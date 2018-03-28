Президент Ирана Рухани с визитом в Туркменистане

Новости и комментарий nCa

Ашхабад, 28 марта 2018 (nCa) — 27-28 марта 2018 года Президент Ирана Хасан Рухани находится с визитом в Туркменистане. В первый день визита состоялись переговоры между двумя президентами. Подписано 12 двусторонних документов. Совместное заявление было опубликовано, но не было подписано президентами.

Сегодня (28 марта 2018 года) Президент Ирана отправится в Марыйский велаят для посещения некоторых культурных, исторических и религиозных объектов перед отъездом в Баку.

Визит

Прежде чем попытаться определить итоги этого визита, давайте обратимся к некоторой справочной информации.

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Иран подвергается все большему давлению, и во многом это происходит из-за собственной политики перекрестного направления. Отношение администрации Трампа, как правило, схожее с Саудовской Аравией, является способствующим фактором.

Иранская ядерная сделка так и не дожила до своего полного расцвета, и есть основания подозревать, что Трамп вернется к этой теме с враждебным намерением примерно через три месяца. Формирующийся кабинет Трампа, особенно с включением таких персон, как Помпео и Болтон, не предвещает ничего хорошего для Ирана. С отсутствием голоса здравомыслия (сравнительно), каким был Тиллерсон, Трамп и его кухонный кабинет могут попытаться сделать то, что они обещали сделать все время – то есть разрушить иранскую ядерную сделку.

Иран сам служит источником своих бед. Йеменские хуситы усилили ракетные обстрелы Саудовской Аравии, и вполне логично ожидать ответных действий. В Сирии картина становится все грязнее с каждым днем – теперь неизвестно, кто с кем воюет. И уже известно, что Иран является постоянным участником этого противостояния.

Разочарованный отношением Запада, Иран был вынужден обратить взор на восток. Это время праздника Навруз и начала нового иранского года. То, что Рухани решил совершить свой первый визит в Туркменистан и Азербайджан в этом году, имеет большое значение.

Центральными пунктами повестки дня являются энергетическое и транспортно-транзитное сотрудничество.

В течение десяти лет Иран планирует довести товарооборот с Китаем до уровня 600 миллиардов долларов в течение десятилетия. Китай является автором концепции Пояса и Пути, которая охватывает проекты, в том числе инфраструктурные, на сумму около триллиона долларов США.

Китай подписал с Ираном соглашение в размере 1,5 миллиарда долларов на электрификацию железнодорожной линии Тегеран-Мешхед и пообещал вложить 9 миллиардов долларов в пару десятков других проектов. Железная дорога Тегеран-Мешхед является частью железной дороги Шелкового пути протяженностью 3200 км, который соединяет Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан с Ираном.

Туркменистан является решающей территорией для всех планов Ирана по налаживанию сообщений с Центральной Азией и Китаем.

Для обеспечения доступа к морю Иран связывает порт Чабахар с Центральной Азией и порт Решт с Астарой в Азербайджане. Это откроет коридоры как для Китая, так и для России. Речь идет о железнодорожном сообщении.

Еще один фактор, который следует иметь в виду, заключается в том, что Иран богат природным газом, а Саудовская Аравия – нет. Поскольку в обозримом будущем многие страны решат покончить с бензиновыми автомобилями, природный газ станет промежуточным решением на тот период, когда альтернативные источники энергии догонят основной рынок. В течение следующего десятилетия или около того следует ожидать гонки за доминирование в энергетической сфере между Ираном и Саудовской Аравией.

Иран, в силу различных факторов, в настоящее время добывает нефть значительно ниже своих мощностей. И если на данный момент это препятствие, то в среднесрочной и долгосрочной перспективе это может принести свои позитивные результаты. Между тем, Саудовская Аравия бурно выкачивает свои углеводородные ресурсы, мчась к их гибели.

Иран развивает свои мощности по добыче и переработке газа, чтобы иметь возможность подавать свой газ в ТАНАП (Трансанатолийский газопровод), ИП (газопровод Иран-Пакистан), трубопровод Иран-Оман-Индия, и вполне возможно, хотя эта идея все еще на концептуальной стадии, в Китай через Туркменистан или Пакистан или через обе страны.

Если энергетика, особенно природный газ, имеет первостепенное стратегическое значение, то Ирану имеет смысл сотрудничать с двумя прикаспийскими государствами – Туркменистаном и Азербайджаном.

