ВозрождениеВеликогошелковогоПути – ВТуркменистанепрошелмеждународныйфорумиоткрылсяпорт

ДокладnCa

Аваза – Туркменбаши (Туркменистан), 2 мая2018 (nCa) — Целостный подход, вплетенный во все направления политики и инициативы Туркменистана, был продемонстрирован в среду на Каспийском море, когда президент Бердымухамедов выступил напленарном заседании Международного форума и возглавил церемонию ввода в эксплуатацию Туркменбашинскогопорта.

Повестка форума была построена вокруг темы «Великий Шелковый путь-к новым рубежам развития».

О том, что Туркменистан рассматривает развитие транспортно-транзитного сектора как единую концепцию, свидетельствует тот факт, что президент Бердымухамедов не выступил с отдельной речью на церемонии открытия Туркменбашинского порта. Его выступление на открытии и закрытии пленарной сессии форума в тот же день, органично слившееся с церемонией открытия порта, свидетельствовало о том, что эти два события являются неотъемлемыми элементами глобального стремления Туркменистана к возрождению Древнего Шелкового пути.

В своем выступлении, охватывающем все направления развития транспортно-транзитной концепции, Президент Туркменистана подчеркнул важность налаживании путей сообщения во всех направлениях. Это одновременно и политическое заявление, и картина нынешнего состояния.

В настоящий доклад включен текст основного выступления Президента Бердымухамедова.

* * *

Тема конференции – «Великий Шелковый путь –к новым рубежам развития» – и совместное присутствие сцены с президентом ФИАТА подчеркнуло тот факт, что быстрое и беспрепятственное перемещение грузов является особо актуальной темой новой эры. Возрождение Великого Шелкового пути, по замыслу Туркменистана, строится на формировании условий для быстрого и доступного перемещения грузов между странами и регионами мира.

Тот факт, что ряд стран направили на форум делегации высокого уровня, в том числе Турция, Узбекистан, Пакистан, Иран, Россия, Казахстан и другие, подчеркивает рост понимания того, что связанность не является вопросом конкуренции или избирательного исключения или включения. Политики во всем мире все больше осознают тот факт, что связанность имеет свою собственную логику и свой собственный ход, сопротивление которым контрпродуктивно.

В общей сложности, в мероприятиях в Туркменбаши приняли участие 26 делегаций министерского или эквивалентного уровня и представители ряда международных и региональных организаций.

* * *

В одном из своих выступлений на конференции Президент Бердымухамедов затронул тему ТАПИ (проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

Он сказал: «Я хочу упомянуть кое-что очень важное сегодня».

«ТАПИ-это не просто проект Туркменистана. Это наш общий проект».

«Многие страны заинтересованы в том, чтобы присоединиться к ТАПИ в различном качестве», – сказал он.

«Еще раз приглашаю всех вас . . . если кто-то заинтересован в реализации [ТАПИ]», – добавил туркменский лидер.

«Сегодня Афганистан должен быть частью всех крупных проектов».

Его заключительное предложение на эту тему вызвало бурные аплодисменты –«Война ничего не выигрывает. Единственное, что может победить-это братство и стабильность».

* * *

Пропагандист здорового образа жизни, Бердымухамедов отметил в конце пленарной сессии форума: «Мне нужно попросить вас об огромной услуге».

Он обратился к присутствующим с просьбой выйти на берег искусственной реки в Авазе и потратьте на прогулку около 15 минут, просто насладиться свежим и омолаживающим воздухом.

«Вы почувствуете разницу», – сказал он.

* * *

ВыступлениеПрезидентаБердымухамедованафоруме:

Обращаясь к собравшимся со словами «Добро пожаловать на туркменскую землю!», туркменский лидер выразил всем глубокую признательность за отклик на приглашение принять участие в работе Международного форума «Великий Шёлковый путь – к новым рубежам развития», а также в знаменательном событии – открытии Туркменбашинского международного морского порта. Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов продолжил приветственную речь на одном из официальных языков ООН – русском языке.

Мы искренне рады видеть здесь высокопоставленных представителей многих государств, министров, руководителей международных организаций, видных дипломатов, политических и общественных деятелей из разных уголков мира, и с полным основанием рассматриваем столь широкое участие как знак уважения к Туркменистану, показатель общности наших помыслов и устремлений, сказал глава государства.

