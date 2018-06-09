ПосольствоТаджикистанапровелвстречу, предваряющую Международный водный форум

Доклад nCa

Ашхабад, 7 июня 2018 (nCa) — Обратите внимание на следующие факты:

844 млн. человек не имеют чистой воды. (Доклад объединенной программы мониторинга ВОЗ/ЮНИСЕФ 2017 г)

2,3 миллиарда человек не имеют доступа к адекватным санузлам (Доклад объединенной программы мониторинга ВОЗ/ЮНИСЕФ 2017 г)

31% школ не имеют чистой воды. (ЮНИСЕФ, 2015 г)

Каждую минуту новорожденный умирает от инфекции, вызванной отсутствием безопасной воды и надлежащей окружающей среды. (ВОЗ, 2015 г)

Диарея, вызванная грязной водой и плохими туалетами, убивает ребенка в возрасте до 5 лет каждые 2 минуты. (WASHWatch.org)

Во всем мире из-за заболеваний, связанных с водой, ежегодно теряется до 443 миллионов школьных дней. (Доклад о Развитии Человеческого Потенциала, 2006 г)

Каждый доллар инвестированный в воду и чистые туалеты окупается в среднем 4 долларами в увеличенной продуктивности. (ВОЗ, 2012 г)

Всемирный банк говорит, что содействие правильной гигиене является одним из наиболее экономически эффективных мероприятий в области здравоохранения. (Приоритеты борьбы с болезнями, третье издание (том 2), 2016 г)

Если бы все люди во всем мире имели чистую воду, число случаев смерти от диареи сократилось бы на треть. (Тропическая Медицина и Международное Здравоохранение, 2014 г)

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Цель устойчивого развития номер 6 (ЦУР 6), одна из 17 ЦУР, принятых ООН в 2015 году, призывает к чистой воде и санитарии для всех людей. Официальная формулировка гласит: Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех.

Для оценки прогресса по ЦУР №6 имеется 8 задач и11 показателей – все кроме одной цели должны быть достигнуты к 2030 году. Мир пытается справиться с этой проблемой, но масштабность задачи вызывает сомнения.

Дорожная карта, предложенная Генеральным секретарем ООН, – это десятилетие действий «Вода для устойчивого развития на 2018-2028 гг. Соответствующая резолюция была принята Генеральной Ассамблеи в декабре 2016 года.

Для мобилизации своих усилий правительства, учреждения ООН, международные и неправительственные организации, а также другие заинтересованные стороны на всех уровнях для эффективной реализации связанных с водой ЦУР, а также целей и задач Международного десятилетия водных ресурсов встретятся в Душанбе 20-21 июня 2018 года.

Название мероприятия: Международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

Посольство Таджикистана в Ашхабаде провело в среду (6 июня 2018 года) встречу, посвященную предстоящей конференции. Посол ФаррухХомиддинШарифзодапровел брифинг для дипломатического корпуса и СМИ о конференции и представил проект итоговой декларации по расширению действий и политического диалога.

Официальный сайт Международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы»:

https://wsdconf2018.org/

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В заключительном итоговом документе конференции будет отражена решимость мирового сообщества обеспечить наилучшее использование воды для всего человечества. Она также признает, что на одном конце спектра – чистая и безопасная питьевая вода, являющаяся одним из основных прав человека, а на другом конце спектра – отсутствие у человечества иного выбора, кроме как ответственно распоряжаться водными ресурсами.

Конференция одобрит план Генерального секретаря ООН на десятилетие действий по водным ресурсам 2018-2028 гг. в качестве схемы для координации и активизации действий ООН и ее структур в течение десятилетия и предложит государствам-членам рассмотреть возможность интеграции плана действий Генерального секретаря ООН в свои национальные планы.

Таджикистан предложил проводить конференции десятилетия действий в области водных ресурсов в Душанбе на двухгодичной основе, и ожидается, что мировое сообщество одобрит это предложение.

План Генсека ООН: Десятилетие действий по водным ресурсам на 2018-2028 гг

http://www.wateractiondecade.org/wp-content/uploads/2018/03/UN-SG-Action-Plan_Water-Action-Decade-web.pdf

Десятилетие водных действий:

http://www.wateractiondecade.org/

Историядесятилет – ДесятилетиеВода для Жизни, 2005-2015 гг и далее

http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/WaterforLifeENG.pdf

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Итоговый документ конференции поддержит идею Таджикистана о создании Международного центра по десятилетию действий в области водных ресурсов в Душанбе при поддержке Правительства Таджикистана и других заинтересованных сторон.

Таджикистан проявляет большой интерес к систематическому решению всех вопросов, связанных с рациональным и инклюзивным использованием водных ресурсов.

В марте 2018 года в журнале «Хроника ООН»была опубликована статья Президента Таджикистана Эмомали Рахмонапод заглавием «Вода для устойчивого развития».

