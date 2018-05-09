Трамп выходит из ядерной сделки с Ираном – возможные побочные эффекты для Центральной Азии

Тарик Саиди

Президент Трамп объявил во вторник (8 мая 2018 года) о выходе из иранской ядерной сделки. Это может принести некоторые последствия Центральной Азии, как положительные, так и отрицательные.

Здесь можно выделить четыре элемента: 1. Обоснование Трампа для отказа от иранской сделки; 2. Ответ союзников США и партнеров по сделке; 3. Реакция Ирана; и 4. Прогнозы последствий для Центральной Азии.

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Трамп привел ряд логичных и убедительных фактов, объясняющих выход США из ядерной иранской сделки.

Вот основные моменты его заявления:

США выходят из иранской сделки (совместный всеобъемлющий план действий, или JCPOA) и готовятся восстановить все санкции.

Иран является ведущим государством-спонсором террора, экспортирующим опасные ракеты, разжигающим конфликты на Ближнем Востоке, поддерживающим террористов и боевиков, таких как Хезболла, ХАМАС, Талибан и Аль-Каида.

Сделка позволила Ирану продолжить обогащение урана и со временем достичь ядерного прорыва.

Были сняты разрушительные экономические санкции, а взамен введены очень слабые ограничения на ядерную деятельность. И никаких ограничений не было наложено на злонамеренное поведение, включая иранское участие в Сирии, Йемене и других точках по всему миру.

Эта катастрофическая сделка лишила США рычагов влияния на режим, обеспечив его миллиардами долларов.

Это выдумка, что иранский режим желает только мирной ядерной энергетической программы. Сегодня у нас есть доказательства, предоставленные Израилем относительно того, что Иран нацелен на создание ядерного оружия.

С момента заключения сделки военный бюджет Ирана вырос на 40%. Эти средства используются для создания ракет с ядерным потенциалом, на поддержку терроризма и подрыв мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Даже если сделка останется в силе, Иран может достичь ядерного прорыва за короткий промежуток времени. Это может вызвать гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке.

США, их союзники и друзья убеждены, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

В конце своего заявления Трамп добавил:

«Сегодняшний шаг посылает критический сигнал. Соединенные Штаты больше не делают пустых угроз. Когда я даю обещания, я их выполняю. Фактически, в этот самый момент госсекретарь Помпео находится на пути в Северную Корею в рамках подготовки к моей предстоящей встрече с Ким Чен ыном. Строятся планы, строятся отношения. Будем надеяться, что сделка состоится, и с помощью Китая, Южной Кореи и Японии будущее большого процветания и безопасности может быть достигнуто для всех.

«После того, как мы выйдем из иранской сделки, мы будем работать с нашими союзниками над поиском реального, всеобъемлющего и прочного решения иранской ядерной угрозы. Эта работа будет включать в себя усилия по устранению угрозы иранской программы баллистических ракет, по прекращению его террористической деятельности во всем мире и по блокированию его угрожающей деятельности на Ближнем Востоке.

«В тоже время вступают в полную силу мощные санкции. Если режим продолжит свои ядерные устремления, у него будут большие серьезные проблемы, чем когда-либо прежде».

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Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из сделки. Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением:

«Наши правительства по-прежнему привержены обеспечению соблюдения Соглашения и будут работать со всеми оставшимися сторонами соглашения для сохранения его в силе, в том числе путем обеспечения сохранения экономических выгод для иранского народа, которые связаны с соглашением.

«Мы настоятельно призываем США обеспечить, чтобы структуры соглашения оставались нетронутыми, и избегать принятия мер, которые будут препятствовать его полному осуществлению всеми другими сторонами соглашения.

«После тесного взаимодействия с администрацией США в течение последних месяцев мы призываем США сделать все возможное для сохранения достижений соглашения в области ядерного нераспространения, а также позволить обеспечение соблюдения основных элементов СВПД.

«Мы призываем Иран проявлять сдержанность в ответ на решение США; Иран должен продолжать выполнять свои обязательства по сделке, полностью и своевременно сотрудничая с МАГАТЭ в отношении требований по инспектированию.

«У МАГАТЭ должна быть возможность продолжать осуществлять свою долгосрочную программу проверки и мониторинга без каких-либо ограничений или препятствий.

«В свою очередь, ослабление санкций в отношении Ирана должно быть продолжено, в соответствии с правами Ирана до тех пор, пока страна продолжает соблюдать условия сделки».