Идея созыва этого Международного форума, отметил глава государства, возникла не случайно. Мы исходили из того, что пришло время внимательно и серьёзно изучить значимость возрождения Великого Шёлкового пути в нынешнем столетии, проанализировать те колоссальные возможности, которые он открывает для развития, прогресса десятков государств мира, сотен миллионов людей.

Сегодня Великий Шёлковый путь – не просто транспортная магистраль между определёнными географическими пространствами, подчеркнул глава Туркменистана, выразив убеждение, что это понятие приобретает важнейшее политическое, гуманитарное, мировоззренческое измерение. Особенно в современных условиях, на фоне имеющих место сложных, порой, болезненных процессов. Великий Шёлковый путь призван связать Восток и Запад, Азию и Европу, народы, населяющие эти континенты, на принципах взаимного уважения, равноправия, доверия, содействовать взаимопониманию и открытости.

Не случайно 2018 год проходит у нас под девизом «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов. На протяжении многих веков территория нашей страны была перекрёстком евразийских путей, местом встречи культур, цивилизаций, традиций и обычаев. Это наследие было органично воспринято туркменским народом, вошло в его мировоззрение. И сейчас, на новом этапе своей истории, мы возрождаем непреходящие ценности Великого Шёлкового пути, его благотворное влияние на становление и развитие нашего молодого государства, его отношений с другими странами.

Как отметил глава Туркменистана, мы делаем это вместе с нашими друзьями и единомышленниками во всём мире. Свидетельством тому – широкий и неподдельный интерес, проявленный к работе этого Международного форума. В данной связи глава государства выразил уверенность, что в ходе нынешней встречи состоится по-настоящему профессиональный и компетентный разговор, призванный не только привлечь внимание к заявленной теме, но и дать ответы на многие вопросы, стоящие сегодня в международной повестке, где транспортная проблематика объективно выдвигается в разряд приоритетов.

Темы, которые предстоит обсудить в рамках работы Форума, имеют огромное практическое значение в контексте современных тенденций мирового развития, подчеркнул глава государства. Глобальные вызовы ныне напрямую затрагивают все страны и регионы, оказывают серьёзное влияние на политическую и социально-экономическую ситуацию.

В этом отношении осознание мировым сообществом общности целей развития, понимание необходимости совместно противостоять нынешним вызовам и угрозам, готовность к осуществлению практических шагов в данном направлении являются сегодня основным условием устойчивости всей системы международных связей. Это особенно актуально для нашего региона, который стремительно перемещается в разряд ключевых объектов всей мировой политики, сказал Президент Туркменистана.

Убеждены, что в мире растёт понимание необходимости объединения усилий для решения глобальных задач в транспортной сфере и готовность к такому сотрудничеству, подчеркнул лидер нации. В данном контексте Туркменистан высоко ценит, что мировое сообщество поддерживает предпринимаемые им шаги в этой области.

В глобальном взаимодействии всё более прочно утверждается качественно новое направление – транспортная дипломатия, одним из создателей которой стала наша страна, инициировавшая предметный многосторонний диалог по данной проблематике в рамках ООН и других международных организаций.

В этом зале, отметил глава государства, собрались люди, осознающие, какое значение сегодня приобретает международное сотрудничество в транспортной сфере, профессионально оценивающие его направления и перспективы. Несомненно, в ходе работы Форума будут сформулированы современные, отвечающие объективным реалиям и запросам подходы к взаимодействию, намечены перспективные планы, представлены новые возможности. Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что предметный диалог, посвящённый роли Великого Шёлкового пути, призван содействовать лучшему взаимопониманию государств, сближению позиций, выработке новаторских схем и моделей партнёрского взаимодействия на долгосрочную перспективу.

Как подчеркнул Президент, сотрудничество, доверие, взаимное уважение – эти принципы лежат в основе международной деятельности Туркменистана. Наша страна открыта для любых конструктивных идей и предложений, всегда готова к предметному и заинтересованному диалогу с другими государствами, международными структурами. Отметив, что собравшихся ныне здесь, на туркменском побережье Каспия, ожидает насыщенная и содержательная повестка, глава государства пожелал всем успехов в предстоящей работе.

В продолжение Форума, ещё раз тепло поприветствовав всех присутствующих, Президент Туркменистана выступил с речью, в которой обозначил приоритетные позиции нашей страны в вопросах международного партнёрства в транспортно-коммуникационном секторе.

