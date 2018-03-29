Турция – незаменимый союзник для безопасности Европы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Борьба с террористическими организациями, такими как ИГИЛ, и управление потоками эмиграции – это самые сложные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня европейские страны. И Турция по-прежнему играет важную роль в международных действиях по их решению.

Именно при помощи Турция Европейский Союз (ЕС) смог урегулировать поток эмигрантов из Сирии. Турция не только приютила 3,5 миллиона сирийцев, но и спасла жизни тысяч из них, избавив их от опасного пересечения Эгейского моря в направлении Западной Европы.

Турция стала одной из первых стран, признавших ИГИЛ террористической организацией. Страна является частью международной коалиции созданной против ИГИЛ.

Турция пресекла въезд в страну более 4000 подозрительных лиц, депортировала около 6 000 террористов, задержала более 10 000 членов «ИГИЛ» и «Аль-Каиды» и приложила огромные усилия, чтобы обеспечить безопасность 911-километровой границы с Сирией, в то время как некоторые западные страны затруднялись контролировать даже прохождение джихадистов через свои аэропорты.

Турция – единственная страна, которая с 2016 года объединила свою армию со Свободной Сирийской армией для борьбы против ИГИЛ, хотя другие члены коалиции были удовлетворены одним лишь символическим присутствием на территории. Освобождение городов Джарабул, Аль-Баб и прилегающих территорий посредством операции «Щит Евфрата», осуществленной турецкой армией, остается одним из редких, если только не единственным примером для подражания, поскольку в результате операции сотни тысяч сирийцев благополучно вернулись в свои дома.

Но разве Турцию, на которую европейцы возлагают свою безопасность, правильно воспринимают действия страны? Верно ли истолковывают и оценивают усилия Турции на Западе? К сожалению, это не так.

Нынешний анти-турецкий дискурс на Западе отчасти отражает рост ксенофобии и ненависти к исламу, подпитываемый мигрантскими потоками. Более того, ряд недобросовестных политиков для удовлетворения интересов своих избирателей порой маскируют свои ксенофобские и антимусульманские идеи «политически корректной» оппозицией против членства Турции в ЕС.

Этот дискурс также уходит своими корнями в отказ некоторых принять во внимание серьезность угроз, с которыми сталкивалась Турция в последние годы и тех, кто абсолютно безвозмездно обвиняет лидера в авторитаризме и несоблюдение прав человека.

Но какие другие европейские страны смогли бы лучше, чем Турция, уважать эти права, если бы оказались на месте Турции и столкнулись бы с такими угрозами и трудностями, как действия террористических группировок (ИГИЛ, РПК/ДПП/CНЗ), захвативших контроль над приграничными регионами; кровавая попытка переворота, совершенная Фетуллахом Гюленом и его братством 15 июля 2016 года; экономическая и социальная нагрузка сирийских иммигрантов, живущих за счет турецкого налогоплательщика … Ни одна другая страна, по сути, не смогла бы лучше справиться с таким бременем трудностей всех видов.

Будучи основателем Совета Европы в Страсбурге с 1950 года, Турция является участником Европейской конвенции о правах человека. Эта конвенция, как и в других Европейских странах, гарантирует уважение судами Турции индивидуальных прав всех граждан. Никто не может утверждать, что в Турции эти права менее уважаются, чем в других странах Европы.

Сегодня, благодаря своей решимости, Турции удается препятствовать деятельности террористических организаций, таких как ДАЕШ или РПК/ДПП/CНЗ, действовать на своей территории. Достижения в борьбе с террористической организацией Фетуллах Гюлена скоро позволят турецкому правительству снять чрезвычайное положение.

Во Франции этот режим был отменен по истечении семисот девятнадцати дней.

Сегодня в Турции установлена политическая стабильность и самый высокий экономический рост среди европейских стран. Эта страна также остается одним из самых безопасных туристических направлений в мире, и принимает ежегодно 40 миллионов туристов.

Приоритетом для Турции, как страны прикладывающие всевозможные усилия для политического решения сирийского вопроса, является ликвидация любого террористического присутствия на границе с этой страной. Кстати, стоит напомнить тем, кто забыл, что эта граница также считается границей между Ближним Востоком и Европой, НАТО.

Операция «Оливковая ветвь», проводимая [с 20 января 2018 года] в Африне против РПК/ДПП/CНЗ и ИГИЛ, будет продолжаться до тех пор, пока мы полностью не достигнем цели.

Турция любой ценой противостоит этой террористической организации против захвата приграничных сирийских территорий. Турция сделает все необходимое, чтобы продемонстрировать ошибочность идеи использовать террористов РПК/ДПП/CНЗ в качестве наемников в предполагаемой борьбе против ИГИЛ.

Наши союзники поймут, что Турция является и останется лучшим союзником Европы и региона в вопросах безопасности. /// nCa [Французская версия статьи опубликована 20 марта 2018 года в газете Le Monde]