20-летие Астаны

В этом году жители Казахстана отметят 20-летие столицы своей страны. Для казахов каждая дата, которая имеет какое-либо отношение к Астане – особенная. И это не преувеличение. Историю возникновения столицы своей страны изучают в школах, институтах, этому посвящают фильмы, журналистские расследования, поэтические произведения.

Астана – столица молодая, в этом году город будет праздновать 20-летие. Но многие до сих пор обсуждают целесообразность перевода столицы из Алматы в Астану. Сегодняшняя столица Казахстана – в списке самых тяжелых и сложных по климатическим условиям. Впрочем, за 20 лет развития бывшего Целинограда и его модернизации в Астану, власти Казахстана смогли решить и этот вопрос – за счет создания «зеленого пояса» столицы: насаждений, которые опоясали город и смягчили холодные зимы.

Но, безусловно, Астана интересна не только этим. Как за 20 лет в степи удалось создать современный мегаполис, пожалуй, один из главных секретов Президента Назарбаева. Не секрет, что Астана появилась только благодаря его волевому политическому решению. Новый мегаполис, по замыслу руководителя страны, должен был стать символом Казахстана и продемонстрировать миру современную, пусть и молодую страну, по историческим меркам только-только обрётшую независимость. Задача более чем амбициозная. Но Казахстан справился. Сейчас, спустя 20 лет, это можно доказать цифрами и фактами.

В прошлом году столица Казахстана – первой на всем постсоветском пространстве принимала международную выставку ЭКСПО, темой которой стало развитие «зеленых» технологий. Тема тоже показательная: казахи активно внедряют эти принципы в развитие своих городов, не только Астаны, модернизируя и экономику. Но именно Астана становится своеобразным плацдармом для внедрения всего нового, чтобы затем распространить этот опыт по всей стране.

И ожидается, что в ближайшие годы казахстанский город – миллионник еще «поумнеет». На прошедшем на днях астанинском экономическом форуме руководитель столицы АсетИсекешевзаявил, что в перспективе развития Астана станет глобальным городом и, видя преобразования как в самом Казахстане в целом, так и изменения в столице, в частности, этим амбициозным планам начинаешь верить. За пример казахские власти берут Сингапур и Дубай. На том же форуме 18 мая в Астане стало известно, что город уже смог вернуть все вложенные в его строительство средства – более 2 триллионов тенге, это более 6 миллиардов долларов США. Теперь становится понятно, почему Астану называют локомотивом развития казахстанской экономики. С появлением новой столицы подтянулся строительный сектор экономики, обрабатывающий, которые в дальнейшем, по принципу домино, потянули за собой развитие и остальных. Астана строится до сих пор. При этом власти страны стараются максимально разгрузить бюджет от дорогостоящих проектов, привлекая инвесторов.

На официальном сайте казахстанского правительства опубликованы данные: порядка $300 млрд. прямых инвестиций привлечено в страну за 26 лет независимости. Это более 70% от всего притока в страны Центральной Азии. Наиболее крупные инвесторы: Нидерланды, США, Швейцария, Франция, Великобритания, Россия, Италия, Япония, Бельгия и Канада. И порядка 20 миллиардов долларов инвестиций приходится на Астану. Стоит отметить, что привлечение инвесторов в страну – задача государственного масштаба.

Построив Астану, Нурсултан Назарбаев продемонстрировал возможности своей страны, амбициозность задач и, что главное, умение быстро и правильно эти задачи решать. И дело тут даже не сколько в экономических показателях, которые, безусловно, важны и цифрами доказывают состоятельность идей руководства страны, но и месседжах, которые посылает Казахстан миру. Астана – столица мирового значения. Ей по плечу глобальные задачи: проведение международной выставки ЭКСПО, международных экономических саммитов, стоит только посмотреть на пул спикеров, которые вот уже который год приезжают в Астану.

Столица Казахстана в прошлом году стала еще и площадкой для миротворческих переговоров по Сирии, при этом стоит отметить, что это была инициатива не казахских властей. Астана в качестве места встречи и важных переговоров устроила всех участников сирийского процесса. И это ли не показатель статусности казахстанского города, а главное – доверия к руководителю этой страны.

Не секрет, что многие вещи в современной политике зависят еще и от конкретной личности договаривающихся сторон. Президент Назарбаев заработал имидж мудрого руководителя. И такой статус руководитель Казахстана заработал. ВомногихслучаяхавторитетНазарбаевастановитсярешающимфактором.

В планах администрации страны и ее столицы сделать Астану столицей международного финансового центра. После проведения ЭКСПО, это еще одна задача глобального масштаба, которая, впрочем, практически решена. На днях в Астане заявили, что финансовый центр «Астана» зарегистрировал 13 компаний, 20 подали заявки, до конца года в планах МФЦА привлечь к работе 100 компаний, а за три – до 500. По словам столичного градоначальника АсетаИсекешева, именно МФЦА даст дальнейший толчок развитию Астаны, сделав ее глобальным городом в политическом и международном смыслах. Впрочем, чисто экономически Астану уже давно называют успешным бизнес-проектом. В планах властей создать симбиоз: сочетав экономические успехи с развитием культурной жизни столицы, отдав приоритет, и это логично, прежде всего удобству, комфорту и безопасности столицы. Наблюдая за 20-летним развитием Астаны, веришь, что такая задача вполне реальна./// nCa, 4 июня 2018