Формируя свои подходы к важным темам, которые предстоит обсудить сегодня, Туркменистан, прежде всего, исходит из видения Центральной Азии как неотъемлемого и важнейшего звена Великого Шёлкового пути, подчеркнул глава государства. В силу ряда исторических, геополитических, экономических факторов этот регион играет и продолжает играть особую роль не только в континентальных, но и в общемировых процессах. И от того, какой будет Центральная Азия, какие тенденции станут здесь определяющими и доминирующими, во многом зависит вектор развития всей мировой политики в обозримом будущем.

Поэтому мы убеждены, сказал глава государства, что возрождение Великого Шёлкового пути невозможно представить без данного региона. Именно по этим землям веками проходили караванные пути, соединяющие цивилизации, и именно здесь формировался естественный мост между Востоком и Западом, ставший центром межцивилизационного диалога. Наша задача – возродить это историческое предназначение Центральной Азии в новых условиях и на современных началах.

Очевидно, что одним из важнейших направлений в реализации этих целей является успешная интеграция региона в международные связи, создание соответствующей транспортно-транзитной и коммуникационной систем. Как пояснил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, речь идёт о строительстве разветвлённой, комплексной, комбинированной инфраструктуры транспортного сообщения и транзита, охватывающей пространства континентальной Евразии с выходом на морские терминалы Черноморского и Балтийского регионов, Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.

Данный проект также подразумевает перспективу подключения к транспортной инфраструктуре в южном и восточном направлениях с выходом на такие мощные экономические центры, как Китай, Индия, Пакистан, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил лидер нации. Это означает создание нового, ещё более масштабного формата сотрудничества, являя собой пример подлинно новаторского мышления в глобальной геоэкономике, видения стратегических перспектив её развития.

Естественно, учитывая уникальность географического расположения нашей страны на перекрёстке маршрутов по линии Север-Юг и Запад-Восток, развитие транспортной инфраструктуры является одним из безусловных приоритетов государственной политики Туркменистана. Согласно «Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на 2011-2030 годы», наша страна определена как трансконтинентальный экономический мост взаимодействия европейской, азиатско-тихоокеанской и южно-азиатской экономических систем. Базовым элементом долгосрочной программы является опережающее развитие транспортно-коммуникационного комплекса, способного в полном объёме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах. В ней сформулированы основные задачи в данной сфере и механизмы их реализации.

Говоря об этом, глава государства обозначил в числе важнейших задач последовательную интеграцию транспортной системы Туркменистана в мировую транспортную систему, дальнейшее расширение национальной инфраструктуры по линии главных магистралей, связующих маршрутов и узлов в направлениях Восток-Запад и Север-Юг.

Предусматривается также реализация мер по обеспечению наибольшей эффективности транспортных маршрутов, снижению доли транспортной составляющей в стоимости конечной продукции во внутреннем, транзитном и экспортно-импортном сообщении. При этом одним из ожидаемых результатов претворения в жизнь данной стратегии является создание сети транспортно-логистических центров интермодальных перевозок.

Новые транспортные коридоры, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, позволяют расширить рынок услуг в этой сфере. Что, в свою очередь, требует проведения активной маркетинговой внешнеэкономической политики, оптимизации тарифов со странами-участницами международных транспортных коридоров и гибкой системы тарифных преференций. Сегодня в Туркменистане повсеместно вводятся в эксплуатацию уникальные инженерные сооружения – железнодорожные и автомобильные мосты, призванные стать «золотым звеном» международной сети транспортных коммуникаций, строятся новые аэропорты мирового уровня.

Стратегическое значение, констатировал глава государства, приобретает развитие отечественного морского флота и всей соответствующей инфраструктуры. Важнейшим компонентом здесь стало строительство Международного морского порта города Туркменбаши, стартовавшее в августе 2013 года. Сегодня оно успешно завершено.

Масштабность этого сооружения, отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, трудно переоценить. Проект нового Международного морского порта площадью около 152 гектаров предусматривает строительство паромного, пассажирского и грузовых терминалов. Общая протяжённость причалов, которые одновременно могут обслуживать 17 судов, составляет более 1800 метров. Порт сможет обслуживать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч грузовых машин и перевозить 400 тысяч контейнеров в год.

Общая пропускная мощность нового порта – 17 миллионов тонн груза без учёта нетфепродуктов. Контроль за движением судов в его акватории, за погрузочно-разгрузочными работами будет осуществляться с помощью спутниковых, автоматизированных систем.

