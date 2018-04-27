Туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне – запуск регионального консенсуса – Часть 1

Тарик Саиди

Визит Президента Бердымухамедова в Узбекистан 23-24 апреля 2018 года знаменует начало новой эры регионального согласия в Центральной Азии.

СМИ выбрали заявление Узбекистана об участии в ТАПИ в качестве главной новости, и это, конечно, вполне обоснованно, поскольку ТАПИ – это не просто газопровод, это целый коридор.

Тем не менее, всеобъемлющей концепцией можно считать предложение Президента Туркменистана о формировании на пространстве Центральной Азии Консультативного совета глав государств, который должен встречаться не реже одного раза в год.

Давайте рассмотрим обоснованность, актуальность и последствия этой идеи, и при этом мы увидим то, как она связана с ТАПИ, и многое другое.

Во-первых, стоит кратко перечислить членов кабинета Трампа, некоторые из них назначены совсем недавно:

Директор Национального экономического Совета Ларри Кудлоу (назначен 2 апреля 2018) – – – несмотря на то, что он не имеет формальной квалификации в области экономики, Ладлоу описывает себя как «экономист в сфере предложения». Он выступает за снижение налогов. Он хорошо известен на телевидении, и в 2002 году он призвал к атаке на Ирак.

Советник по национальной безопасности Джон Болтон (назначен 9 апреля 2018) – – – Болтон сыграл важную роль в срыве конференции по биологическому оружию 2001 года в Женеве, созванной для одобрения предложения ООН по обеспечению соблюдения Конвенции по биологическому оружию 1972 года. В 2002 году он призвал включить Кубу, Ливию и Сирию в «ось зла». Он также выступил с предложением нанести превентивные удары по Ирану и Северной Корее. На протяжении всей своей карьеры в случае выбора между войной и миром, он выбирал военные действия, при выборе между примирением и конфронтацией, он неизменно выбирал конфронтацию. Его взгляды на структуру ООН: «Организации Объединенных Наций нет. Есть международное сообщество, которое иногда может возглавлять единственная реальная держава, оставшаяся в мире, и это Соединенные Штаты, при том, что это отвечает нашим интересам, и мы можем заставить других идти вперед».

Министр обороны Джим Мэттис, (назначен 20 января 2017) – – – на сегодняшний день самый сбалансированный член администрации Трампа, он считает Иран большей угрозой, чем Аль-Каиду или ИГИЛ. Он выступал за более тесный союз с арабскими странами, в основном с Саудовской Аравией, ОАЭ и Иорданией. Он с подозрением относится к некоторым направлениям политики России и Китая.

Директор ФБР Кристофер Рэй, (назначен 2 августа 2017) – – – во время слушаний в Сенате по его кандидатуре на этот пост, он озвучил свое мнение по поводу китайских студентов и ученых в США, намекая на то, что они ведут шпионскую деятельность.

Государственный секретарь Майк Помпео (назначен 1 апреля 2018) – – – даже в качестве директора ЦРУ, он выполнял ряд задач, которые относятся к компетенции государственного секретаря, например, визиты в Турцию и Саудовскую Аравия для обсуждения сирийского вопроса и ИГИЛ, визит в Северную Корею для подготовки ко встрече на высшем уровне. Помпео – скорее исламофоб, призывает к свертыванию ядерной сделки с Ираном, а также к смене режима в Северной Корее.

Директор ЦРУ (в ожидании утверждения Сенатом) Джина Хаспел – – – занималась контролем пыток в секретной тюрьме «Глаз кошки» в Таиланде в 2002 году. Она также участвовала в несанкционированном уничтожении записей допросов ЦРУ.

С такой командой, Центральной Азии не будет в центре любой из основных политических инициатив США. Тем не менее, последствия могут быть внезапными, возможно, серьезными, учитывая, что они пытаются сделать Афганистану, Ирану, России и Китаю.