Вот некоторые выдержки из этой статьи:

[…]

Еще в 2007 году, в своем выступлении на 1-ом Азиатско-тихоокеанском Водном Саммите мною было отмечено, что «…тенденции мирового развития таковы, что стоимость воды может превзойти стоимость нефти, газа, угля и других ресурсов, необходимых для устойчивого будущего каждой страны и региона». За прошедшие десять лет было проведено много исследований, которые фактами и цифрами подтвердили верность данного высказывания, что привело к тому, что мировое сообщество усилило свое внимание решению водных проблем.

[…]

Я очень рад и горд, что и моя страна – Таджикистан внесла и продолжает вносить достойный вклад в этот процесс. По нашей инициативе Генеральная Ассамблея за период с 2000 по 2016 годы приняла семь резолюций по водным вопросам, среди которых объявление 2003 года Международным годом пресной воды, периода с 2005 по2015 годы Международным десятилетием действий «Вода для жизни», 2013 года Международным годом водного сотрудничества и 2018-2028 годы Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития», которые заслуживают особого внимания. За этот период Таджикистан не раз становился площадкой для обсуждения водных вопросов на глобальном уровне.

[…]

Инициированная Таджикистаном Группа «Друзей по воде» сегодня объединяет около 51 стран-членов и вносит весомый вклад в обсуждение водных вопросов и принятие соответствующих решений в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Таджикистан является важным игроком и в решении водных проблем на региональном уровне. Формируя около 60 % водных ресурсов рек Центральной Азии (бассейна Аральского моря), страна щедро делится со своими соседями этим жизненно-важным ресурсом. Таджикистан является соучредителем Международного фонда спасения Арала и его двух комиссий – МКВК и МКУР, предоставляющих площадку для обсуждения наиболее важных водных трансграничных вопросов региона.

В условиях Центральной Азии, где водный сток, в основном, формируется на территории двух стран верховья, а «львиная» доля используется странами низовья, межгосударственное водное сотрудничество является ключом не только решения водных проблем и социально-экономического развития, но и мира, стабильности и безопасности.

Тем более, сегодня в регионе воздействие таких вызовов, как изменение климата и рост населения, становится более очевидным и выраженным. К примеру, если в 1960-х годах обеспеченность водой на душу населения в регионе составляло 8,4тыс. м3/год, то сегодня этот показатель уменьшился в 4 раза — до 2,1 тыс. м3/год. Это почти в восемь раз превышает показатели глобального уровня.

Между тем, темп роста населения в регионе является одним из самых высоких в мире – более 2% в год, а ресурсы пресных вод сокращаются все интенсивнее.

По оценкам экспертов ледники Центральной Азии, являющиеся основным источником рек региона, сокращаются со средней интенсивностью 0,6–0,8% в год по площади оледенения и около 0,1% — по объему льда. Все это требует принятия срочных мер по адаптации к резким климатическим изменениям и устойчивому управлению водными ресурсами в регионе. В свою очередь, этого можно добиться только в результате принятия скоординированных действий всех стран на основе хорошо налаженного регионального сотрудничества, сбалансированного учета их интересов, совершенствования институционально-правовой базы, а также значительного увеличения инвестиций в инфраструктуру.

[…]

Такие глобальные вызовы, как изменение климата, рост населения и урбанизация, уже давно известны, и проведены многочисленные исследования и анализы относительно их воздействия. Известно, что вследствие воздействия этих вызовов к 2030 году глобальный спрос на водные ресурсы увеличится на 50%, а разница между имеющимися ресурсами пресной воды и спросом на них достигнет 40%.

Между тем, по оценкам различных институтов и экспертов все еще более 844 миллионов людей в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде, 1,8 млрд. людей пьют воду из источников, загрязненных фекалиями, а 2,4 млрд. людей не имеют доступа к улучшенным санитарным условиям. А к 2050 году ожидается, что число людей, живущих в регионах с повышенным водным стрессом, достигнет 2,3 млрд. человек.

[…]

На наш взгляд есть целый ряд вопросов, который должен быть учтен в дальнейших шагах в этом направлении.

Первое, вопросы финансирования. Финансовый и экономический кризисы последних лет продолжают негативно сказываться на предпринимаемые усилия стран по обеспечению соответствующего финансирования водного сектора. В этом плане поддержка инициатив по улучшению финансирования водного сектора, в том числе использование существующих глобальных инвестиционных фондов подобно Зелёному климатическому фонду, является очень важной и своевременной. Особенно это важно для развивающихся стран, так как подсчитано, что от 15 до 30 млрд. долларов США, вложенных инвестиций в улучшение управления водными ресурсами в развивающихся странах, могут дать прямые доходы в объеме до 60 млрд. долларов США. Особо важным в этом контексте является также увеличение финансирования водного сектора за счет государственного бюджета. Необходимо также отметить, что несмотря на неуклонный рост доли Официальной помощи развития (ОПР) водохозяйственного сектора, в общем объеме средств, выделяемых по линии ОПР, остается относительно неизменной и с 2005 года не превышает 5 процентов.

