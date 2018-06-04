ОБСЕ – Надлежащее управление и экономическая взаимосвязанность

ТарикСаиди

ОБСЕ нужно мыслить не просто нестандартно, а сверх-нестандартно, но об этом мы поговорим чуть позже – доверие должно быть оказано по назначению.

30-31 мая 2018 года ОБСЕ совместно с правительством Туркменистана провела конференцию “Надлежащее управление и экономическая взаимосвязанность – лучшие практики в регионе ОБСЕ”.

Это было тщательно спланированное мероприятие. Пожалуй, главным итогом стало то, что благое управление и экономические связи были признаныкак неразрывные элементы, жизненно важные для устойчивого и поступательного развития.

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Согласно концепции конференции, у форума было несколько целей:

Привлечение высокопоставленных представителей стран Центральной Азии и экспертов из других государств-участников ОБСЕ к обсуждению политических и оперативных целей, направленных на укрепление регионального сотрудничества путем содействия политическому диалогу в области эффективного экономического управления;

Обмен передовым опытом в области эффективного экономического управления, в частности в области упрощения процедур торговли, развития транспорта и совершенствования регионального транзита посредством гармонизации пограничных и таможенных механизмов, а также последними достижениями в области цифровизации и модернизации экономики в целях облегчения экономической связанности и повышения безопасности;

Содействие диалогу между существующими региональными экономическими инициативами и партнерствами по вопросам устойчивого транспорта и возобновляемых источников энергии.

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Довольно часто слово или фраза теряет свою силу воздействия, из-за его чрезмерного употребления. Мы вносим в оборот определенные слова или фразы, которые становятся «модными» и в конце концов, они теряют способность вызывать в сознании определённый образ.

«Надлежащее управление» относится к этой досадной категории фраз.

Возвращаясь к основам, давайте снова подключим фразу «надлежащее управление» к ее предполагаемому образу:

Существует много способов описать благое управление. От Совета Европы до GovernancePro, многие учреждения выражают определяющие элементы эффективного управления.

Для нашей цели наиболее подходит интерпретация, представленная ПРООН (Управление в интересах устойчивого развития человеческого потенциала):

Характеристики благого управления

Участие

Все мужчины и женщины должны иметь право голоса в процессе принятия решений либо непосредственно, либо посредством законных промежуточных институтов, представляющих их интересы. Такое широкое участие строится на свободе ассоциаций и слова, а также возможности конструктивного участия.

Верховенство закона

Правовые рамки должны быть справедливыми и беспристрастными, особенно законы о правах человека.

Прозрачность

Прозрачность строится на свободном потоке информации. Процессы, учреждения и информация непосредственно доступны для тех, кто ими занимается, и предоставляется достаточно информации для их мониторинга.

Восприимчивость

Учреждения и процессы стараются обслуживать все заинтересованные стороны.

Ориентация на консенсус

Благое управление выступает посредником в достижении широкого консенсуса в отношении того, что отвечает наилучшим образом интересам группы.

Справедливость

Все мужчины и женщины имеют возможность улучшить или сохранить свое благосостояние.

Эффективность и результативность

Процессы и учреждения дают результаты, которые удовлетворяют потребности при оптимальном использовании ресурсов.

Подотчетность

Принимающие решения в правительстве, частном секторе и организациях гражданского общества подотчетны общественности. Эта подотчетность зависит от организаций и от того, является ли решение внутренним или внешним по отношению к организации.

Стратегическое видение

Лидеры и общественность имеют широкую и долгосрочную перспективу в отношении благого управления и развития человеческого потенциала, наряду с пониманием того, что необходимо для такого развития. Существует также осознание исторических, культурных и социальных сложностей, на которых зиждется эта перспектива.

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Конференция была специально посвящена теме «эффективное экономическое управление» – – – – – Это на самом деле слияние двух задач: экономический рост и надлежаще управление.

Г-жа Юн ЮнАнг в своем замечательном блоге на веб-сайте Всемирного банка утверждает важность инновационных решений.

Сначала она ставит вопрос, который также является названием ее блога: Что стоит на первом месте: хорошее управление или экономический рост? (Ни первое, ни второе).

Она говорит:

«Идея о том, что экономический рост нуждается в благом управлении, а благое управление нуждается в экономическом росте, приводит нас к постоянным дискуссиям «курица и яйцо»: что важнее в развитии-благое управление или экономический рост? На протяжении десятилетий позиции резко разделились между теми, кто выступает за «сначала исправить управление», и другими, кто говорит «сначала нужно стимулировать рост».

«Мое исследование находит неожиданный ответ на эти дебаты. Первым этапом развития является подтягивание «слабых» учреждений к рыночному старту. Этот аргумент кажется парадоксальным, даже невозможным. Но логика очевидна».

«Моя книга «Как Китай избежал ловушки бедности» прослеживает шаги экономико-институциональных изменений в Китае с 1978 по 2014 год. То есть развитие происходит в последовательности из трех интерактивных шагов, кратко описанных ниже».