Наряду с объектами Туркменбашинского международного морского порта был также построен судостроительный и судоремонтный завод «Балкан». Данное предприятие, имеющее возможность обработки 12 тысяч тонн стали в год, предназначено для постройки 4 судов и ремонта 20 судов.

Как подчеркнул глава Туркменистана, новый портовый комплекс призван стать важнейшим звеном формирования современной системы морских перевозок, создающим максимально благоприятные условия для выхода к Причерноморью, на страны Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, позволяя значительно сократить расстояния и время в пути масштабным грузопотокам, выводя на качественно новый уровень экономическое и торговое сотрудничество между государствами Азии и Европы.

Тем самым, отметил Президент, открываются огромные возможности для оптимизации транспортных потоков на Евразийском пространстве, межрегиональным и межконтинентальным связям придаётся новая стратегическая перспектива. Конечно, решение о строительстве порта было продиктовано, прежде всего, внутренними потребностями. Запад Туркменистана, Каспийское побережье – это один из самых динамично развивающихся регионов нашей страны.

Здесь создаётся мощная промышленная, энергетическая, транспортная, коммуникационная инфраструктура, закладывается фундамент современной газохимической индустрии. Наша цель состоит в том, чтобы через строительство современной портовой инфраструктуры дать мощный импульс дальнейшему динамичному росту всей национальной экономики, привлечению инвестиций в её различные сегменты. Это соответствует нашим стратегическим приоритетам по превращению Туркменистана в современную индустриально развитую державу.

Вместе с тем, и это нужно сегодня подчеркнуть особо, значимость морского порта в городе Туркменбаши объективно выходит далеко за национальные рамки, сказал глава государства. Принимая решение о строительстве, мы исходили из того, что он естественным образом будет ориентирован на стимулирование международного сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включение в его конфигурацию новых пространств и направлений.

Логика наших действий, отметил далее Президент Гурбангулы Бердымухамедов, подвела нас к необходимости создания такой системы транспортного сообщения, которая бы обеспечивала эффективный выход на внешние рынки другим государствам региона, открывала дополнительные возможности для расширения и оптимизации партнёрства на континенте. В рамках усовершенствования правовой базы и приведения её в соответствие с международными стандартами был принят Кодекс торгового мореплавания Туркменистана. Наша страна также присоединилась к нескольким Международным Конвенциям, регулирующим соответствующие вопросы.

В продолжение темы глава государства ещё раз подчеркнул, что сооружение нового порта Туркменбаши – не просто масштабный и экономически обоснованный национальный проект. Использование его потенциала открывает возможности для значительного расширения многостороннего взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях. По сути, с вводом в строй этого объекта на западе Туркменистана, в стратегически важном Каспийском регионе, создаётся крупный плацдарм для наращивания межрегионального сотрудничества, увеличения объёмов и качества межкаспийских перевозок, формируется новая конфигурация транспортных потоков.

В данном аспекте глава государства акцентировал внимание на экологической составляющей этого проекта. На всех стадиях работы она была для нас безусловным приоритетом, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, заявив, что новый Международный порт Туркменбаши отвечает самым высоким требованиям и стандартам экологической безопасности.

Помимо экономической и коммерческой обоснованности проекта, экологических параметров, нельзя забывать и о его геополитической значимости. В этой связи глава государства выразил убеждение, что функционирование нового Туркменбашинского порта окажет большое позитивное влияние на политическую обстановку в регионе и за его пределами, будет содействовать сотрудничеству прикаспийских государств по целому ряду актуальных политических вопросов, придаст дополнительную устойчивость всей системе континентальных межгосударственных связей на принципах доверия и баланса интересов.

В данном контексте оно чётко вписывается в международную стратегию Туркменистана, базовым и неизменным принципом которой является диверсификация транспортных потоков. Мы убеждены, подчеркнул лидер нации, что именно многовариантная модель, создание новых маршрутов и направлений способны придать необходимую устойчивость и новую динамику глобальному развитию, что особенно актуально на фоне тех сложных, а порой и кризисных явлений, наблюдающихся сегодня в мировой экономике.

С вводом в строй нового порта открываются дополнительные перспективы сотрудничества с международными и региональными структурами. Туркменистан готов к обсуждению его различных аспектов и направлений с партнёрами из Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств, Организации экономического сотрудничества, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, пригласив данные структуры к тесному взаимодействию в целях максимально эффективного задействования имеющихся возможностей.