Более того, Казахстан уже перекачивает свою каспийскую нефть в синьцзянскую провинцию Китая. И Иран не прочь подключиться к этому трубопроводу.

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На Туркменистан влияет затяжной мировой финансово-экономический кризис. На сегодняшний день всем, в том числе и Туркменистану, ясно, что глобальные кризисы подобного рода являются искусственным способом манипулирования мировой экономикой по желанию определенных держав.

Для того, чтобы выйти из этого кризиса, Туркменистан перестраивает свою систему, и некоторые результаты уже ощутимы. Частью стратегии является отсутствие проблем со всеми соседними странами и странами традиционного партнерства.

Иран, имеющий самую протяженную границу с Туркменистаном, считается трудным соседом и капризным партнером.

Газовый спор, который привел к прекращению поставок газа из Туркменистана в Иран до сих пор не урегулирован. Иран задолжал Туркменистану около 1,8 млрд долларов за поставленный газ. Вместо того, чтобы наладить совместную работу по поиску взаимоприемлемого решения, Иран неоднократно угрожал передать дело в международный арбитражный суд. Когда Туркменистан согласился обратиться в арбитраж, Иран неожиданно уступил и предложил возобновить переговоры.

21 марта 2018 года иранские наркоконтрабандисты нарушили границу туркменских прибрежных вод на Каспии и предприняли провокационные действия по отношению к туркменским пограничникам. Пограничники отреагировали, что привело к гибели двух контрабандистов. Остальные были арестованы вместе с судном и наркотическим грузом. Иран попытался изобразить их в качестве рыбаков и сделал заявления в средствах массовой информации, требуя объяснений от Туркменистана.

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Итак, мы описали общий фон, на котором состоялась туркмено-иранская встреча на высшем уровне в Ашхабаде 27 марта 2018 года.

Язык тела красноречиво сигнализирует о том, что Туркменистан говорит с позиции сильной стороны. В ходе небольших дискуссий между различными должностными лицами в рамках общих переговоров стало очевидно, что Иран делает все возможное, чтобы завоевать доверие Туркменистана.

Переговоры в формате «тет-а-тет» продолжались примерно около двух часов и 35 минут, что вышло далеко за рамки отведенного времени.

Во время переговоров в формате тет-а-тет и расширенном составе СМИ не присутствовали. После церемонии подписания документов президенты выступили перед прессой с краткими заявлениями.

Президент Бердымухамедов отметил: «Сегодняшние переговоры открывают новую страницу в наших отношениях». Он назвал Рухани «своим братом».

По словам главы Туркменистана, в ходе переговоров были обсуждены различные вопросы, представляющие взаимный интерес, и достигнуты договоренности о наращивании сотрудничества.

«У нас разноплановое сотрудничество в ряде сфер», – подчеркнул туркменский лидер.

По словам Бердымухамедова, в 2017 году товарооборот между двумя странами превысил миллиард долларов.

Стороны также договорились о совместных усилиях по повышению эффективности использования железнодорожной линии Казахстан-Туркменистан-Иран.

В сфере энергетики, как указал президент Туркменистана, были рассмотрены различные возможные проекты, связанные с Каспием.

Он сказал, что был обсужден вопрос о борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и «некоторыми другими преступлениями на границах».

Президент Рухани подчеркнул: «Наши переговоры были широкими и полезными».

По его словам, «обе стороны, обладающие потенциалом стать державами в энергетической сфере, обсудили детали договоренностей, которые могут быть достигнуты в будущем».

Президент Ирана отметил, что благоприятное географическое положение двух стран предполагает необходимость устранения препятствий на пути транспортных и транзитных перевозок.

Более того, имеется солидный потенциал для развития торгово-экономических отношений.

Рухани отметил готовность иранских компаний к работе в совместных транспортно-коммуникационных проектах.

Он указал на возможность налаживания системы своп-соглашений (нефть, газ и т. д.).

По его словам, Иран может поставлять автобусы для обеспечения транспортного сектора Туркменистана.

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Поскольку энергетика и транспорт являлись ключевыми элементами повестки визита, потребуется некоторое время, чтобы определить форму партнерства в этих сферах. Это объясняется главным образом тем, что до сих пор Иран почти не делал никаких заявлений о степени своей готовности к налаживанию внутри-и межрегиональных связей.

Желание Ирана сотрудничать с Туркменистаном и Азербайджаном в области каспийской энергетики возникло в то время, когда прибрежные государства близки к подписанию долгожданной конвенции о правовом статусе Каспия, которая определит его в качестве моря, озера или специального водоема.