С полным текстом блога Юн Юн Анг можно ознакомиться здесь:

http://blogs.worldbank.org/governance/which-comes-first-good-governance-or-economic-growth-spoiler-it-s-neither

Один из комментариев к посту:

Как Китай Избежал Бедности

КАРМЕЛЬ М ТУССЕН, 11/20/2017 – 11:51

“Как Китай избежал ловушки бедности” – отличная книга, которую должны прочитать политические лидеры менее развитых стран и их политики. Действительно, речь идет не о том, что на первом месте, а о благом управлении или экономическом росте, а об укреплении каждой конкретной экономики. Тем не менее, стабильная политическая обстановка необходима, потому что осуществление региональных или национальных изменений, радикальных или нет, требует времени, много времени и преемственности, в противном случае демократия может рассматриваться как злоупотребление. Каждый лидер политической партии имеет свою повестку дня и считает, что у него есть рецепт экономического роста. В менее развитых странах ни одно правительство не может осуществить существенные изменения только за один срок. С этой точки зрения Китай отличается. Автор признала специфику каждой страны и никогда не предлагала свой подход как «один размер подходит всем». Ее книга-одна из лучших в политической экономике.

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Цель цитирования блога г-жи Юн ЮнАнг здесь заключается в том, что «регион ОБСЕ» не является политически или экономически однородным пространством. Не может быть универсального решения для всего региона ОБСЕ. Каждая из 57 стран по-своему уникальна, и каждая из них имеет свое собственное направление и темпы развития.

Мероприятия, подобные конференции, состоявшейся 30-31 мая 2018 года в Ашхабаде, могут наилучшим образом служить своей цели, если их рассматривать как генераторы идей, а не как семинары по разработке дорожной карты.

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При написании этой части материала я наткнулся на мультяшную ленту венесуэльской художницы Марии Гвадаррамы – Невысказанная правда.

Через произведение искусства г-жа Гуадаррамачествует концепцию единства в многообразии.

Она также подчеркивает очевидное: путешествие- это шаг, следующий за шагом. Это редко может быть один прыжок.

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В начале этой статьи я сказал, что ОБСЕ нужно научиться мыслить сверхстандартно. Хорошей новостью является то, что за последние несколько лет ОБСЕ продемонстрировала признаки осознания этой проблемы.

Недостаток, который сопровождал деятельность ОБСЕ в регионе в первые годы – это ликование по поводу распада СССР и желание как можно скорее занять как можно больше места, в основном, чтобы предотвратить возрождение России как государства-преемника СССР.

Это было совершенно очевидно у первых послов ОБСЕ.

В течение последнего десятилетия 20-го века и первых нескольких лет этого века ОБСЕ действовала как инструмент разрушения, своего рода НАТО в гражданском обществе, односторонний лекционный клуб.

Я являюсь свидетелем по крайней мере двух крупных инцидентов, когда ОБСЕ действовала очень опасно и безответственно.

Тем не менее, прошлое прошло и мы в настоящем.

Лучше всего отказаться от багажа прошлого ради плавного и легкого путешествия в будущее. Вот еще одно изображение от г-жи Гуадаррама в подтверждении мысли.

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Говоря о рамках, из которых ОБСЕ должна выйти – первая-это восприятие того, что западная часть ОБСЕ всегда может чему-то научить, но никогда ничего не узнает нового от восточной части ОБСЕ.

На этой конференции было проведено пять тематических заседаний. На них выступили 20 докладчиков, из которых только 4 были из Центральноазиатского региона.

Означает ли это, что Европе есть чему научить, но нечему научиться в этом регионе?

Это вопрос, на который нельзя ответить однозначно. Прежде всего, это вопрос мышления.

Второй блок заключается в том, что регион ОБСЕ является каким-то автономным пространством. Это тревожная идея.

Представление о том, что ОБСЕ-это «организация по безопасности и сотрудничеству в Европе», было разрушено в годы ее становления, когда организация начала быстро разрастаться за пределы Европы.

Всеобъемлющая концепция безопасности ОБСЕ, охватывающая военно-политическую, экономическую и экологическую сферы, а также человеческое измерение, будет оставаться довольно хрупкой, если ОБСЕ не продемонстрирует твердо и убедительно понимание внутреннего разнообразия и внешней нестабильности.

Вот карта региона ОБСЕ:

Как видно на этой карте, у ОБСЕ очень длинная граница с Китаем, границы с Ираном и Афганистаном.

Китайская инициатива Пояса и пути охватывает 69 стран, многие из них члены ОБСЕ. Это глобальная инфраструктурная сетьстоимостью в 50 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США, которая, как ожидается будет функциональной к 2050 году, охватывая большая часть пространства ОБСЕ. Торговые, транзитные и коммуникационные коридоры, идущие во всех направлениях, по прогнозам, затронут многие страны ОБСЕ, а также Китай, Иран, Южную Азию и Ближний Восток.

Иран, возможно, возвращается на круги своя, потенциально погружаясь в гораздо более глубокую яму, чем когда-либо.

Деятельность ОБСЕ должна отражать осознание этих реалий.

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На межстрановой основе пример нынешнего посла ОБСЕ в Туркменистане является одним из самых успешных примеров.

Наталья Дрозд спокойно трансформировала взаимодействие между ОБСЕ и Туркменистаном. Главная причина в том, что она опытный дипломат из стран СНГ. Она несет с собой понимание того, что лучше для ОБСЕ и Туркменистана. И, будучи инсайдером в регионе, она знает, как аргументировать дело для взаимовыгодного исхода. Это видно из диапазона и характера проектов, выполненных во время ее пребывания в должности.

Дрозд также является примером того, как ОБСЕ должна подходить к выбору своих послов на основе их способностей понимания и успешного взаимодействия с принимающей страной. /// nCa, 4 июня 2018