Федерика Могерини призвала международное сообщество к сохранению иранской ядерной сделки. «ЕС будет оставаться приверженным продолжению полного и эффективного осуществления ядерной сделки», – заявила Могерини из Брюсселя.

«Отмена связанных с ядерной областью санкций является неотъемлемой частью соглашения. ЕС неоднократно подчеркивал, что снятие санкций, связанных с ядерной сферой, оказывает положительное влияние не только на торгово-экономические отношения с Ираном, но и, главным образом, [имеет] важнейшие выгоды для иранского народа», – заявлено в сообщении.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху аплодировал решению Трампа. Израиль полностью поддерживает смелое решение президента Трампа отказаться от катастрофической ядерной сделки с террористическим режимом в Иране. Израиль с самого начала выступал против ядерной сделки, поскольку, как было нами заявлено, вместо того, чтобы блокировать путь Ирана к бомбе, эта сделка фактически прокладывает Ирану путь к реальному ядерному арсеналу. Снятие санкций по сделке уже дало катастрофические результаты. Сделка не отодвинула войну дальше, она на самом деле приблизила ее».

В письменном заявлении Барак Обама, бывший президент США, администрация которого вела переговоры и подписала сделку, привел ряд причин того, почему решение Трампа можно считать ошибкой. «Реальность ясна. Соглашение работает – это мнение разделяют наши европейские союзники, независимые эксперты и нынешний министр обороны США», – написал Обама.

«Сделка в интересах Америки – она значительно откатила ядерную программу Ирана. Соглашение является моделью того, чего может достичь дипломатия – режим инспекций и проверок – это именно то, над чем Соединенные Штаты должны работать вместе с Северной Кореей.

«Действительно, в то время, когда мы все болеем за дипломатию с Северной Кореей, чтобы добиться успеха, выход из СВПД несет риск потери достижений в отношении Ирана, хотя того же самого результата мы преследуем с северокорейцами», – считает бывший хозяин Белого дома.

Саудовская Аравия, региональный соперник Ирана и давний союзник США, заявила, что поддерживает решение Трампа.

«Королевство поддерживает и приветствует шаги, объявленные президентом США по выходу из ядерной сделки … и восстановление экономических санкций против Ирана», – заявили в МИД Саудовской Аравии.

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн – также приветствовали решение Трампа.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность, призвав остальных участников сделки к выполнению своих обязательств.

«Крайне важно, чтобы все проблемы, связанные с осуществлением плана, решались с помощью механизмов, созданных СВПД. Вопросы, не имеющие прямого отношения к СВПД, должны решаться без ущерба для сохранения Соглашения и его достижений», – сказал Гутерриш.

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Иран, по понятным причинам, предсказуемо дерзок.

Президент Рухани отметил, что он поручил своим дипломатам начать переговоры с европейскими странами, Россией и Китаем на предмет сохранения ядерной сделки, несмотря на выход Соединенных Штатов. Он предупредил, что Иран готов развернуть неограниченное обогащение урана, если переговоры не принесут никаких плодов через пару недель.

«Иран может столкнуться с некоторыми проблемами», – сказал Рухани, – «но мы будем двигаться дальше».

Эсхак Джахангири, первый вице-президент Ирана, заявил, что у правительства есть «план управления страной при любых обстоятельствах».

Джахангири, народный реформист, сказал, что было бы «наивно» снова вступать в переговоры с США.

Вице-спикер иранского парламента Али Мотахари заявил: «Если европейцы готовы дать нам достаточные гарантии, то для нас имеет смысл остаться в сделке».

По его словам, Ирану следует подождать несколько месяцев, чтобы увидеть, планирует ли Европа противостоять давлению США по поводу выхода из иранского рынка, где европейские компании инвестировали в несколько секторов от автопроизводства до разведки нефти и туризма.

«Если Европа добьется успеха, это победа для Ирана, потому что это создаст разрыв между Соединенными Штатами и Европой», – сказал Мотахари.

В случае столкновения Трампа с Ираном, мы не останемся пассивными, заявил во вторник в интервью газете «Хамшахри» глава Совета национальной безопасности Али Шамхани.

Он сказал, что Европа допустила ошибку, когда ее лидеры успокаивали Трампа, пытаясь добиться дальнейших уступок от Ирана, в том числе потенциального прекращения программы создания баллистических ракет. Ядерная сделка стала результатом кропотливых двухлетних переговоров между администрацией Рухани и мировыми державами, включая администрацию Обамы.