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Подписанные документы

По итогам переговоров на высшем уровне были подписаны следующие документы:

Программа сотрудничества в области культуры, искусства, науки и образования между Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран на 2018-2020 годы; Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран на 2018–2022 годы; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере промышленности между Министерством промышленности Туркменистана и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании по обмену таможенной информацией в электронном формате между Государственной таможенной службой Туркменистана и Управлением таможни Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного туркмено-иранского делового совета между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Палатой торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сертификации между Главной государственной службой «Туркменстандартлары» и Институтом стандартов и промышленных исследований Ирана; План по реализации Меморандума о взаимопонимании между Главной государственной службой «Туркменстандартлары» и Институтом стандартов и промышленных исследований Ирана; Меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства между Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана и Джихад Министерством сельского хозяйства Исламской Республики Иран; План по сотрудничеству в сфере спорта между Министерством спорта и молодёжной политики Туркменистана и Министерством спорта и молодёжи Исламской Республики Иран на 2018–2019 годы; Меморандум о взаимопонимании по воздушному транспорту между Службой «Туркменховаёллары» и Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Институтом политических и международных исследований МИД Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании по науке и образованию между Туркменским сельскохозяйственным университетом имени С.А.Ниязова (Туркменистан) и Мешхедским университетом имени Фирдоуси (Исламская Республика Иран); Меморандум о взаимопонимании по науке и образованию между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммеда Азади (Туркменистан) и Мешхедским университетом имени Фирдоуси (Исламская Республика Иран).

По итогам официального визита Президента ИРИ принято Совместное Заявление между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран.

Туркмено-Иранский бизнес форум

В Ашхабаде состоялся туркмено-иранский бизнес-форум, приуроченный к официальному визиту в Туркменистан Президента Ирана Хасана Рухани.

В составе делегации, прибывшей в Ашхабад для участия в форуме, – руководители и ведущие специалисты государственных структур, организаций по поддержке предпринимательства, а также свыше тридцати компаний, специализирующихся в производстве стройматериалов, труб, кабелей, полиэтилена, сельхозтехники, цемента, пластиковых изделий, в текстильной индустрии, энергетике, горно-рудной и фармацевтической промышленности, торговле, строительстве, в различных видах услуг, в том числе инженерно-коммуникационных, транспортно-логистических, в области страхования.

В числе участников форума главы таких компаний, как «Arabard Gharb», «Kavoos Ston Industry Co.», «Dor Fak Manjil», «Bojnord Plastic», «Baniar Polymer Petrochemical», «Navard Louleye Ghaem», «Kaveh Pars Mining Ind», «Khazar Electric», «Iran Barak», «Traktorsazi Iran», «Dazi Trading», «Sirang Tejarat Iranian», «Mambeton Payedar Shargh», «Azar Passilo», «Shafi Daroo Co.», «Tejarat Sabze Roshan», «Iran Novin Insurance», «Torang Darya» и др.

Иранскую сторону возглавил министр промышленности, рудников и торговли Мохаммад Шариатмадари.

В ходе презентации Министерства финансов и экономики Туркменистана, посвященной текущим торгово-экономическим отношениям, отмечалось, что во внешнеторговом рейтинге за январь 2018 года Иран является 7-м крупнейшим торговым партнером Туркменистана.

По состоянию на 1 февраля 2018 года в Туркменистане зарегистрировано 89 инвестиционных проектов с участием иранских компаний, общая стоимость которых составляет 1,31 млрд долларов США, 0,8 млн евро и 0,81 млн манатов.

Всего в Туркменистане зарегистрировано 142 предприятия различных форм собственности с участием иранского капитала, в том числе товарищества с ограниченной ответственностью, дочерние предприятия, представительства, филиалы.

В рамках другого доклада прозвучала информация о том, что на сегодняшний день доля негосударственного сектора в структуре ВВП составляет в совокупности 64,5 % без учёта топливно-энергетического комплекса, но к 2020 году доля частного сектора в валовом национальном продукте будет доведена до 70%.

Также была представлена презентация о свободных экономических зонах Туркменистана и возможностях, имеющихся у зарубежных партнеров, в том числе у Ирана.

Ожидается, что добрая воля, порожденная нынешним визитом, отразится на улучшении деловых и экономических связей между двумя странами. /// nCa