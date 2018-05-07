Ашхабад, 7 мая 2018 (nCa) — C вводом в эксплуатацию нескольких новых объектов в прошлую среду (2 мая 2018 года) Туркменбашинский порт Туркменистана стал крупнейшим и самым современным портом на Каспии, с общей годовой мощностью 27 млн. тонн.

До настоящего времени крупнейшим считался Бакинский порт в Азербайджане годовой мощностью 18 млн. тонн. Из-за нехватки доступных площадей для расширения Бакинского порта, Азербайджан строит новый порт в Аляте.

Актауский порт Казахстана – еще один крупный порт на Каспии годовой мощностью 12 млн тонн. К 2020 году планируется довести его пропускную способность до 18 млн тонн.

Махачкала, Оля и Астрахань являются российскими портами на Каспии и в совокупности они перерабатывают около 8 млн. тонн грузов в год.

Годовая пропускная спорность крупнейшего иранского порта на Каспии Энзели равна 11 млн тонн.

Модернизация и расширение морского порта в Туркменбаши

Проектом модернизации и расширения Туркменбашинского порта занималась турецкая компания GapInshaat. Стоимость проекта оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов.

Со строительством новых объектов пропускная способность порта увеличилась на 17 млн тонн с 10 млн тонн.

Строительные работы начались 29 мая 2014 года

В рамках проекта в порт были сооружены четыре новых терминала: общий грузовой терминал; терминал сыпучих грузов; контейнерный терминал; полипропиленовый терминал.

Также имеется судостроительный и судоремонтный заводы.

Порт интегрируется с железнодорожной и автомобильной системой Туркменистана.

В связи с расширением мощностей порта создано 2500 новых рабочих мест.

Заказчик проекта: Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана

Подрядчик: Gap Inshaat Yatirim ve Dis Ticaret AS

Общая информация о проекте Общая площадь 1358484 кв.м Общая мощность (годовая) 17 млн.тонн Количество портовых кранов и техники 42 шт Количество оборудования 1030 шт Количество приборов 5443 шт Общая протяженность пристани 3600 м Общая площадь зданий 146962 кв.м Площадь искусственного острова 1692761 кв.м

Информация о строительстве Работы по углублению морского дня 9942930 куб.м Углубление дня 2 to 8 м Устройство вертикальных дренажных средств (Вертикальная дрена) 6280377 куб.м Засыпка песком дна моря 4088926 куб.м Ускоренная ударная трамбовка 1121263 кв.м Глубокое грунтосмещение – DSM 145598 м Забивка железобетонных свай 106968 м Забивка стальных труб (Причальное сооружение) 2701 шт 109240 м

Терминалы

Пассажирский и транспортный терминал

Общая площадь – 23000 кв.м

Годовая мощность – 300000 пассажиров, 75000 транспортных средств

Вместимость причала-два судна одновременно

Длина причала – 256 метров

Для транспорта и пассажиров предусмотрены парковки с одной стороны для автомобилей, с другой – для вагонов.

Внутри терминала

Места на пассажиров

20 точек для касс

Паспортный контроль

Таможенное оформление

Отель на 50 мест

Контейнерный терминал

Годовая мощность-400000 TEU

Длина причала – 480 метров

Одновременная погрузочно-разгрузочная мощность-три судна 5000 DWT

Два крана STS грузоподъемностью 40 тонн

6 настройщиков заполненных контейнеров

2 настройщика пустых контейнеров

22 грузовых автомобиля грузоподъемностью 50 и 20 тонн (для перемещения контейнеров внутри терминала)

Вместимость контейнерной площадки – 9080 единиц

Общая площадь – 249000 квадратных метров

Терминал сыпучих грузов

Годовая производственная мощность – 3 млн. тонн

Специальные технологии для хранения зерна, кормов, муки, химических продуктов, цемента

Длина причала– 440 метров

В настоящее время Туркменистан экспортирует несколько видов сыпучих товаров, таких как цемент, карбамид (карбамидные удобрения), калий и др.

Общий грузовой терминал

Крытая складская площадь-26394 кв.м

Открытый склад площадью – 75000 кв. м

Длина причала – 625 метров (самый длинный в порту)

Одновременная погрузочно-разгрузочная мощность-4 судна по 5000 DWT каждое

Годовая мощность терминала – 4 млн тонн

6 кранов, движущихся по стальным рельсам грузоподъемностью 20 тонн каждый

Для сверхтяжелых грузов – два крана грузоподъемностью 330 тонн и один грузоподъемностью 84 тонны

Для перемещения грузов в терминале – одно транспортной средство грузоподъёмностью в 500 тонн, семь 60-тонных грузовых прицепов, 9 самоходных вилочных погрузчиков.

Общая площадь – 261000 квадратных метров

Терминал парома, перевозящего поезда

Этот терминал уже существовал и был отремонтирован и модернизирован. Теперь два парома, перевозящих железнодорожные вагоны, могут причалить одновременно. Имеется 30-метровый мост для посадки и высадки пассажиров.

Полипропиленовый терминал

Годовая мощность – 120000 тонн полипропилена

Крытые складские помещения-62000 квадратных метров

Краны на стальных кранах грузоподъемностью 45 тонн и углом поворота 17 метров

Одновременная обработка трех судов по 5000 DWT каждый

Судостроительный и судоремонтный заводБалканский

Годовая строительная мощность-4-6 судов (переработка 10000 тонн металла)

Годовое ремонтное обслуживание – 20-30 судов (2000 тонн стали в год)

Система подъема и спуска судов грузоподъемностью 10000 тонн

Колесные краны грузоподъемностью 80 тонн

Рельсовые краны – грузоподъемностью в 40, 60 и 80 тонн

Общая площадь – 166000 квадратных метров

Общее количество инженеров и специалистов – 1160

Искусственныйостров -птичийзаповедник

Искусственный остров был создан из грунта

11,295 млн. кубометров материала использовано для создания острова

1,35 млн. кубометров засыпки использовалось для создания волноотбойной стенки

9,94 млн. кубометров грунта использовалось для экологической засыпки

Туркменбашинский Международный морской порт был основан в 1896 году. В то время порт назывался Красноводском, что также было названием города, где расположен этот порт. После распада Советского Союза, город-порт переименовали в Туркменбаши.

Управление морского торгового порта было создано 1 января 1903 года.

Паромный терминал был построен в порту в 1959 году. Регулярное паромное сообщение между Баку и Красноводском было начато в 1962 году.

В 2000-2003 годах началась массовая реконструкция. Старый порт был реконструирован, построены новые причалы для судов и складов и других объекты с современным оборудованием. Это позволило предоставлять портовые услуги на самом высоком уровне.

В 2013 году в порту построили пассажирский катамаран “Чарлак”. Это был первый судостроительный проект подобного уровня в истории порта.

Фотоснимки с церемонии открытия порта: