Как спасают Арал Казахстан и Узбекистан

Эрмек Исаев, независимый эксперт

7-8 июня 2018 года в г. Ташкенте проходит международная конференция на тему: «Совместные действия по смягчению последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные решения, инвестиции».

Цель международной конференции — согласование в рамках деятельности Международного Фонда спасения Арала практической направленности и координации действий стран Аральского бассейна в решении проблем Приаралья, анализ и оценка реализуемых программ по смягчению последствий Аральской катастрофы и определение путей сотрудничества в реализации проектов, направленных на улучшение экологической и социально-экономической обстановки в регионе Приаралья, а также привлечение инвестиций для их реализации. На этом фоне стоит обратить на то, какие меры были приняты ранее, и главная роль в этом отведена Казахстану и Узбекистану.

Аральское море когда-то было четвертым по величине озером в мире и каждый год обеспечивала экономику региона тысячами тонн рыбы. Однако с 1960-х годов оно неуклонно высыхает.

В 1920-х годах руководство СССР отвело земли Узбекской ССР под хлопковые плантации, что повлекло за собой строительство оросительных каналов для обеспечения водой посевов в середине плато региона. Эти ручные, оросительные каналы брали воду из рек Амударья и Сырдарья, которые питали пресноводное Аральское море. До 1960-х годов система каналов и рек не особо влияло на уровень Аральского моря. Однако в 1960-х годах Советский Союз решил расширить систему каналов и слить больше воды из рек, питающих море. Это привело к необратимым последствиям, заложило начало обмелению Арала и его высыханию. К 1987 году оно разделилось на две части: северное и южное озера. В 2002 году южное озеро сократилось и разделилось на восточное и западное. В 2014 году восточное озеро полностью испарилось и исчезло.

До высыхания, Аральское море обеспечивало от 20 000 до 40 000 тонн рыбы в год. В разгар кризиса вылов упал до 1000 тонн рыбы в год, но сейчас все идет в положительном направлении, но со стороны казахстанской части Арала.

В 1991 году Советский Союз распался, а Узбекистан и Казахстан остались с проблемой высыхающего Аральского моря. С тех пор Казахстан работает над реанимированием озера, а Узбекистан де-юре пытается, а де-факто расширяет хлопковые плантации. Помимо этого, злую шутку в судьбе Арала теперь играет углеводород, большие запасы нефти и газа с узбекской стороны моря.

Мерой, которая помогла сохранить часть рыболовства в Аральском море, было строительство Казахстаном Кокаральской плотины на южном берегу северного озера благодаря поддержке Всемирного банка. Плотина обеспечила прирост северного озера на 20% с 2005 года. Также Казахстана построил рыбоводный завод на северном озере, где выращиваются и выпускаются в Северное Аральское море различные виды рыб. Инкубаторий для рыбы был построен при поддержке Израиля. Прогнозы говорят о том, что северное озеро Аральского моря вскоре может обеспечивать от 10 000 до 12 000 тонн рыбы в год благодаря этим мерам.

Но тяжелой остается ситуация с судьбой двух южных озер, Каракалпакстан испытывает негативные последствия по мере того, как западное озеро продолжает испаряться.

Если раньше узбекскую часть Арала губил хлопок, то сейчас способствует и нефть.

В Узбекистане в 2017 году Генеральный секретарь ООН АнтониуГутерреш облетел на вертолете и осмотрел акваторию терпящего экологическую катастрофу Аральского моря. В пресс-службе президента Узбекистана отметили, что генсек ООН до поездки в Каракалпакию обсудил вопросы смягчения последствий экологической катастрофы Аральского моря с президентом Узбекистана ШавкатомМирзиёевым.

Почему такая разница: в одной части вовсю идет коммерческий лов рыбы и проблема решена, в другой части до сих пор все осталось как в 80−90-х годах, когда Арал и сократил свою акваторию?

На этот вопрос есть несколько ответов.

Казахстан специально занимался проблемой Арала — ради этого он привлек два кредита Всемирного банка. Проект назывался «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря». Первая фаза шла с 2001 по 2010 год и стоила 85,79 миллионов долларов США, вторая фаза началась с 2015 года, проект стоит 126 миллионов долларов.

