исламу, а теперь – нет. Вчера женщинам запрещали посещать стадионы, а сегодня им рады. Тесное взаимодействие с немусульманамивчера порицалось, а теперь Иванка Трамп должна получить 100 миллионов долларов в свой фонд. Вчера джихад объявляли против любого несогласного, а сегодня внезапно стало ясно, что есть большой джихад и малый джихад, большой джихад заключается в постоянном стремлении человека стать лучше.

Список бесконечен.

Существует настоятельная необходимость добавить некоторые новые элементы в стратегию борьбы с экстремизмом и терроризмом, и мусульманский мир должен возглавить эти усилия:

Саудовская Аравия должна быть вынуждена принести официальные и безусловные извинения миру за то, что так долго обманывала мусульманскую молодежь

Саудовская Аравия должна быть вынуждена профинансировать переподготовку религиозных лидеров и молодежи, сбившихся с пути из-за ваххабитских толкований

Саудовская Аравия должна быть вынуждена заплатить за хаос, вызванный людьми, движимыми ваххабитской идеологией

Саудовскую Аравию следует попросить аннулировать и осудить литературу, которую она распространяла или спонсировала в общинах по всему миру

Параллельно с фокусом на Саудовской Аравии, необходимо приложить усилия к тому, чтобы помешать США и их союзникам в открытом и тайном распространении исламофобии. Экстремизм-это экстремизм, и было бы нелогично бороться с одним видом этого зла и оставлять без внимания другое течение этого феномена.

Очевидно и другое – подъем ультраправых на Западе также должен вызывать озабоченность и неприятие, как, впрочем, и рост ультраправых в исламе. Оба явления – одинаково неприемлемы.

Необходим средний путь – MedenAgan.