Говоря о хороших перспективах использования порта Туркменбаши странами нашего региона, не имеющими выхода к морю, глава государства подтвердил готовность туркменской стороны к предметным переговорам с ними по всем аспектам сотрудничества.

Обращаясь к собравшимся, Президент отметил, что, как известно, при рассмотрении вопросов партнёрства в транспортно-логистической сфере Туркменистан придаёт особое значение деятельному участию в этой работе Организации Объединённых Наций. Выходя на уровень ООН с инициативой глобального диалога по транспортной проблематике, мы исходили из того, что она сегодня напрямую связана с выполнением Целей Устойчивого Развития. Сформировать современную транспортную архитектуру, ориентированную на решение ключевых задач Сообщества Наций в XXI веке, на службу миллионам людей во всём мире, на сохранение и приумножение ресурсов планеты – такова сегодня альфа и омега всей международной деятельности нашей страны в транспортном сегменте, подчеркнул глава государства.

Ответственно подходя к этой проблеме, Туркменистан за последние годы выдвинул ряд важных инициатив, которые вызвали понимание и поддержку мирового сообщества. Свидетельством тому является единодушное принятие туркменских проектов Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по сотрудничеству в сфере устойчивого транспорта, соавторами которых стали десятки стран. Пользуясь представившейся возможностью, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил искреннюю признательность руководству этих государств, многие из которых представлены на нынешнем Форуме.

Говоря о развитии международной транспортной инфраструктуры, наша страна всегда подчёркивает необходимость более тесного сотрудничества со специализированными структурами ООН, прежде всего, Европейской Экономической Комиссией (ЕЭК) ООН и Экономической и Социальной Комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В данном контексте Туркменистан предлагает на основе опыта Международного союза автомобильного транспорта, ЕЭК и ЭСКАТО обсудить возможности создания Модального Шоссе для Центральной Азии с выходом на Турцию. Инициатива МСАТ по Модальному Шоссе полностью соответствует нашему видению перспектив развития транспортных маршрутов в этом направлении, отметил лидер нации. Мы её полностью поддерживаем и готовы играть самую активную роль и оказывать самую действенную поддержку реализации данного проекта, сказал глава государства, предложив всем странам-членам ООН, входящим в состав ЕЭК и ЭСКАТО, присоединиться к предметному обсуждению этого вопроса.

Туркменская сторона призывает активизировать в рамках вышеназванных организаций обсуждение различных аспектов строительства транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

Туркменистан также готов выступить в качестве активного партнёра и участника программы ТРАСЕКА. В целом, выразил уверенность Президент Гурбангулы Бердымухамедов, формирование западного транспортного коридора из Центральной Азии имеет огромное значение в контексте реализации амбициозных целей возрождения Великого Шёлкового пути и соединения двух мировых экономических полюсов Евразии на качественно новых критериях.

Туркменистан всегда с убеждённостью заявлял о готовности использовать свою богатейшую ресурсную базу, инфраструктуру, выгоды географического положения в интересах международного экономического, торгового, инвестиционного партнёрства, формирования в Евразии новых, отвечающих объективным потребностям современного развития, конфигураций и моделей сотрудничества. Сооружение Международного порта Туркменбаши, подчеркнул Президент, стало реальным и весомым вкладом нашей страны в этот процесс.

Поблагодарив туркменских проектировщиков, инженеров, строителей, а также находящихся в зале представителей иностранных государств и компаний – всех, кто внёс вклад в реализацию данного проекта, глава государства поздравил соотечественников и зарубежных гостей с этим знаковым событием. Выразив уверенность, что новый порт станет важнейшим звеном Великого Шёлкового пути, воротами между двумя континентами, широко открытыми для равноправного, эффективного и взаимовыгодного международного сотрудничества на многие десятилетия, Президент Туркменистана адресовал собравшимся пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.

Выступление главы государства было заслушано с заинтересованным вниманием и встречено бурными аплодисментами.

Затем слово было предоставлено президенту Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA) БабаруБадату, который, поблагодарив Президента Туркменистана за приглашение на Международный форум, проходящий на побережье Каспия, и оказанное гостеприимство, отметил, что для FIATA участие во встрече такого уровня является почётной миссией.

Выразив удовлетворение сотрудничеством с нашей страной, гость подчеркнул важность Туркменбашинского международного морского порта в контексте активизации партнёрства между странами всего региона, а также высокий уровень его строительства и оснащённости.