Второе, вопросы инвестиций и инфраструктуры. Модернизация существующей и создание новой инфраструктуры, а также привлечение новых технологий, безусловно, сыграют ключевую роль в обеспечении надёжного регулирования и эффективного использования водных ресурсов, тем самым внося значимый вклад в обеспечении водной безопасности. К примеру, строительство крупных и средних водохранилищ и гидроэлектростанций позволяет обеспечить надежное регулирование стока в условиях изменчивости климата, выработать недорогую и экологически чистую электроэнергию, обеспечить защиту территорий и населения от селей и наводнений, содействовать смягчению влияния засухи и значительно сократить выбросы углекислых газов в атмосферу. То есть, правильно запланированный инфраструктурный проект может одновременно содействовать решению комплексу проблем. Значимую роль в решении это вопроса мог бы играть частный сектор, которому необходимо предоставить соответствующие условия, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства.

Третье, переход к «зеленому развитию» и нексусный подход. Несомненно, водные ресурсы, в качестве возобновляемых источников энергии, также занимают достойное место в обеспечении зеленого роста, в концепции которого заложено постепенное избавление экономики от использования невозобновляемых источников энергии. Сегодня гидроэлектроэнергия составляет около 20% от общемирового производства электроэнергии, в то время как имеющиеся ресурсы и возможности позволяют значительно увеличить этот показатель. Конечно, с учетом роста населения и необходимости увеличения производства продовольствия, электроэнергии и покрытия других нужд, необходимо также применение комплексного и интегрированного подхода. В связи с этим, переход на интегрированное управление водными ресурсами и применение «нексусного» подхода является очень важным для достижения этих целей.

Четвертое, вовлеченность всех заинтересованных сторон. Создание механизма многостороннего партнерства с привлечением всех заинтересованных сторон в обсуждении водных вопросов имеет важное значение, особенно для принятия сбалансированного решения с учетом их интересов. Особую роль в этом процессе могут сыграть женщины.

Пятое, вопросы трансграничного сотрудничества. Развитие водной дипломатии является ключевым инструментом для решения межгосударственных вопросов, связанных с водой.

В бассейнах международных рек расположены 145 стран мира, благосостояние населения которых, во многом, зависит от наличия хорошо налаженной водной кооперации. Отсутствие же надлежащего сотрудничества влечет за собой серьезные риски и издержки. Из-за несоответствующего сотрудничества многие проблемы остаются нерешенными. В конечном итоге, все это отрицательно сказывается на экономическую и социальную ситуацию во всех странах, разделяющих общие бассейны.

Итоговый документ Международной конференции ООН по устойчивому развития Рио+20 «Будущее, которого мы хотим» определил воду в качестве основы для достижения устойчивого развития. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года включила воду как отдельную цель ЦУР. Как логическое продолжение этих идей Республика Таджикистан предложила объявить период 2018-2028гг. Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития», которое было поддержано всеми странами-членами ООН. Десятилетие станет важной платформой для политического диалога, обмена информацией и опытом, и важным инструментом для содействия достижению согласованных на международном уровне целей и задач, связанных с водными ресурсами, в том числе содержащихся в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Мы уверены, что международное сообщество воспользуется должным образом преимуществами и возможностями новой Декады для решения водных вопросов на всех уровнях, в том числе для достижения целей и задач устойчивого развития, связанных с водой.

СтатьяПрезидентаЭмомалиРахмонавжурнале «Хроника ООН»

https://wsdconf2018.org/news/the-article-of-the-president-of-the-republic-of-tajikistan-in-the-journal-un-chronicle-entitled-water-for-sustainable-development/

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Другие ссылки по теме:

ООН-Вода

http://www.unwater.org/

Портал ЮНЕСКО поводнымресурсам

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/

ЮНЕСКО – Водная Безопасность

https://en.unesco.org/themes/water-security

Управление водными ресурсами и океанами (ПРООН)

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development/environment-and-natural-capital/water-and-ocean-governance.html

ООН Хабитат

https://unhabitat.org/urban-themes/water-and-sanitation-2/

Политический Форум высокого уровня по Устойчивому развитию

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

Центр Знаний ЦУР

http://sdg.iisd.org/

Панель высокого уровня по вопросам воды

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/waterandsanitation/hlpw

ООН -Запуск Международного десятилетия действий “Вода для устойчивого развития”, 2018-2028

https://www.un.org/pga/72/event-latest/launch-of-the-international-decade-of-water-for-sustainable-development-2018-2028/