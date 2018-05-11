Порты никогда не конкурируют друг с другом – Они всегда сотрудничают

Тарик Саиди

Порты, по своей природе, процветают в сотрудничестве друг с другом. Именно поэтому существуют понятия транзита, перевалки грузов и мультимодальных перевозок.

Исторически подъем портов, особенно в Европе, совпадал с упадком Древнего Шелкового пути. Теперь, когда Великий Шелковый путь вновь возрождается общими усилиями ряда стран региона, включая Туркменистан, со стороны определенных кругов слышатся нотки обеспокоенности. —– Это понятно, но неприемлемо.

Надо понимать, что разница на этот раз в том, что подъем Великого Шелкового пути не уменьшит значение портов. Напротив, возрождающаяся торгово-транспортная система укрепит и расширит роль портов в мире, связанном мультимодальными транспортными сетями.

Необходимо объяснить несколько жизненных фактов, касающихся портов.

2 мая 2018 года в Туркменбашинском порту был открыт ряд новых объектов, в результате чего его годовая мощность составила около 27 млн тонн. В то время как это событие, в основном, вызвало радость, в некоторых кругах пульс и сердцебиение участились.

Ряд СМИ, такие как RFERL, сразу же изложили сценарий некой конкуренции между Туркменбашинским портом Туркменистана и казахстанским портом Актау.

Такой ход мышления нельзя оправдать невежеством, потому что здесь, скорее всего, роль играют предрассудки и ненависть. Да, жестокая ненависть, которая не позволяет мыслись рационально – тьма во тьме.

Именно, этот склад ума пропагандирует идею конкуренции между иранским портом Чабахар и пакистанским Гавадаром, выставляя эти две гавани в качестве смертельных врагов друг друга.

Напомним, что делегация Актауской области Казахстана посетила город Туркменбаши за несколько дней до ввода в эксплуатацию новых объектов в порту. Обе страны согласовали ряд инициатив, в том числе и вопрос модернизации дороги из Туркменбаши в Актау, которая проляжет через узкую полосу, отделяющую залив Гарабогаз от Каспийского моря. Этот проект позволит расширить возможности взаимосвязанности двух портов, и тем самым повысится эффективность решений в области мультимодальных перевозок.

Вопрос заключается в следующем: неужели близость двух или более портов друг к другу превращает их в отчаянных конкурентов на жизнь или смерть?

Ответ отыщется в Европе.

Европа – это небольшой континент. Для сравнения площадь территории Казахстана больше, чем площадь Западной Европы.

На таком маленьком континенте насчитывается 329 портов TEN-T (Транс-Европейская транспортная сеть). Если 329 портов на маленьком континенте сосуществуют в рамках единой сети во имя укрепления транспортно-транзитного потенциала региона вместо того, чтобы угрожать существованию друг друга, нет никаких оснований полагать, что пять или шесть портов в Каспийском море вступят в ожесточенное соперничество.

В 2014 году Европейская комиссия выпустила брошюру под названием «Порты 2030 – врата для Транс-Европейской транспортной сети».

Вот некоторые части из материалов брошюры:

Порты являются успешными первопроходцами в Европе в области объединения различных видов транспорта. Немногие другие регионы мира могут похвастаться таким количеством транспортных развязок, которые связывают морское сообщение с железнодорожным, автомобильным и внутренним водным транспортом.

Они способствуют восстановлению конкурентоспособности европейских компаний и отраслей на внутреннем и мировом рынках на фоне экономического кризиса. Наши успешные порты преподали нам два важных урока.

Во-первых, нам необходимо связать порты с железными дорогами и внутренними водными путями для содействия устойчивому развитию транспорта. Успех хорошего порта – это прочное соединение с прилегающей прибрежной территорией.

Во-вторых, необходимо предвидеть развитие событий. Сегодняшние инвестиции помогут завтра оставаться конкурентоспособными, а также максимально эффективно задействовать наши портовые активы.

«Порты 2030 – врата для Транс-Европейской транспортной сети»

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/brochures_images/ports2013_brochure_lowres.pdf

В то время как Европа улучшает и модернизирует свои порты, Центральную Азию и Каспийский регион следует разубедить двигаться в таком же направлении?

В чем заключается основная идея? Европейцы могут сотрудничать друг с другом ради общей судьбы, а другие люди нет? Или это просто выдача желаемого за действительное, порожденная предрассудками и ненавистью?

Обратите внимание на следующие карты

Карта работы контейнерных портов в Европе:

Пространственное распределение ВВП на душу населения в Европе — Обратите внимание, что наивысший показатель наблюдается на территориях, находящихся в относительной близости к портам:

На карте показана плотность расположения портов в Европе:

Порты Транс-Европейской транспортной сети:

Список портов TEN-T по странам:

/// nCa, 11 мая 2018 г.