При этом с узбекской стороной в 2014—2015 году шли сложные переговоры, так как они не поддерживали реализацию проекта. В этот проект входит чистка дельты реки Сырдарья, чтобы снизить потери влаги, строительство плотины, позволяющей накапливать воду в Малом Арале, и рыборазведение. Бассейн реки Сырдарья, проходящий по территории Казахстана и питающий его часть Арала, населен гораздо меньше, чем бассейн реки Амударья, который питает половину Узбекистана и Туркмению через Большой Каракумский канал. Кроме того, в Казахстане невелики объемы выращивания таких водоемких культур как рис и хлопок, в отличие от Узбекистана и Туркмении.

Также играет свою роль наличие месторождений нефти и газа на территории дельты реки Амударьи и на дне Аральского моря.

В настоящее время в данном районе ведут разведку и добычу 2 российские компании — «Газпром» и «ЛУКОЙЛ». «Газпром», начиная с 2004 года, ведет работы на месторождении Шахпахты в Кунградском районе Узбекистана. В апреле 2004 года было подписано Соглашение о разделе продукции до разработки месторождения (СРП). В качестве инвестора проекта выступил консорциум в составе ЗАО «Зарубежнефтегаз» (ныне ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз») и компании GasProjectDevelopmentCentralAsiaAG (Швейцария). В соответствии с условиями СРП инвестор получил лицензии на право пользования недрами и на право добычи и реализации газа. Активно идет добыча газа.

Также идет дальнейшая разведка на юго-востоке плато Устюрта. Соглашение об основных принципах проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского региона между НХК «Узбекнефтегаз» и ОАО «Газпром» (с 17 июля 2015 года — ПАО «Газпром») подписано в январе 2006 года. Оценка суммарных запасов региона по категории С1+С2 составляет около 120 млрд куб. м газа и около 7 млн. т. конденсата.

В декабре 2006 года «Узбекнефтегаз» выдал «Газпрому» лицензии на право пользования участками недр для проведения геологоразведочных работ на 7 инвестиционных блоках. Общий объем инвестиций в проект проведения ГРР оценивается в 400 млн. долл. США. В мае 2009 года на плато Устюрт было открыто месторождение природного газа Джел.

«ЛУКОЙЛ» через свою дочернюю компанию ООО «Арал Си Оперейтинг Компани» начал работу в узбекской части Аральского моря в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), подписанного в августе 2006 года. По итогам сейсморазведки открыто месторождение Западный Арал с подтвержденными оценочным бурением запасами нефти и газа. Проект реализует консорциум инвесторов в составе «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» (ЛУОК), НХК «Узбекнефтегаз» и CNPC (Китай).

В конце 2015 года завершено строительство поисковой скважины на структуре Мерос. По итогам этого бурения проведена актуализация геологической модели месторождения Западный Арал, ожидается принятие решения о продолжении оценочных работ.

Между тем, на фоне таких выгод от добычи углеводородов тяжело идет работа по восстановлению Арала со стороны Узбекистана. Как считают эксперты, восстановление узбекской части Арала приведет к поднятию грунтовых вод в дельте, затоплению сейчас осушенных участков дна, что резко осложнит любые производственные работы для нефтегазовой отрасли. А это в свою очередь скажется на экономике Узбекистана в целом.

Таким образом, между развитием нефтегазовой отрасли и спасением своей части Арала Узбекистан выбрал первое. И это не может не беспокоить, так как, все попытки возродить Арал могут просто оказаться фикцией, когда одна страна не может отказать себе в получении выгод от разработки углеводородов, что наносит удар по экологии моря.

Не могут быть эффективными и меры по увеличению притока вод крупных рек, на что все время ссылается узбекская сторона, указывая на Таджикистан и Кыргызстан.

Невозможно увеличить уровень Арала без пересмотра существующей системы отбора воды из рек, сливающихся в Арал, который идет на полив хлопка. Также необходимо внедрение современной влагосберегающей технологии ирригации, пора уже заняться борьбой с расточительством воды при поливе полей в низовьях Сырдарьи и Амударьи.

И в этих вопросах ключевой является позиция Ташкента, который должен пойти на реализацию эффективных мер по увеличению уровня воды в Арале, со своей стороны./// Knews.kg