Мир на Корейском полуострове – хорошая новость для Центральной Азии

Комментарий nCa

Это был всего лишь один шаг, но этот шаг может изменить ход истории не только Корейского полуострова, но и всего мира. У Центральной Азии есть повод для радости.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ ин встретились в пятницу (27 апреля 2018 года) в демилитаризованной зоне. Их встреча в деревне перемирия Пханмунджом вблизи военной демаркационной линии повысила перспективы достижения постоянного мира и, возможно, в будущем мирного воссоединения двух Корей.

Краткое содержание их совместного заявления (приведенное в конце настоящего комментария) свидетельствует о том, что они рассматривают реальные цели. И, похоже, у них есть все намерения для их достижения.

Теперь они будут сосредоточены на гуманитарных и культурных аспектах, таких как совместное участие в международных спортивных мероприятиях, воссоединение разделенных семей и т. д.

Стороны также договорились о проведении консультаций в интересах сбалансированного экономического роста и общего процветания.

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Несмотря на то, что Трамп уже утверждает, что это сближение является плодом его жесткой позиции, факт заключается в том, что большая часть этих усилий связана с мужеством и мудростью Мун Чжэ ина, который слушая веления своего сердца, нацелился на мир с Севером.

Мун Чжэ ин преуспел благодаря следующим своим чертам – его происхождение, его борьба против системы, несмотря на все трудности, его подъем в системе, его устойчивость и сострадание, и его способность оставаться незатронутым внешним шумом.

Например, настоящим прорывом стало решение южнокорейского лидера о совместном участии в олимпийским играх Пхенчхан-2018, а также теплый прием и поддержка, оказанные гостям и спортсменам с севера.

Немалую роль сыграл и председатель КНР Си Цзиньпин, убедивший лидера Северной Кореи дать шанс миру.

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Итак, какова здесь главная мысль, которая должна быть доведена до Центральной Азии?

В Центральной Азии нет нерешенных вопросов в плане объединения, поскольку границы каждой страны взаимно урегулированы. Тем не менее, основные принципы одинаковы, когда речь идет о блокировании внешнего вмешательства и поиске решений изнутри.

Вот что необходимо уяснить из корейского диалога:

Великодушие порождает великодушие

За столом переговоров диалог должен основываться на общностях, а не с позиции реальной или предполагаемой силы.

Каждая сторона должна признать интересы и озабоченности другой стороны

Шаги, согласованные в каждом раунде диалога, даже если они малы, должны быть достаточно значимыми, чтобы достичь конечной цели

Бахвальство до, во время или после диалога контрпродуктивно; акцент должен быть сделан на доброй воле, проявленной другой стороной

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Существует также очень важный аспект, который напрямую связан с недавним предложением Президента Туркменистана Бердымухамедова о создании консультативного совета глав государств Центральной Азии.

Современная история стала свидетельницей трех замечательных случаев воссоединения – это Германия, Вьетнам и Йемен.

Германия и Йемен находятся на противоположных концах спектра, а Вьетнам – в середине.

Успех объединения Германии основан на: 1. Отсутствии внешних помех; 2. Огромных жертвах западной части Германии; 3. Поддержании политического климата, позволившего процессу достичь своих логических результатов.

Провал Йеменской модели объясняется следующими причинами: 1. Непрекращающееся вмешательстве иностранных держав; 2. Отсутствие ресурсов для обеспечения всеобщего процветания; 3. Политические разногласия на национальном ландшафте.

Воссоединение двух разделенных частей страны и интеграция в регионе – схожие процессы в некотором роде. Если главы Центральноазиатских государств смогут объединиться в консультативный совет, то они смогут убедиться в том, что решения исходят изнутри, а не при координации с какими-либо внешними игроками.

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Важной частью успеха встречи стало внимание к мелким деталям. Пожалуй, это почти универсальный принцип – гениальность заключается в деталях.

И, конечно, повсюду ощущалось искреннее тепло.

Лидеры вместе они посадили сосну, датируемую 1953 годом, годом подписания соглашения о перемирии и окончании корейской войны. Почва была привезена с горы Халла в Южной Корее и гора Пэкту на севере, а вода доставлена – из рек обеих Корей. Надпись на мемориальной доске перед деревом гласит: «Мир и процветание посажены».

Мун сказал, что в дальнейшем он хотел бы посетить Северную Корею и побывать на горе Пэкту недалеко от границы с Китаем. Ким ответил, что поездка в нынешних условиях будет не очень комфортной, но Север улучшит свою транспортную инфраструктуру, если Мун решит приехать.