Говоря о значимости нового порта в воссоздании Великого Шёлкового пути, БабарБадат высоко оценил его роль как моста, соединяющего Европу с Азией. Гость также подтвердил готовность Федерации содействовать развитию сотрудничества в сфере грузоперевозок между государствами-членами FIATA.

Политика Туркменистана по развитию сферы транспорта укрепляет его позицию как Международного логистического центра, сказал гость. Строительство железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран, проекты по модернизации дорожной сети, в том числе по прокладке высокоскоростного шоссе Ашхабад-Туркменбаши свидетельствуют о реализации планов наращивания транспортной инфраструктуры по направлениям Восток-Запад и Север-Юг.

Заявив о поддержке Федерацией инициативы Туркменистана по возрождению Великого Шёлкового пути, руководитель FIATA подчеркнул заинтересованность в совместной работе и обмене опытом на данном направлении, где имеются большие перспективы.

Поблагодарив БабараБадата за содержательное выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил убеждение, что сотрудничество Туркменистана с FIATA будет развиваться плодотворно и осуществляться по перспективным направлениям международного взаимодействия в области глобального транспорта.

Как отметил глава государства, мы высоко ценим поддержку со стороны Международной федерации экспедиторских ассоциаций актуальных предложений и инициатив нашего государства в сфере устойчивого транспорта. Как известно, Туркменистан инициировал принятие ряда соответствующих Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Туркменская столица – Ашхабад – стала местом проведения крупных форумов высокого уровня, в том числе и первого в истории Глобального форума ООН по устойчивому транспорту, состоявшегося в ноябре 2016 года. Кроме того, в нашей стране был проведён целый ряд значимых мероприятий в виде конференций и медиафорумов.

Подчеркнув, что нынешний форум также является продолжением программных действий глобального партнёрства в данном направлении, Президент Туркменистана высказал главе FIATA искреннюю признательность и пожелал успехов в весьма важной сфере деятельности, каковой является международный транспорт и перевозки.

В продолжение Форума состоялась торжественная церемония вручения наград от Книги рекордов Гиннесса, крупных международных организаций, известных иностранных компаний и структур.

По окончании церемонии Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил с завершающим словом.

Обращаясь к собравшимся, туркменский лидер поблагодарил руководителей международных организаций за тёплые слова в адрес Туркменистана. Как отметил глава государства, наша страна высоко оценивает готовность этих авторитетных структур к сотрудничеству, а также ценит содержательный и позитивный подход к вынесенным на сегодняшний Форум важным и актуальным вопросам.

Выразив признательность за вручённые награды, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что воспринимает их, прежде всего, как знак уважения к Туркменистану, его народу, признание весомого вклада нашей страны в дело возрождения Великого Шёлкового пути, в развитие широкого международного сотрудничества, утверждение в нём атмосферы равноправия, доверия, взаимопонимания и открытости.

Туркменистан твёрдо и всецело привержен этим принципам, и делает сегодня всё возможное, чтобы они наполнялись реальными, конкретными делами. Наша страна реализует крупные инфраструктурные транспортно-коммуникационные и энергетические проекты, выдвигает важные конструктивные инициативы, направленные на повышение эффективности международного партнёрства, повышение его отдачи. Всё это вызывает обоснованное внимание и должную позитивную оценку в мире.

Глава государства выразил убеждение, что факт созыва нынешнего Международного форума, проявленный к нему широкий интерес со стороны политиков, специалистов, экспертов, средств массовой информации, говорит о той значимости, которую приобретает идея возрождения Великого Шёлкового пути в современных условиях. В данном плане открываются перспективы не только в торговле, экономике, инвестициях, но и в политике, культуре, гуманитарных связях, в укреплении дружбы и сотрудничества между странами и народами.

Нынешняя встреча призвана способствовать этим процессам, стать одной из тех площадок, где осуществляется обмен мнениями, вырабатываются конструктивные модели взаимодействия, налаживаются ценные профессиональные связи, отметил Президент. Это очень важно и очень полезно для дальнейшей практической работы.

* * *

Резюме выступления БабатаБадата, президента ФИАТА

Порт Туркменбаши имеет большое значение в контексте укрепления партнерства между странами всего региона. Пот также олицетворяет высокий уровень строительства и оснащения.

Порт, в рамках воссоздания Великого Шелкового пути, будет служить мостом, соединяющим Европу и Азию.