К настоящему времени также известно, что у Трампа есть известная схема маневров: сначала он переходит в агрессивное позерство, пытаясь запугать того, кто находится на другом конце, а затем начинает выжимать как можно больше уступок. К пример, вначале он покинул транс-тихоокеанское партнерство, а теперь демонстрирует признаки возврата к этот формату в обмен на еще большее количество уступок, чем было ранее согласовано. В Твиттере он яростно выступает против Северной Кореи и все же послал Помпео заключить секретную сделку. Того же можно ожидать и от его угрозы отказаться от иранской ядерной сделки.

С такого рода президентом и такой командой, Центральная Азия должна сохранить свою позицию единого региона, действующего сообща. Именно поэтому предложение Туркменистана заслуживает срочной реализации.

Возникает вопрос об Иране, стране, которая стремится к сохранению конфронтации с некоторыми странами. Существует также вероятность того, что если ядерная сделка будет нарушена, полностью или частично, Иран может принять некоторые неожиданные и непредсказуемые решения. Тегеран проводит промежуточную политику – держит отношения с соседями в напряжении, при этом весьма сердечно настроен к соседям своих сопредельных стран. Если регион установит с Ираном единогласный диалог, в выигрыше окажутся все.

Цены на нефть значительно выросли, но это может быть временным облегчением, поскольку некоторые державы используют нефтяные цены в качестве стратегического оружия. Это как раз тот фактор, который вынудит Центральную Азию как можно скорее переориентировать экономику на неуглеводородную основу. Для этого необходимо совместное стремление к передовым технологиям и инновациям. Богатые энергоресурсами страны – Казахстан, Туркменистан и Узбекистан – должны найти способ вывести Таджикистан и Кыргызстан на совместный путь прогресса. Достичь этого можно, если главы государств периодически будут встречаться с четко определенной повесткой дня.

Теперь, когда Саудовская Аравия утверждает, что движется по пути сдержанности и умеренности, необходимо справиться с оставленной в наследство экстремистской литературой, которая целым потоком вышла из под пера саудовских клириков. Было ли вождение транспортных средств женщинами фактически запрещено исламом или это было просто плодом какого-то лихорадочного ума? Вчера ислам не разрешал женщинам посещать стадионы в качестве зрителей, а сегодня допускает это? Вчера не допускалась женщинами утренняя или вечерняя прогулка, а сегодня ислам разрешает это? ——- Дело в том, что эти и многие другие ограничения, а также другие экстремистские толкования были изобретены саудовскими учеными или одобрены их учеными. Центральной Азии следует опасаться не ислама, а бренда под названием «ислам», который был экспортирован в мир, включая этот регион. Решение не в том, чтобы сторониться исламской религии. Нужно двигаться по пути избавления от экстремистской литературы и идей, которые в любом случае не принадлежат исламу и поощрения местных правоведов к написанию трудов в истинном духе ислама. Это работа требует тесной координации между странами Центральной Азии.

Необходимо также поддерживать баланс в отношениях с мировыми и региональными державами, и лучше всего этого можно добиться при сохранении единой позиции по ключевым вопросам.

Кроме того, существует ряд внутренних вопросов, требующих постоянного консультационного механизма на самом высоком уровне. Например, вопрос об общих водных ресурсах должен решаться на основе взаимного консенсуса без ущерба интересам какой-либо страны.

Для достижения этой цели существует множество способов. Один из них – обеспечить электроэнергией Таджикистан и Кыргызстан в обмен на дополнительные объемы воды. Другим решением может стать долгосрочная поддержка в создании промышленной базы Таджикистана и Кыргызстана.

Страны региона могут выступать как импортерами, так и экспортерами, удовлетворяя потребности друг друга и тем самым поддерживая экономики друг друга.

Возможно, сейчас также настало время рассмотреть вопрос о создании бренда «Сделано в Центральной Азии» для некоторых продуктов.

Таковы лишь некоторые из причин, требующих создания Консультативного совета глав государств Центральной Азии.

Продолжение следует. . .