«Исламская Республика будет твердо стоять против этой угрозы», – сказал Шамхани о позиции администрации Трампа.

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Анализ nCa

Если Трамп вернет санкции, они ударят, среди прочего, по двум ключевым областям: 1. нефть, 2. банковский сектор.

Иранская валюта уже теряет свою стоимость по отношению к доллару, и санкции на экспорт иранской нефти могут ускорить это свободное падение риала. Это приведет к росту инфляции и вероятному дефициту некоторых товаров на рынке, хотя Иран самодостаточен по основным товарам.

Однако, вновь возникнут перспективы бартерных сделок между Ираном и соседними странами.

Помимо банковской сферы, одной из областей, где Иран может ощутить отрицательное воздействие, это цены на бензин и его доступность на рынке. Как раз перед подписанием ядерной сделки в крупных городах Ирана с раннего утра выстраивались автомобильные очереди перед заправочными станциями.

Если это повторится, появится почва для народных выступлений против правительства. В случае, если волнения примут масштабы, аналогично событиям, приведшим к свержению шаха, есть вероятность того, что любое пространство, освобожденное умеренными союзниками Рухани, будет востребовано сторонниками жесткой линии, такими как Ахмадинежад.

Между тем, любой дефицит бензина в Иране приведет к спросу на бензин, производимый соседними странами по более выгодным ценам.

Если доля Ирана на нефтяном рынке сократится из-за санкций, это приведет к росту цен на нефть. Автоматически возрастут цены на бензин, дизельное топливо, другие нефтепродукты, и природный газ. В выгодном положении окажутся нефтяные производители, в том числе Центральная Азия.

Если Иран усилит свое неповиновение, США, со своими союзниками или без них, могут приступить к карательным действиям против Ирана. И на Центральную Азию будет оказано давление по поводу сотрудничества против Ирана.

Поскольку ядерный путь служил силой, объединяющей иранскую нацию, присутствуют шансы того, что сторонники жесткой линии используют ситуацию для призывов.

Поскольку во внутреннем кабинете Трампа имеются фронтовые ястребы, такие как Помпео и Болтон, есть все шансы на то, что выход США из сделки не останется лишь простой войной слов. В этом контексте стоит напомнить, что Болтон сыграл аналогичную роль непосредственно перед войной в Ираке, когда сфабриковал дело на ложных обвинениях. Состряпать дело против Ирана куда легче, чем даже против Ирака.

Иран надеется, что выход Трампа из сделки может создать разрыв между США и их союзниками, поскольку все остальные стороны СВПД выразили желание сохранить существенную структуру сделки. Может быть это и не существенно. Союзники США не могут позволить себе идти далеко против воли Трампа, поскольку, движимые слепым предубеждением, они добились крупных трещин в отношениях с Россией и заделать эти трещины в ближайшее время невозможно. По их мнению, Трамп – меньшее зло, чем Путин.

Санкции, в частности, ограничения на вхождение иранской нефти на рынки, а также отказ от банковской свободы, затруднят пребывание Европы в сделке с Ираном. Нравится ЕС или нет, но позиция плечом к плечу привела их в тупик.

Для Центральной Азии важно понять, что Трамп может вернуться к сделке в подходящее для него время. Он пытается исправить в нынешнем соглашении три момента: 1. Предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия; 2. Ограничить программу создания баллистических ракет; 3. Остановить связанный с Ираном терроризм во всем мире.

С этими требованиями могут согласиться все в Центральной Азии.

Ядерный Иран никому не интересен, включая сам Иран.

Разработка баллистических ракет, безусловно, представляет различные виды угроз для стран ближнего и дальнего зарубежья. Соблазн состоит в другом: если у вас есть нечто подобное, вы должны использовать это.

Очень важным моментом является то, что Трамп упомянул Талибан как одну из группировок, поддерживаемых Ираном.

До сих пор это утверждение никто воспринимал за истину, несмотря на доказательства обратного.

Некоторые боевики “Талибана”, которые сложили оружие, заявили, что Иран поддерживает их деятельность в Афганистане.

Если выход Трампа из ядерной сделки может каким-то образом привести к свертыванию любого иранского участия в Афганистане, для Центральной Азии это окажется благом.

Ситуация очень новая, и в ближайшие несколько недель могут произойти всевозможные повороты. /// nCa, 9 мая 2018 [за исключением нашего анализа, другие части этой статьи опираются на сообщения изданий New York Times, Washington Post, The Rolling Stones, Aljazeera и Evening Standard]