Ким сказал, что Северокорейская делегация, принимавшая участие в зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане, была впечатлена скоростными поездами Южной Кореи, что также подчёркивает осознание того, насколько бедна инфраструктура их собственного государства.

Мун сказал, что жители обеих Корей смогут пользоваться услугами высокоскоростных поездов, если отношения улучшатся и страны свяжут свои железнодорожные сети на границах.

На переговорах в Доме мира расстояние между креслами двух лидеров составило ровно 2018 мм, символизируя текущий год.

Многие здания в Пханмунджоме были перекрашены в синий цвет, цвет флагов объединения Кореи и ООН.

Ким пошутил, выразив надежду на то, что Муну понравится знаменитая холодная гречневая лапша из Северной Кореи, которая будет доставлена на банкет после саммита. Он также отметил, что ее трудно было привезти из Пхеньяна.

Затем он повернулся к своей сестре, сидящей слева от него, и сказал: «Может быть, я не должен был говорить, что Пхеньян далеко».

Меню ужина состояло из блюд, тщательно отобранных для представления как Севера, так и Юга. В меню были Джон Дори, любимая рыба из провинции Пусан, где вырос Мун, и швейцарское блюдо рёсти, полюбившееся Киму во время его учебы в Швейцарии.

На десерт подали манговый мусс, украшенный картой Корейского полуострова.

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Южная Корея Северная Корея ВВП 1,41 трлн.долл.США 12,38 млрд.долл.США ВВП на душу населения 32400 долл.США 1800 долл.США Население 51,25 млн 25,37 млн

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Ниже приведен обзор совместного заявления президента Южной Кореи Мун Чжэ ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына:

МЕЖКОРЕЙСКИЕ ОБМЕНЫ

Две Кореи договорились:

– Полностью выполнять все существующие Соглашения и декларации, принятые до настоящего времени между двумя сторонами.

– Вести диалог и переговоры в различных областях, включая переговоры на высоком уровне, принимать активные меры по реализации соглашений саммита.

– Создать совместное бюро по связям с постоянными представителями обеих сторон в промышленной зоне Кэсон на границе.

– Поощрять более активное сотрудничество, обмены, визиты и контакты на всех уровнях.

– Активно проводить различные совместные мероприятия в особые даты, в которых будут принимать участие представители всех уровней, включая центральные и местные органы власти, парламенты, политические партии и гражданские организации.

– Совместно участвовать в международных спортивных мероприятиях, таких как Азиатские игры 2018 года.

– Стремиться к оперативному решению гуманитарных вопросов, возникших в результате раскола страны.

– Созвать межкорейские переговоров Красного Креста для обсуждения и решения вопросов, включая вопросы воссоединения семей, разделенных корейской войной.

– Провести программу воссоединения разлученных семей 15 августа.

– Реализовать проекты, согласованные в декларации от 4 октября 2007 года, в целях содействия сбалансированному экономическому росту и совместному процветанию.

– Принять практические шаги по подключению и модернизации железных дорог и автомобильных дорог на восточной стороне полуострова, а также между Сеулом и Синыйджу на северо-западе КНДР.

ВОЕННАЯ СФЕРА

Две Кореи договорились:

– Полностью прекратить все враждебные действия друг против друга во всех областях, включая на суше, море и в воздухе.

– Превратить Демилитаризованную зону в зону мира с 1 мая путем прекращения всех враждебных действий и ликвидации таких средств, как вещание по громкоговорителям и распространение пропагандистских листовок.

– Разработать практическую схему преобразования нынешней Северной пограничной линии в Западном море в морскую зону мира для предотвращения случайных военных столкновений.

– Проводить частые совещания на уровне министров обороны и на рабочем уровне в целях незамедлительного обсуждения и решения военных вопросов, причем первые военные переговоры должны состояться в мае на генеральском уровне.

МИРНЫЙ РЕЖИМ

– Обе Кореи подтверждают и соглашаются строго придерживаться соглашения о ненападении, которое исключает применение силы в любой форме друг против друга.

– Они соглашаются осуществлять разоружение поэтапно по мере ослабления военной напряженности и достижения существенного прогресса в укреплении доверия в военной области.

– Они соглашаются активно проводить трехсторонние встречи с участием Соединенных Штатов или четырехсторонние встречи с участием Соединенных Штатов и Китая в целях объявления о прекращении войны и установления постоянного и прочного мирного режима.

– Они подтверждают общую цель о достижении безъядерного Корейского полуострова путем полной денуклеаризации./// nCa, 30 апреля 2018 [некоторые цитаты и снимки взяты из Daily Mail]