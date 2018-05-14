В духе Великого Шелкового Пути – Туркменистан открыл свой рынок для афганской продукции

Ашхабад, 14 мая 2018 (nCa) — Туркменистан открыл свои рынки для некоторых нетрадиционных товаров из Афганистана.

Это соответствует политике Туркменистана по укреплению экономической стабильности в измученной войнами стране и стимулированию рынка труда, что, в свою очередь, может внести свой вклад в сдерживание насилия.

В настоящее время Туркменистан активно стремится к снижению импорта и увеличению экспорта, с тем, чтобы защитить экономику от негативного влияния искусственной нестабильности на мировых рынках и снизить зависимость от прибыли углеводородного сырья.

В соответствии с проводимой политикой Туркменистан не поощряет импорт продукции, которую можно производить внутри страны. В случае с Афганистаном было сделано исключение в поддержку братской страны.

По-видимому, в отношении афганских товаров не действуют никакие запретительные импортные пошлины. Безалкогольный напиток Golden Life Cola, который можно встретить на прилавках многих высококлассных супермаркетов Ашхабада, реализуется по такой же цене, что аналогичные напитки местного производства.

Туркменистан возглавляет региональную инициативу по возрождению Великого Шелкового пути. При ключевом участии Туркменистана формируется несколько коридоров, в том числе Лазуритовый коридор (Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция), коридор Север – Юг, коридор Центральная Азия-Ближний Восток (Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман) и др./// nCa